Тест: Ваш уровень психологической самооценки

Каждый человек по-разному оценивает свои способности, кто-то преувеличивает их, а кто-то, наоборот, занижает. Всё зависит от самооценки. Именно она стоит на пути к достижению успеха или же к поражению. Ведь большинство людей ставит перед собой цели, но так и не достигает их, потому что не верит в свои силы, или же, напротив, завышает планку, переоценивая собственные способности. Однако, есть и такие, кто всегда получает то, что пожелает, так как адекватно оценивает себя. Ведь если человек знает свои недостатки и достоинства, он всегда сможет найти работу по душе, приносящую, к тому же, и материальный достаток, отыскать верных друзей и подходящего спутника жизни.

Если вы желаете научиться правильно оценивать свои возможности и перспективы на пути к достижению цели, то вам нужно в первую очередь обладать адекватной самооценкой. Ответьте на вопросы теста «Ваш уровень психологической самооценки», и вы узнаете, является ли ваша оценка себя верной и, если это не так, то вы при желании сможете скорректировать свои действия с помощью советов психологов, разработавших данные тестовые вопросы.

Вопросы теста «Ваш уровень психологической самооценки»

1. Вы проделали грандиозную работу, которая принесла не только славу вашей фирме, но и повысила её рентабельность. Теперь вы купаетесь в похвалах, как от начальства, так и от коллег и партнёров по бизнесу. Как вы реагируете на это?



Очень приятно, что меня оценили по достоинству.

Я немного смущаюсь, но это правда – именно благодаря мне у фирмы дела пошли в гору.

Думаю, они меня хвалят, чтобы очередной проект снова лёг на мои плечи.



