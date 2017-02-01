8 признаков того, что он думает о вас всегда

"Думает ли он обо мне?" Нам, женщинам, очень приятно внимание своих избранников. При этом, наверняка всем хотелось бы, чтобы оно уделялось нам не только 8 Марта или в другие особые даты. По каким признакам можно понять, что парень всегда мысленно с вами и постоянно о вас думает?

Думает ли он обо мне? 8 признаков

1. В течение дня он посылает вам милые сообщения с шутками

Избранник помнит, что вам кажется забавным, и всегда стремится как-то улучшить настроение. Конечно, как у сложившейся пары, у вас наверняка есть какие-то особые вещи, шутки, которые развлекают и смешат вас обоих, а людям со стороны могут показаться странными. Ничего страшного, ведь вам такие «штучки» повышают настроение, и это главное.

2. Он любит делать вам маленькие сюрпризы

Любимый специально для вас поехал за вашим любимым батончиком, потому что мимоходом услышал, что вы не смогли его купить нигде поблизости? Зачем он это сделал? Просто так - подумал, что это доставит вам удовольствие.

3. Он спрашивает о вещах, о которых вы говорили раньше

Он будет расспрашивать вас про подругу, искавшую хозяев для щенят, которые появились недавно у её собаки, или поинтересуется, как развивается ситуация с парнем, который понравился вашей коллеге. Конечно, в редких случаях может оказаться, что ваш мужчина просто очень любит слухи и сплетни. Но это вполне может означать и то, что он действительно слушает, о чём вы говорите, и что его интересует всё, что так или иначе связано с вами.

4. Всё ассоциируется у него с вами

Он может отправить вам изображение салфетки и спросить, помните ли вы её. В ответ на ваши недоумённые вопросы точно опишет связанную с этой вещицей ситуацию в ресторане, где вы недавно были. Иногда вы даже удивляетесь, как же это возможно, чтобы парень помнил о таких мелочах до сих пор. Вам-то стыдно признаться, что вы сами об этом уже давно забыли...

5. День начинается и заканчивается сообщением от него

Утром он встречает вас весёлым «доброе утро» со смайликами, а вечером желает вам приятных снов. Конечно, при случае он спросит, как прошёл день. Сам парень тоже не против рассказать о своём.

6. Он помнит о разных, даже не самых важных, событиях и юбилеях

Ваша первая встреча, первый поцелуй, первый интим - он помнит, когда каждое из этих событий имело место. И не только: для него становится отличной возможностью отметить ту или иную веху в ваших отношениях.

7. Он всегда пишет или звонит, когда бывает не с вами

Вы то и дело получаете сообщения, что он по вам скучает. Может, он и поехал с друзьями на матч или с коллегами в командировку, но мыслями всё равно остаётся с вами.

8. Он дарит вам идеально подходящие подарки

Это никогда не будут случайные шоколадки, приобретённые на скорую руку в ближайшем супермаркете. Парню отлично известен ваш вкус, он знает, что вам нравится, в чём вы нуждаетесь. И если вы в очередной раз получили что-то, что вам действительно очень пригодится, то это потому, что он видел, как вы смотрели на эту вещь во время последнего похода по магазинам.