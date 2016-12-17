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Дед Мороз из бумаги своими руками. Новогодняя поделка с детьми

Готовясь к Новому году, не забывайте приобщать к увлекательному процессу детишек. Предложите им создать своими руками оригинальную новогоднюю поделку. Самый подходящий материал для детского творчества – это бумага. Начать создание новогодних сувениров стоит с лёгкой и понятной для малыша техники. Сегодня мы приготовили для вас несложный и интересный мастер-класс по созданию забавного Деда Мороза из картонной втулки. Дед Мороз из бумаги своими руками – отличная идея для детской новогодней поделки в детский сад или школу.

 

Дед Мороз из бумаги своими руками: фото

 

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Необходимый инструментарий и материалы для детской новогодней поделки:

  • картонная втулка;
  • цветная бумага;
  • отрезок белой бумаги;
  • ножницы;
  • клей-карандаш;
  • несколько бусин яркого цвета;
  • декоративная снежинка;
  • двухсторонний скотч.

Материалы для создания Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 1

Как сделать Деда Мороза из бумаги своими руками:

1) Отрезаем от листа красной бумаги полосу, её ширина должна равняться высоте втулки.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 2

 

2) Для приклеивания полосы к картонной основе не нужно наносить клей на всю её поверхность, достаточно промазать только кончик заготовки. Плотно оборачиваем ею картонную основу и фиксируем второй конец с помощью клея.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 3

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 4

 

3) Из белой бумаги вырезаем пышную бороду и усы деда Мороза.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 5

 

4) Также для создания усов и бороды можно использовать упаковочную бумагу с объемной фактурой или мелким принтом. А для основы лица понадобится бумага бежевого оттенка. Вырежьте небольшой квадрат. Теперь к верхушке втулки приклеиваем бежевую основу мордашки.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 6

 

5) Оформляем её бородой, а после и усами.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 7

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 8

 

6) К центру усов присоединяем на вспененный двухсторонний скотч розовый носик.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 9

 

7) А выше наклеиваем глазки, созданные из белых и чёрных кружочков.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 10

 

8) Шапку создаём из красной бумаги. Вырезаем вот такую заготовку и склеиваем её в конусовидную заготовку.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 11

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 12

 

9) Дополняем шапку деда Мороза белым помпоном и кантом. С помощью клея фиксируем шапку на верхушке основы.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 13

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 14

 

10) Далее к туловищу приклеиваем руки. Верхнюю часть рук дополняем белыми манжетами.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 15

 

11) Нижнюю часть поделки украшаем чёрным пояском с золотистой пряжкой по центру.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 16

 

12) Возвращаемся к созданию рук, вырезаем из красной бумаги вторую часть рукава и приклеиваем его к манжетам.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 17

 

13) Основная работа по созданию поделки завершена, теперь можно приступить к её украшению. Для этого вырежьте из зелёной бумаги три-четыре листика падуба.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 18

 

14) Приклейте их к шапке. Чтобы композиция смотрелась более завершённой - дополните листья бусинами.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 19

 

15) К помпону присоедините декоративную снежинку примерно такого же диаметра.

 

Мастер-класс по созданию Дед Мороза из бумаги своими руками: фото 20

 

16) И завершающий штрих – нарисуйте на глазках крошечные блики.

 

Дед Мороз из бумаги своими руками: фото

 

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Всё, Дед Мороз из бумаги готов! Осталось отнести новогоднюю поделку на конкурс или украсить ею свой дом!

 

Дед Мороз из бумаги своими руками: фото

 (голосов: 4)
Автор: Ольга Леликина
17 декабря 2016
Фото: Ольга Леликина

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