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Гребень с розой и гортензией из фоамирана. Мастер-класс с фото

Цветочные аксессуары – это мило, женственно и очень романтично. Они подойдут как совсем малютке, так и взрослой зрелой даме. В этом мастер-классе вы узнаете, как сделать гребень для волос с цветком нежной розы и маленькими, задорными и яркими цветочками гортензии из фоамирана.

 

Гребень с розой и гортензией из фоамирана: фото

 

Материал для изготовления аксессуара – фоамиран, фом или искуственная замша (вспененная резина), идеален для создания реалистичных искусственных цветов. Последнее время этот материал стал очень популярным, поскольку его достоинства просто поражают. Он не боится перепадов температуры и повышенной влаги, нетоксичен, безвреден, не мнётся. Фом легко можно окрашивать в любые оттенки, что позволяет максимально достичь естественности и натуральности.

 

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Уникальная пластичность фоамирана позволяет делать невероятной красоты цветы, из которых потом создаются самые разные милые женские аксессуары.

Материал и инструменты для создания цветов из фоамирана:

  • тонкий фоамиран (0,5 мм): цвет Тиффани (бирюзовый), натуральный бежевый и ментоловый;
  • сухая пастель;
  • ножницы;
  • термопистолет или суперклей;
  • гребень;
  • молд лепестка орхидей;
  • молд листа розы или универсальный листок;
  • тычинки голубого цвета;
  • белая тейп-лента;
  • проволока.

Материалы для создания гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 1

Мастер-класс по работе с фоамираном «Гребень с розой и гортензией»:

1) Начнём с изготовления розы. Для лепестков нарезаем фоамиран бежевого цвета на прямоугольники 4 на 4,5 см и 5 на 5,5 см.

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 2

 

2) Далее обрезаем уголочки, закругляем и получаем заготовки для лепестков.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 3

 

3) Для придания реалистичности тонируем нижнюю часть лепестков сухой пастелью зелёного цвета. Для этой цели также подойдёт масляная пастель, акриловая или масляная краски. На влажную салфетку или слегка влажный ватный диск натираем немного пастели. Низ лепестка красим зелёным цветом, верхний край – бежевым.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 4

 

4) Так как фоамиран у нас очень тонкий (0,5 мм) просто складываем его гармошкой и перетираем между пальцами. Особенное внимание уделяем краю лепестка. Это нужно для того, чтобы избавиться от лишнего воздуха внутри материала и сделать лепесток тонким.


Если у вас фоамиран толще, то стоит перед этим приложить лепесток на несколько секунд к утюгу.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 5

 

5) Растягиваем наши лепестки и придаем им форму лодочки, краешек подгибаем, точно так же перетирая.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 6

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 7

 

6) Далее берём бусинку, приклеиваем её на проволоку или зубочистку и оборачиваем маленьким лепестком, формируя бутончик, низ стягиваем тонкой проволокой. Лишнее обрезаем маникюрными ножничками.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 8

 

7) Клеим к бутону лепестки один за другим. Каждый новый лепесточек крепим термопистолетом к середине предыдущего.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 9

 

8) Лепестки приклеиваем от меньшего к большему. В итоге получаем вот такую розу.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 10

 

9) Теперь необходимо сделать подклейку к цветку. Сначала её нужно нарисовать. Берём готовую розу и лист бумаги. Протыкаем бумагу проволокой и намечаем место, где будут кончики чашелистика. Снимаем розу и рисуем произвольно на фоамиране подклейку с пятью резными листочками.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 11

 

10) Вырезаем по выкройке подклейку из фома, складываем её как на фото и прокручиваем кончики, чтобы истончить их.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 12

 

11) Кончики обязательно покрываем пастелью, чтобы придать реалистичности. Позже мы приклеим чашелистик к розе.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 13

 

12) Переходим к созданию гортензии. На листе фоамирана нежного цвета Тиффани прочерчиваем клетки 2 на 2 см.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 14

 

13) Нарезаем миниатюрные квадратики. Намечаем серединку и делаем 4 прорези как на фото. Каждый получившийся маленький квадратик скругляем, чтобы получился лепесток.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 15

 

14) Тонируем средину цветочка сочным зелёным мелком с двух сторон.


Нагреваем цветочек на поверхности утюга и очень быстро прижимаем к молду лепестка орхидеи. После этого тонируем лепестки цветка голубым пастельным мелком, как на фото, также с обеих сторон.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 16

 

15) Теперь прокалываем центр цветка и вставляем туда тычинку.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 17

 

16) Далее крепим суперклеем снизу цветочек к основанию тычинки.


Собираем цветы гортензии в маленькие веточки по 5-7 цветков. Крепим букетик на проволоку с помощью клея и обматываем белой или зелёной подходящего оттенка тейп-лентой. Красим стебли в сочный зелёный цвет.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 18


17) Теперь нам нужно изготовить листики, на которых мы разместим нашу композицию. Делаем выкройку с настоящего листа розы.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 19

 

18) Вырезаем 2 листика из фома цвета мяты. По краям делаем маленькие насечки. Нагреваем на утюге лист и прикладываем к молду.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 20

 

19) Листик получается как настоящий.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 21

 

20) Тонируем листик тем же оттенком, что и серединку гортензии. Опять прикладываем ребро листка к утюгу и стараемся сделать волну, придаём лепестку живости. То же делаем со вторым краем.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 22

 

21) Крепим листья к гребню, как на фото.

 

Мастер-класс по созданию гребня с розой и гортензией из фоамирана: фото 23

 

22) Обрезаем проволоку, которая служила основанием розы. Термоклеем крепим розу к гребню.


Веточки гортензии укорачиваем и красиво укладываем на гребне, подклеивая каждую клеем. Расправляем букетик, отгибая проволоку в нужную сторону.

 

Гребень с розой и гортензией из фоамирана: фото

 

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Гребень с розой и гортензией готов! Любуемся полученным результатом, делаем красивую причёску, подкалываем гребень и идём гулять с прекрасным настроением. Удачи в творчестве!

 

Гребень с розой и гортензией из фоамирана: фото

 (голосов: 1)
Автор: София Березина
Вчера, 08:00
Фото: София Березина

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