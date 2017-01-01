Перцы, фаршированные мясом по-молдавски: рецепт с фото

Когда я впервые попробовала перцы, фаршированные мясом по-молдавски, в исполнении моей свекрови, то поняла, что до сих пор как-то неправильно готовила это блюдо. В чём его секрет, я так и не смогла понять, пока свекровь сама не поделилась своим фирменным рецептом. Классический рецепт перцев, фаршированных по-молдавски, очень простой. Главное, соблюсти два простых правила в приготовлении. Первое - правильно сделать начинку, второй секрет кроется в самом процессе варки. Таким же способом можно приготовить голубцы из капустных или виноградных листьев.

Ингредиенты для перцев, фаршированных мясом по-молдавски:

Перцы – 8 шт.

Фарш – 300 г

Лук – 2 шт.

Сало - 100 г

Рис – 50 г

Соль, чёрный перец молотый, томатная паста

Рецепт приготовления перцев, фаршированных мясом по-молдавски:

1) Итак, солёное сало с мясной прослойкой нарезаем мелкими кубиками. Чем мельче, тем вкуснее получится начинка. Можно использовать свежее сало, но оно обязательно должно быть с прослойкой.

2) Очищенный лук средних размеров нарезаем кубиками и обжариваем в растительном масле, пока он не станет мягким. Важно не передержать его, иначе он слишком зажарится.

3) Круглозёрный рис отвариваем до полуготовности. Длинный рис, а тем более обработанный паром, для этого блюда использовать не рекомендуем. Рис можно заменить пшеном.



Для приготовления этого блюда берём говяжий фарш. Добавляем к нему сало, рис, жареный лук, соль и чёрный перец. Перемешиваем. Отставляем в сторону, чтобы соль растворилась.

4) А в это время займёмся перцами. Срезаем с овощей верх, чтобы получилась крышечка. Удаляем семена. Чтобы не запутаться, в каждый перец вкладываем его крышечку.

5) Наполняем начинкой, плотно набивая каждый перец. Закрываем крышечками.

6) Складываем фаршированные перцы в казан или сотейник крышечками вверх.

7) Одну столовую ложку томатной пасты разводим в стакане горячей воды и выливаем в ёмкость, где будут готовиться перцы. Накрываем их тарелкой по диаметру сотейника. Сверху закрываем крышкой. Ставим на маленький огонь, оставляем так на 20 минут. Через 20 минут проверяем, не выкипела ли жидкость. Если необходимо, добавляем ещё немного воды. Снова накрываем тарелкой, готовим ещё 20 минут. Перцы вынимаем, подаём горячими, в общем блюде или порционно.

Благодаря тому, что перцы готовили в небольшом количестве жидкости под тарелкой, они получились по вкусу такими, будто их пекли в духовке. Это блюдо самостоятельное и не нуждается в дополнительных гарнирах. Хорошим дополнением может стать салат из свежих овощей.