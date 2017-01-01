Ореховая настойка на водке с мёдом: рецепт с фото

Домашняя ореховая настойка на водке с мёдом является не только оригинальным алкогольным напитком, но и лекарственным средством. Основа такой целебной настойки – ореховые перегородки, водка и мёд. Тут придётся немного потрудиться для того, чтобы сразу получить нужное количество перегородок, а можно просто, периодически луща орехи, откладывать перегородки на будущее приготовление напитка. Также сейчас можно купить перегородки грецких орехов на рынке.

Ореховая настойка помимо вкуса имеет неоценимую пользу. Она используется в лечении многих заболеваний, является прекрасным средством от радикулита, ею растирают суставы при характерных болях, а также рекомендуют пить при бессоннице и головных болях.



Отдельно хочется сказать о насыщенном вкусе, который имеет напиток, он точно придётся многим по душе. Единственный небольшой недостаток рецепта – время приготовления, но все настойки делаются не за один день, да и, поверьте, результат того однозначно стоит.

Ингредиенты для ореховой настойки на водке:

водка – 600 г

ореховые перегородки – 110 г

мёд – 20-30 г

Рецепт приготовления ореховой настойки на водке

1) Вооружаемся тарой – берём чистую стеклянную банку, накануне её тщательно вымываем, пропариваем. Берём нужное количество перегородок, помещаем их в банку, заливаем нормой водки, здесь не скупимся, для качественного результата берём водку проверенного производителя.

2) Оставляем напиток на две недели в полном покое – в тёмном месте. За это время водка приобретёт характерный слегка коричневатый цвет.

3) Теперь берём сито, отделяем перегородки от почти приготовленной настойки.

4) Вводим порцию мёда. Размешиваем, полностью растворяем мёд в настойке, оставляем ещё на двое суток.

5) Через двое суток, наконец, настойка готова. Берём марлю, сворачиваем её в 8-10 слоев, процеживаем настойку на перегородках, чтобы все мелкие крупинки остались на марле, а мы получили кристально чистый напиток.

6) Разливаем напиток по бутылкам, закупориваем, храним в погребе/подвале. Достаём и применяем по мере необходимости или просто, чтобы насладиться рюмочкой настойки с лёгким десертом.



Приятного аппетита, будьте здоровы!