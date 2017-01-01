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Маникюр с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: урок с фото

Геометрический дизайн в моде в любое время года, меняются лишь цветовые сочетания. Сделаем маникюр с золотой фольгой и идеальным геометрическим литьём на гель-лаке.

 

Маникюр с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото

 

Для маникюра с золотой фольгой и гель-лаком вам понадобится: несколько гель-лаков разных оттенков, сочетающихся между собой, база и топ, фольга для литья и тонкая кисть.

 

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Урок "Как делать маникюр с фольгой на гель-лаке в домашних условиях":

1) Начнём с покрытия ногтей. Наносим базу и два слоя светлого молочного гель-лака. Каждый слой сушим.

 

Мастер-класс по созданию маникюра с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото 1

 

Мастер-класс по созданию маникюра с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото 2

 

2) Теперь приступим к нанесению фольги. Заранее вырежем нужный фрагмент - уголок шириной 2 миллиметра. На ноготь наносим тонкий слой базы и укладываем фольгу матовой стороной на ноготь. Так, как если бы мы хотели отпечатать литьё. Чтобы края плотно прилегали к ногтю - возле боковых валиков можно подрезать фольгу. Но у вас обязательно должен оставаться фрагмент, за который потом можно снять плёнку.

 

Мастер-класс по созданию маникюра с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото 3

 

Мастер-класс по созданию маникюра с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото 4

 

3) Просушиваем в лампе и снимаем плёнку с фольги. Получится идеально ровный металлический фрагмент. Таким образом можно выполнять разные элементы литья без использования специальной чёрной гель-краски.

 

Мастер-класс по созданию маникюра с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото 5

 

4) Теперь тонкой кистью нарисуем остальные линии. Будем использовать тёмный сливовый оттенок. Кисть лучше держать не перпендикулярно поверхности, а стремиться к параллели. Так линия будет выходить ровнее и более равномерной толщины.

Просушиваем линии в лампе.

 

Мастер-класс по созданию маникюра с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото 6

 

Мастер-класс по созданию маникюра с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото 7

 

5) Осталось заполнить пустые фрагменты гель-лаками других цветов.


При заполнении вы можете также сгладить кое-какие неровности ваших линий. На этом этапе гель-лаки не должны растекаться - их будут сдерживать линии, поэтому вы можете сразу заполнить все пустоты и просушить за один раз.

 

Мастер-класс по созданию маникюра с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото 8

 

Мастер-класс по созданию маникюра с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото 9

 

6) Покрываем двумя слоями топа. Мы использовали фольгу и наносили гель-лак фрагментами - всё это нужно хорошо выровнять финишным слоем.

 

Мастер-класс по созданию маникюра с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото 10

 

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Маникюр с золотой фольгой и гель-лаком готов! Использование металлических элементов в маникюре сейчас в тренде - попробуйте и вы!

 

Маникюр с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото

 

Маникюр с золотой фольгой и гель-лаком в домашних условиях: фото

 (голосов: 1)
Автор: Екатерина Егорова
Сегодня, 08:00
Фото: Екатерина Егорова

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