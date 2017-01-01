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Ореховая настойка на водке с мёдом: рецепт с фото

Домашняя ореховая настойка на водке с мёдом является не только оригинальным алкогольным напитком, но и лекарственным средством. Основа такой целебной настойки – ореховые перегородки, водка и мёд. Тут придётся немного потрудиться для того, чтобы сразу получить нужное количество перегородок, а можно просто, периодически луща орехи, откладывать перегородки на будущее приготовление напитка. Также сейчас можно купить перегородки грецких орехов на рынке.

 

Ореховая настойка на водке с медом: фото

 

Ореховая настойка помимо вкуса имеет неоценимую пользу. Она используется в лечении многих заболеваний, является прекрасным средством от радикулита, ею растирают суставы при характерных болях, а также рекомендуют пить при бессоннице и головных болях.

 

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Отдельно хочется сказать о насыщенном вкусе, который имеет напиток, он точно придётся многим по душе. Единственный небольшой недостаток рецепта – время приготовления, но все настойки делаются не за один день, да и, поверьте, результат того однозначно стоит.

Ингредиенты для ореховой настойки на водке:

  • водка – 600 г
  • ореховые перегородки – 110 г
  • мёд – 20-30 г

Ингредиенты для приготовления ореховой настойки: фото 1

Рецепт приготовления ореховой настойки на водке

1) Вооружаемся тарой – берём чистую стеклянную банку, накануне её тщательно вымываем, пропариваем. Берём нужное количество перегородок, помещаем их в банку, заливаем нормой водки, здесь не скупимся, для качественного результата берём водку проверенного производителя.

 

Ореховые перегородки, залитые водкой: фото 2

 

2) Оставляем напиток на две недели в полном покое – в тёмном месте. За это время водка приобретёт характерный слегка коричневатый цвет.

 

Настой ореховых перегородок: фото 2

 

3) Теперь берём сито, отделяем перегородки от почти приготовленной настойки.

 

Процеженная настойка: фото 3

 

4) Вводим порцию мёда. Размешиваем, полностью растворяем мёд в настойке, оставляем ещё на двое суток.

 

Добавление в настой мёда: фото 4

 

5) Через двое суток, наконец, настойка готова. Берём марлю, сворачиваем её в 8-10 слоев, процеживаем настойку на перегородках, чтобы все мелкие крупинки остались на марле, а мы получили кристально чистый напиток.

 

Процеживание готового напитка: фото 5

 

6) Разливаем напиток по бутылкам, закупориваем, храним в погребе/подвале. Достаём и применяем по мере необходимости или просто, чтобы насладиться рюмочкой настойки с лёгким десертом.

 

Ореховая настойка на водке с медом: фото

 

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Приятного аппетита, будьте здоровы! 

 

Ореховая настойка на водке с медом: фото

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Алена Иванова

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