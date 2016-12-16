Гиперактивный ребёнок? Тест на гиперактивность

Сегодня в каждой группе детского сада и классе школы можно встретить ребёнка, которому тяжело усидеть на месте, подчиняться правилам и молчать во время уроков и других занятий. Такие детки создают трудности в работе учителей и воспитателей, так как они подвижны, вспыльчивы, капризны и раздражительны. Могут огорчиться из-за замечания и рассердиться, когда им отказывают в чём-то. В современном мире такое поведение приписывают гиперактивным детям, которых довольно много и с которыми приходится сталкиваться каждый день и их ровесникам, и взрослому поколению.

У таких детей процесс возбуждения доминирует над процессом торможения, то есть они довольно импульсивные личности. Но прежде нужно разобраться, что такое импульсивность. Под импульсивностью понимают склонность человека действовать не с помощью разума, а под влиянием эмоций, не задумываясь о последствиях: такие люди реагируют стремительно и лишь потом раскаиваются в своём поступке. Гиперактивный малыш, в отличие от обычного, находится в постоянном движении – играет, собирает, что-то делает, и такое поведение считают пограничным состоянием между патологией и нормой. Сложность в воспитании таких детей ещё и в том, что среди них много тех, у кого есть и проблемы неврологического характера – недержание мочи, заикание, тики и другие.

Если вы хотите узнать, страдает ли ваш ребёнок данным синдромом, вы можете пройти тест на гиперактивность малыша по основным признакам. Он поможет вам скорректировать свои дальнейшие действия по решению данной проблемы.

Вопросы теста «Гиперактивный ребёнок»

1. Вы вышли с ребёнком из дома и встретили свою знакомую, с которой остановились перекинуться парой слов. В этот момент ваш малыш начинает бегать, прыгать, хвататься за палку, лезть в лужу или же дёргать вас за руку?



Нет, он спокойно стоит и ждёт.

В зависимости от того, сколько времени ему приходится ждать окончания разговора, в принципе, он нетерпелив.

Прямо описали моего ребёнка – он ни секунды не стоит на месте.



