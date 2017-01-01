Домашний паштет из куриной печени в мультиварке: рецепт с фото

Домашний паштет из куриной печени в мультиварке сможет легко заменить магазинные "намазки" на хлеб, но при этом вы будете уверены в качестве продукта, который приготовите самостоятельно. Паштет можно сделать из куриной, свиной или говяжьей печени. Из куриной получается нежнее, а свиную печень нужно предварительно замочить в молоке на 30 минут. Это если вы решили заменить ингредиенты. Готовить паштет в мультиварке легко и просто. На всё потребуется не более 30 минут.

Ингредиенты для домашнего паштета из куриной печени

перец сладкий (болгарский, светлый) - 1-2 шт.,

морковь - 1 шт.,

лук репчатый - 1-2 шт., в зависимости от размера,

помидоры сладкие (спелые, мягкие, маленькие) - 5 шт.,

подсолнечное масло - 4-5 ст. ложек,

куриная печень - 350 граммов,

укроп свежий - 1 пучок,

соль - 1 ч. ложка,

кориандр - ½ ч. ложки,

вода - 0,5 стакана,

паприка молотая - ½ ч. ложки.

Рецепт приготовления домашнего паштета из куриной печени в мультиварке:

1) Лук, морковь и сладкий перец надо подготовить. Морковь очистите от кожуры, с лука удалите шелуху, а в сладком перце достаньте сердцевину. Овощи хорошо помойте и разрежьте на 4-5 частей.

2) Подготовьте печень, помойте её. Можно не нарезать на кусочки, если будете готовить паштет из куриной печени, потому что она и так небольшого размера. Если же вы хотите взять свиную печень, то её нужно нарезать на средние кусочки.

3) Спелые, мягкие помидоры помойте, удалите хвостики и нарежьте кубиками.

4) Включите программу "Жарка", налейте масло. Через 5 минут выложите в чашу нарезанные лук, морковь и перец.

Обжаривайте примерно 5 минут до румяности.

5) Потом добавьте куриную печень. Тоже обжаривайте 5 минут, пока она не станет светлой.

6) После этого нужно выложить в чашу нарезанные помидоры. Ещё измельчите зелень и засыпьте её тоже. Посолите содержимое, положите нужные специи.

7) Включите режим тушение на 20 минут. Можно добавить 0,5 стакана обычной воды, чтобы печень лучше протушилась. Когда пройдёт нужное время, остудите содержимое чаши.

8) Переложите массу в удобную ёмкость и измельчите блендером до однородности. Паштет готов.