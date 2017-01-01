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Домашний паштет из куриной печени в мультиварке: рецепт с фото

Домашний паштет из куриной печени в мультиварке сможет легко заменить магазинные "намазки" на хлеб, но при этом вы будете уверены в качестве продукта, который приготовите самостоятельно. Паштет можно сделать из куриной, свиной или говяжьей печени. Из куриной получается нежнее, а свиную печень нужно предварительно замочить в молоке на 30 минут. Это если вы решили заменить ингредиенты. Готовить паштет в мультиварке легко и просто. На всё потребуется не более 30 минут.

 

Домашний паштет из куриной печени в мультиварке: фото

 

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Ингредиенты для домашнего паштета из куриной печени

  • перец сладкий (болгарский, светлый) - 1-2 шт.,
  • морковь - 1 шт.,
  • лук репчатый - 1-2 шт., в зависимости от размера,
  • помидоры сладкие (спелые, мягкие, маленькие) - 5 шт.,
  • подсолнечное масло - 4-5 ст. ложек,
  • куриная печень - 350 граммов,
  • укроп свежий - 1 пучок,
  • соль - 1 ч. ложка,
  • кориандр - ½ ч. ложки,
  • вода - 0,5 стакана,
  • паприка молотая - ½ ч. ложки.

Рецепт приготовления домашнего паштета из куриной печени в мультиварке:

1) Лук, морковь и сладкий перец надо подготовить. Морковь очистите от кожуры, с лука удалите шелуху, а в сладком перце достаньте сердцевину. Овощи хорошо помойте и разрежьте на 4-5 частей.

 

Подготовленные овощи: фото 1

 

2) Подготовьте печень, помойте её. Можно не нарезать на кусочки, если будете готовить паштет из куриной печени, потому что она и так небольшого размера. Если же вы хотите взять свиную печень, то её нужно нарезать на средние кусочки.

 

Подготовленная печень: фото 2

 

3) Спелые, мягкие помидоры помойте, удалите хвостики и нарежьте кубиками.

 

Нарезанные томаты: фото 3

 

4) Включите программу "Жарка", налейте масло. Через 5 минут выложите в чашу нарезанные лук, морковь и перец.

 

Обжаривайте примерно 5 минут до румяности.

 

Обжаренные лук, морковь и перец: фото 4

 

5) Потом добавьте куриную печень. Тоже обжаривайте 5 минут, пока она не станет светлой.

 

Добавление к овощам печени: фото 5

 

6) После этого нужно выложить в чашу нарезанные помидоры. Ещё измельчите зелень и засыпьте её тоже. Посолите содержимое, положите нужные специи.

 

Добавление в мультиварку томатов, зелени и специй: фото 6

 

7) Включите режим тушение на 20 минут. Можно добавить 0,5 стакана обычной воды, чтобы печень лучше протушилась. Когда пройдёт нужное время, остудите содержимое чаши.

 

Тушение печени с овощами и водой: фото 7

 

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8) Переложите массу в удобную ёмкость и измельчите блендером до однородности. Паштет готов.

 

Домашний паштет из куриной печени в мультиварке: фото

 

Домашний паштет из куриной печени в мультиварке: фото

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Евгения Хоновец

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