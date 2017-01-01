Семейное дерево в детский сад своими руками, мастер-класс

Каждому ребёнку интересно узнать о своих предках и кем они были. Для этого и создают семейное дерево в детский сад своими руками. Такая детская поделка не только расширит знания ребёнка о своих корнях, но и позволит заняться творчеством.

Генеалогическое дерево можно сделать для оформления интерьера и нарисовать дома на стене. Если вы хотите сделать семейное дерево небольшого размера, вы можете нарисовать его, сделать в виде аппликации или просто распечатать на компьютере. Сегодня мы будем делать семейное дерево в детский сад своими руками в виде аппликации. Лучше делать семейное дерево вместе с ребёнком, ему это точно понравится. На вид наше генеалогическое дерево получится объёмным и ярким. Время изготовления дерева - примерно 1 час. Но вы можете справиться и быстрее.

Материалы и инструменты для семейного дерева:

Ватман

Цветная двухсторонняя бумага

Фломастеры

Ножницы

Простой карандаш

Клей ПВА

Наклейки

Как сделать семейное дерево в детский сад своими руками:

1) Для изготовления семейного дерева нам понадобятся такие инструменты: ватман, цветная двухсторонняя бумага, двухсторонний скотч, клей, фломастеры, наклейки, ножницы, простой карандаш.



2) Я использовала цветную двухстороннюю бумагу, потому что она ярче и с ней удобнее работать. Берём чёрный лист А4 и рисуем на нём дерево простым карандашом. Я нарисовала дерево от руки. Вы можете либо распечатать дерево из интернета или перерисовать. Вырезаем дерево.



3) Берём розовый лист, складываем его пополам, затем ещё раз пополам и так 3 раза. Рисуем на сложенном листе цветок и вырезаем его. У нас получится 8 больших цветочков. Затем точно так же делаем маленькие цветочки, только складываем лист пополам 4 раза.

4) Берём наши цветочки и загибаем лепестки внутрь. Вклеиваем маленький цветочек в большой цветок с помощью клея или двухстороннего скотча. Я использовала двухсторонний скотч, он совсем не морщит бумагу, в отличие от того, как это делает клей.

5) Складываем зелёный лист бумаги пополам 4 раза и рисуем на нем листья разной величины. Вырезаем их.

6) Теперь приступим к оформлению дерева. Берём ватман, приложим дерево и отрежем нужную часть ватмана, ориентируясь на размер дерева. Берём зелёный лист бумаги, отмеряем, какой высоты вы хотите получить лужайку, и вырезаем. Сначала я приклеила с помощью двухстороннего скотча тёмно-зелёную лужайку, а затем поверх нее светло-зелёную.

7) Затем приклеим дерево. Мелкие веточки я клеила с помощью клея.

8) На веточки наклеим наши цветочки.

9) Наклейте листья там, где вы считаете нужным. Подписываем цветы. В конце украшаем дерево наклейками.

Наше семейное дерево готово! Осталось только отнести его на конкурс в детский сад.