Розовый матовый маникюр со стразами и объёмными розами: урок с фото

Любительниц простых и неброских дизайнов непременно заинтересует такой розовый матовый маникюр со стразами и объёмными розами. Попробуем совместить в этом уроке с пошаговыми фотографиями несколько модных трендов - объём, матовый финиш, нюдовые оттенки.

Для выполнения розового матового маникюра со стразами и объёмными розами вам понадобится: любой пастельный гель-лак, матовый топ и база, белая гель-краска без липкого слоя, тонкая кисть и прозрачный гель для наращивания. Последний можно будет заменить густой базой.

Урок матового маникюра с розовым лаком, дополненный стразами и объёмными розами:

1) Дизайн выполняется на готовом покрытии, поэтому сначала мы наносим поочерёдно и высушиваем в лампе слой базы, два слоя гель-лака и слой матового топа.

2) После этого снимаем дисперсию с топа и выполняем рисунок. Для прорисовки используем гель-краску без липкости - она не требует перекрытия топом и держится до снятия покрытия. Рисуем сначала тонкие линии через весь ноготок. Они могут перекрещиваться или просто идти параллельно. На линиях ставим точки-бусинки. Периодически можно отправлять ногти в лампу на 5-10 секунд для промежуточной просушки, чтобы краска не текла.

3) Можно ещё добавить точки золотой гель-краской или приклеить мелкие стразы на белые бусинки. Получится очень красиво и необычно.



4) Затем рисуем контуры розочек. Начинаем с завитка в середине и по периметру добавляем лепестки. Далее зафиксируем гель-краску в лампе в течение 30 секунд.

5) Можно оставить дизайн таким, но мы попробуем ещё добавить объёма гелем. Той же тонкой кистью берём маленькие капли и заполняем ими лепестки розы. Если гель сохнет только в УФ-лампе, то сушим его 2 минуты или в гибридной лампе 30 секунд.

6) Как уже было сказано выше - можно заменить гель густой базой или топом, но потребуется промежуточная просушка и, возможно, 2 слоя для более выраженного объёма. Если хочется придать дизайну праздничности и блеска – домешайте в гель немного блёсток или полупрозрачной блестящей втирки.

Снимаем липкий слой с геля и наслаждаемся новым маникюром!

Нежные матовые ногти смотрятся очень интересно вместе с прозрачными стеклянными розочками.