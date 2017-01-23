7 признаков того, что вы никак не можете забыть своего бывшего

Сколько раз вы говорили себе, что после расставания быстро забудете об этом парне? Между тем, это, оказывается, не так просто. В конце концов, вы пережили с ним много хороших моментов, которые теперь перебираете в памяти. Вы можете обманывать себя тем, что у вас всё позади, однако, если вы всё ещё продолжаете делать эти вещи, то знайте, что вы ошибаетесь и становитесь жертвой иллюзий. Вот 7 признаков, которые говорят о том, что вы не забыли бывшего парня.

1. Вы постоянно пишете о своём расставании

Ваша стена или страничка в социальной сети полна статусов о том, как вы страдаете и печалитесь, грустных песен о несчастной любви, цитат о расставаниях и разбитых сердцах. Вместо того, чтобы постоянно изливать миру свои обиды, попробуйте найти положительные моменты в том, что сейчас вы одна. И для собственного же спокойствия не заглядывайте в профиль своего экс-возлюбленного. Дайте себе время на залечивание ран.

2. Вы пишете ему, когда бываете подшофе

Поверьте, отправка ему смс-ок в 3 часа ночи - это не самая хорошая идея. Если он сам с вами порвал, это его потеря и решение. Не нужно себя постоянно в чём-то обвинять, тешить иллюзиями и спрашивать, не могли ли бы вы всё ещё вернуть.

3. Вы не можете перестать о нём говорить

Каждый ваш разговор с приятельницей всё равно так или иначе сводится к вашему бывшему возлюбленному, даже если вначале вы говорили только о покупках. Вы даже не обращаете внимания на совет подруги забыть о нём и дать себе возможность успокоиться. Между тем, самое время прислушаться к таким рекомендациям, если вы не хотите, чтобы ваша дружба распалась из-за таких вещей.

4. Вы следите за ним в интернете

Вы заходите в его профиль, чтобы посмотреть, что он делает, куда ездит, не появились ли там фотографии новой девушки? Понятно, что вы хотите быть в курсе происходящего у своего бывшего, но это не поможет вам его забыть.

5. Вы по-прежнему готовы сделать для него всё что угодно

Вы «на автомате» пополнили его телефонный счёт, сделали какие-то покупки и помогли с уроками младшей сестре? Вы не можете ему ни в чём отказать и даже не видите в этом необходимости - скорее, наоборот, рады, что можете как-то поучаствовать в его жизни? В этом случае важно себя вовремя одёргивать и напоминать самой себе, что вы - на минуточку - уже расстались.

6. Он по-прежнему вызывает у вас сильные чувства

Каждый раз, когда вы думаете о нём, вас охватывает волна разнообразных эмоций. Вы начинаете становиться очень сентиментальной. Иногда вы чувствуете себя так, как будто лишь недавно в него влюбились. Однако, это было какое-то время назад, и сейчас вам надо стараться контролировать свои чувства. Даже если это потребует от вас времени и усилий.

7. Вы не интересуетесь другими мужчинами

Если какой-нибудь парень появляется в вашем окружении, вы даже не обращаете на него внимания и сразу же вычёркиваете его для себя из списка потенциальных кавалеров. Вы всегда сравниваете любого представителя мужского пола с бывшим и думаете, может ли он подарить вам те же эмоции и чувства. При этом вы практически сразу решаете для себя, что нет, он на это не способен. Но, может, стоит дать кому-то шанс? Не бойтесь открыться для новых впечатлений!