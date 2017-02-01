Безобидные, казалось бы, ссоры не всегда заканчиваются хорошо. Когда в паре намечается разрыв, определённые темы поднимаются всё чаще и чаще, растёт градус выяснения отношений. Из-за чего мужчины чаще всего ссорятся с женщинами перед расставанием пары? Чем чаще всего бывают недовольны мужчины и как можно попытаться спасти ситуацию, если есть такое желание?

В любых отношениях случаются ссоры. Иногда они касаются малозначительных вопросов, иногда - более серьёзных. Люди, находящиеся в здоровом союзе, способны идти на компромисс и разрешать конфликты, насколько только возможно. Однако, это удаётся не всем. Появляется всё больше и больше споров, и женщина и мужчина начинают чувствовать, что что-то не так, что, может быть, их отношения подходят к концу.

Почему мужчины чаще всего ссорятся с женщинами?

Можно выделить несколько «классических» тем для ссор, которые обычно случаются у пар перед тем, как они расходятся. Узнайте, не находятся ли ваши отношения под угрозой? Чем больше перечисленных примеров совпадает с вашим личным опытом, тем меньше шансов на выживание у ваших отношений.

Ссоры о способностях и умениях партнёрши

Принято, что женщина должна обладать многочисленными талантами: быть образованной, работать, воспитывать ребёнка, водить машину, уметь готовить, стирать, убирать и вообще - преуспевать в любых домашних работах. Бывает, что даже отсутствие умения вбить гвоздь вменяется женщине в вину и считается серьёзным недостатком. Очень часто мужское недовольство касается именно таких «грехов», как отсутствие приготовленного обеда из нескольких блюд, неубранная гостиная или не слишком умелая езда за рулём. Женщины, в свою очередь, чувствительны к критике, и даже деликатные замечания партнёра могут привести к взрыву, если у обоих был плохой день. Вполне нормально, если такие споры случаются время от времени, но, когда это становится нормой, это превращается в нехороший знак.

Ссоры о внешности

Женщины требуют комплиментов и часто досаждают своим партнёрам замечаниями типа «Мне не во что одеться» или настойчиво спрашивая о том, как они выглядят в новом платье. Для нас это важные вопросы, но они раздражают наших мужчин, которые считают, что есть более серьёзные вещи для обсуждения. Мы, со своей стороны, упрекаем их в отсутствии эмпатии, а их выводят из себя наши жалобы. Все мы друг другу иногда портим нервы, но от мужчины, который внутренне созрел к разрыву, можно услышать не адекватные ситуации жёсткие высказывания.

Разногласия по поводу будущего ребёнка

Гипотетический ребёнок - это одна из самых распространённых тем конфликтов между партнёрами, способных привести к разрыву. Иногда один из них не хочет его иметь, а для другого появление малыша становится приоритетной задачей. В других ситуациях речь идёт о времени. Женщины обычно спешат с тем, чтобы завести потомство, а мужчины предпочитают подождать. Проблема рождения ребёнка может испортить атмосферу в отношениях и часто становится для мужчины настоящей красной тряпкой.

Споры о политических взглядах

Политика разделяет соседей, друзей и даже родственников. К сожалению, не избегают такого сценария и любовные отношения. Необязательно партнёр соглашается с мнением любимой женщины, а этой темы не всегда можно избежать, особенно в текущей неспокойной ситуации. Дело даже не в собственной стране - речь, например, может идти о Европе, проблеме мигрантов, итогах выборов в США и так далее.

Люди, которые дорожат отношениями, будут стараться обходить стороной подобные дискуссии. Любящие партнёры уважают взгляды друг друга, а в нужное время останавливаются, чтобы избежать «кровопролития» на политической почве. Но мужчины и женщины, для себя решившиеся на расставание, не будут становиться политкорректными в рамках своей семьи.

Ссоры из-за друзей

В отношениях часто появляется ревность к другу или подруге, которым уделяет много времени вторая половина. Иногда этот человек отождествляется с угрозой для отношений, и поэтому мы так скептически воспринимаем близкие знакомства любимого или любимой. Особенно это касается лиц противоположного пола, но нередко затрагивает и коллег парня или приятельниц женщины. Если друзья важнее, чем человек, с которым мы состоим в отношениях, ссоры неизбежны и небезосновательны.

Камень преткновения - поездки

Корпоративные выезды порождают недоверие между партнёрами. Все хорошо знают, что там может происходить. Алкоголь льётся рекой, веселье идёт полным ходом, а работа является последней темой, которую обсуждают участники. С ещё большим подозрением мы смотрим на рабочие поездки в составе делегаций и вообще на все выезды, приводящие к достаточно длительному расставанию. Некоторые говорят, что разлука идёт на пользу отношениям, но далеко не всегда это бывает именно так. Собственничество одного из партнёров приводит к тому, что дело доходит до ссоры, из которой пары не всегда выходят победителями.

Конфликты, связанные с деньгами

Очень часто на отношения мужчины и женщины пагубно влияют различия в доходах. Мужчины имеют претензии к женщинам, которые зарабатывают больше их. Очень часто конфликты рождаются на почве расходов. Иногда партнёрши действительно тратят чересчур много, особенно на одежду, но и мужчины не без греха. Им, в свою очередь, вменяется в вину приобретение вещей, лишних с женской точки зрения, например, дорогих гаджетов, предметов коллекционирования, дорогого набора для игры в гольф или недешёвого телевизора с огромным количеством функций в то время, когда и старый был очень неплох. Однако, если главным добытчиком в семье является мужчина, то он может довести дело до разрыва, если считает, что партнёрша крепко уселась ему на шею.

Ссоры о питании

Какая женщина не сидела на диете? Бывают исключения, но это редкость. Диета партнёрши в определённой степени затрагивает и мужчину, когда она начинает готовить на пару, когда из меню исчезают свиные отбивные, а сметану в борще заменяет низкокалорийный йогурт. Пиво из холодильника куда-то улетучивается - равно как и конфеты из шкафчика. Женщина ожидает моральной поддержки со стороны партнёра, но ограничения могут переполнить чашу его терпения. Рано или поздно каждый мужчина начинает бунтовать, и для некоторых пар это становится началом конца.