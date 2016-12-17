Дед Мороз из бумаги своими руками. Новогодняя поделка с детьми
Готовясь к Новому году, не забывайте приобщать к увлекательному процессу детишек. Предложите им создать своими руками оригинальную новогоднюю поделку. Самый подходящий материал для детского творчества – это бумага. Начать создание новогодних сувениров стоит с лёгкой и понятной для малыша техники. Сегодня мы приготовили для вас несложный и интересный мастер-класс по созданию забавного Деда Мороза из картонной втулки. Дед Мороз из бумаги своими руками – отличная идея для детской новогодней поделки в детский сад или школу.
Необходимый инструментарий и материалы для детской новогодней поделки:
- картонная втулка;
- цветная бумага;
- отрезок белой бумаги;
- ножницы;
- клей-карандаш;
- несколько бусин яркого цвета;
- декоративная снежинка;
- двухсторонний скотч.
Как сделать Деда Мороза из бумаги своими руками:
1) Отрезаем от листа красной бумаги полосу, её ширина должна равняться высоте втулки.
2) Для приклеивания полосы к картонной основе не нужно наносить клей на всю её поверхность, достаточно промазать только кончик заготовки. Плотно оборачиваем ею картонную основу и фиксируем второй конец с помощью клея.
3) Из белой бумаги вырезаем пышную бороду и усы деда Мороза.
4) Также для создания усов и бороды можно использовать упаковочную бумагу с объемной фактурой или мелким принтом. А для основы лица понадобится бумага бежевого оттенка. Вырежьте небольшой квадрат. Теперь к верхушке втулки приклеиваем бежевую основу мордашки.
5) Оформляем её бородой, а после и усами.
6) К центру усов присоединяем на вспененный двухсторонний скотч розовый носик.
7) А выше наклеиваем глазки, созданные из белых и чёрных кружочков.
8) Шапку создаём из красной бумаги. Вырезаем вот такую заготовку и склеиваем её в конусовидную заготовку.
9) Дополняем шапку деда Мороза белым помпоном и кантом. С помощью клея фиксируем шапку на верхушке основы.
10) Далее к туловищу приклеиваем руки. Верхнюю часть рук дополняем белыми манжетами.
11) Нижнюю часть поделки украшаем чёрным пояском с золотистой пряжкой по центру.
12) Возвращаемся к созданию рук, вырезаем из красной бумаги вторую часть рукава и приклеиваем его к манжетам.
13) Основная работа по созданию поделки завершена, теперь можно приступить к её украшению. Для этого вырежьте из зелёной бумаги три-четыре листика падуба.
14) Приклейте их к шапке. Чтобы композиция смотрелась более завершённой - дополните листья бусинами.
15) К помпону присоедините декоративную снежинку примерно такого же диаметра.
16) И завершающий штрих – нарисуйте на глазках крошечные блики.
Всё, Дед Мороз из бумаги готов! Осталось отнести новогоднюю поделку на конкурс или украсить ею свой дом!
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