Как правильно сажать рассаду помидоров: 2 способа

Любой садовод с опытом может рассказать вам десятки историй о том, как он любит сажать растения, каким образом ему больше нравится выращивать рассаду и как лучше ухаживать за овощными кустами, чтобы те дали больше плодов. Одна из любимых тем для обсуждений – высаживание рассады помидоров. В этой статье вы узнаете, как правильно сажать рассаду помидоров двумя способами и какие преимущества есть у каждого из них.

Если со временными границами здесь всё более-менее ясно (помидоры любят тёплые ночи, поэтому рассаду высаживают не раньше середины мая), то с методами всё немного сложнее. Одни любят сажать помидоры только вертикально, при этом хорошо укрепляя кустики рассады землёй. Другие же уверяют, что положенная на бок рассада превращается в более крепкие кусты и даёт лучший урожай.



Мы на даче провели эксперимент – высадили рассаду обоими методами. Так что теперь можем сравнить их плюсы и минусы!

Вертикальное высаживание рассады помидоров

Этот метод подразумевает, что сразу же после высаживания томатный куст будет расти прямо, а его ствол и листья не будут соприкасаться с землёй. На деле процесс посадки выглядит так:

1) Вы делаете в земле лунки для каждого куста рассады.

2) Затем хорошо проливаете лунки водой и ждёте, пока жидкость полностью впитается в землю.

3) По центру лунки делаете небольшое углубление и помещаете в него основание кустика вместе с корнями.



4) Затем подкладываете вокруг основания помидора влажную землю, чтобы укрепить куст своеобразной «горкой» из почвы. Сверху можно притрусить сухой землёй, которая исполняет роль мульчи.

Дело сделано: помидор посажен, его верхушка тянется к солнцу, листья не соприкасаются с прохладной землёй. Первые два-три дня листья у такого куста могут быть опущены вниз, но со временем растение насыщается жидкостью и полезными веществами из земли и становится более сильным.



Особенности вертикального высаживания рассады помидоров:

вы «балуете» помидор тем, что сажаете его на всё готовенькое и даже помогаете ему «смотреть вверх», укрепляя землёй. В результате у такого растения, за которое всё делает садовод, может не хватить сил на обильный урожай.

корневая система помидора, от которой напрямую зависит сила куста и его будущая плодовитость, располагается в небольшом радиусе вокруг основания куста. Это значит, что её очень легко подцепить и повредить во время рыхления почвы. Не рассчитав с силами, можно и вовсе вынуть весь куст из земли, случайно поддев его корни.

поливать и окучивать такой куст в целом удобно: он растёт в центре лунки, поэтому вода достаёт до всех его корешков. Во время окучивания вы можете покрыть куст землёй со всех сторон равномерно.

Высаживание помидоров «лёжа»

Этот способ – более мудрёный, ведь он подразумевает ориентировку по сторонам света и самостоятельное «поднятие на ноги» растений.



1) Как и в первом случае, вам необходимо выкопать лунки для каждого томатного куста.

2) Затем намочить землю и подождать, чтобы вода ушла в почву.

3) Ну а потом – вспомнить, с какой стороны вашего участка встаёт солнце. Именно на восток должны быть направлены корни куста, который вы в лунку не поставите, а положите. Верх куста должен «смотреть» на запад. Положите так кустик и присыпьте его корни землёй так, чтобы они не выглядывали из-под грунта.

4) Первые несколько дней вам будет казаться, что ничего не вышло и помидоры увядают. Но это – только на первый взгляд, ведь при таком способе высаживания рассады помидоры должны окрепнуть настолько, чтобы уже через несколько дней поднимать свой «корпус» вверх. Собственно, именно для этого их кладут в таком направлении: подразумевается, что кончики кустов будут тянуться к солнцу и таким образом поднимут кусты полностью. Томаты поднимут свои «головы» из лунок через 3-5 дней, а уже через неделю вы увидите, что они растут более-менее вертикально.

Особенности высаживания рассады помидоров «лёжа»:

центр куста будет смещён в лунке, поэтому равномерно полить его не получится: какая-то часть корней всё же не будет получать достаточно влаги;

окучивать такой куст не удобно, ведь его основание расположено не строго вертикально, а изогнуто;

корневая система такого помидора значительно активнее развивается и занимает почти всю лунку. Во время рыхлений земли очень просто наткнуться на корешки, но растению это не повредит: мощная корневая система не даст вам случайно выдернуть куст.



Как видим, к любому из этих способов высаживания рассады помидоров можно приспособиться: у обоих есть свои плюсы и минусы. Что же касается урожая помидоров, то у нас на участке лучший результат показали кусты томатов, высаженные «лёжа». Они намного быстрее обзавелись плодами и породили больше гроздей с помидорами. Скорее всего, на это повлияло именно «закаливание» кустов, которые с самого маленького «возраста» должны были тянуться к солнцу и крепнуть самостоятельно.



Наш эксперимент показал: помидоры, высаженные «головой» на запад, дают лучший урожай. Они выглядят не слишком эстетично из-за своих изогнутых оснований, но зато радуют крепкими и красивыми плодами!