Гребень с розой и гортензией из фоамирана. Мастер-класс с фото

Цветочные аксессуары – это мило, женственно и очень романтично. Они подойдут как совсем малютке, так и взрослой зрелой даме. В этом мастер-классе вы узнаете, как сделать гребень для волос с цветком нежной розы и маленькими, задорными и яркими цветочками гортензии из фоамирана.

Материал для изготовления аксессуара – фоамиран, фом или искуственная замша (вспененная резина), идеален для создания реалистичных искусственных цветов. Последнее время этот материал стал очень популярным, поскольку его достоинства просто поражают. Он не боится перепадов температуры и повышенной влаги, нетоксичен, безвреден, не мнётся. Фом легко можно окрашивать в любые оттенки, что позволяет максимально достичь естественности и натуральности.



Уникальная пластичность фоамирана позволяет делать невероятной красоты цветы, из которых потом создаются самые разные милые женские аксессуары.

Материал и инструменты для создания цветов из фоамирана:

тонкий фоамиран (0,5 мм): цвет Тиффани (бирюзовый), натуральный бежевый и ментоловый;

сухая пастель;

ножницы;

термопистолет или суперклей;

гребень;

молд лепестка орхидей;

молд листа розы или универсальный листок;

тычинки голубого цвета;

белая тейп-лента;

проволока.

Мастер-класс по работе с фоамираном «Гребень с розой и гортензией»:

1) Начнём с изготовления розы. Для лепестков нарезаем фоамиран бежевого цвета на прямоугольники 4 на 4,5 см и 5 на 5,5 см.

2) Далее обрезаем уголочки, закругляем и получаем заготовки для лепестков.

3) Для придания реалистичности тонируем нижнюю часть лепестков сухой пастелью зелёного цвета. Для этой цели также подойдёт масляная пастель, акриловая или масляная краски. На влажную салфетку или слегка влажный ватный диск натираем немного пастели. Низ лепестка красим зелёным цветом, верхний край – бежевым.

4) Так как фоамиран у нас очень тонкий (0,5 мм) просто складываем его гармошкой и перетираем между пальцами. Особенное внимание уделяем краю лепестка. Это нужно для того, чтобы избавиться от лишнего воздуха внутри материала и сделать лепесток тонким.



Если у вас фоамиран толще, то стоит перед этим приложить лепесток на несколько секунд к утюгу.

5) Растягиваем наши лепестки и придаем им форму лодочки, краешек подгибаем, точно так же перетирая.

6) Далее берём бусинку, приклеиваем её на проволоку или зубочистку и оборачиваем маленьким лепестком, формируя бутончик, низ стягиваем тонкой проволокой. Лишнее обрезаем маникюрными ножничками.

7) Клеим к бутону лепестки один за другим. Каждый новый лепесточек крепим термопистолетом к середине предыдущего.

8) Лепестки приклеиваем от меньшего к большему. В итоге получаем вот такую розу.

9) Теперь необходимо сделать подклейку к цветку. Сначала её нужно нарисовать. Берём готовую розу и лист бумаги. Протыкаем бумагу проволокой и намечаем место, где будут кончики чашелистика. Снимаем розу и рисуем произвольно на фоамиране подклейку с пятью резными листочками.

10) Вырезаем по выкройке подклейку из фома, складываем её как на фото и прокручиваем кончики, чтобы истончить их.

11) Кончики обязательно покрываем пастелью, чтобы придать реалистичности. Позже мы приклеим чашелистик к розе.

12) Переходим к созданию гортензии. На листе фоамирана нежного цвета Тиффани прочерчиваем клетки 2 на 2 см.

13) Нарезаем миниатюрные квадратики. Намечаем серединку и делаем 4 прорези как на фото. Каждый получившийся маленький квадратик скругляем, чтобы получился лепесток.

14) Тонируем средину цветочка сочным зелёным мелком с двух сторон.



Нагреваем цветочек на поверхности утюга и очень быстро прижимаем к молду лепестка орхидеи. После этого тонируем лепестки цветка голубым пастельным мелком, как на фото, также с обеих сторон.

15) Теперь прокалываем центр цветка и вставляем туда тычинку.

16) Далее крепим суперклеем снизу цветочек к основанию тычинки.



Собираем цветы гортензии в маленькие веточки по 5-7 цветков. Крепим букетик на проволоку с помощью клея и обматываем белой или зелёной подходящего оттенка тейп-лентой. Красим стебли в сочный зелёный цвет.



17) Теперь нам нужно изготовить листики, на которых мы разместим нашу композицию. Делаем выкройку с настоящего листа розы.

18) Вырезаем 2 листика из фома цвета мяты. По краям делаем маленькие насечки. Нагреваем на утюге лист и прикладываем к молду.

19) Листик получается как настоящий.

20) Тонируем листик тем же оттенком, что и серединку гортензии. Опять прикладываем ребро листка к утюгу и стараемся сделать волну, придаём лепестку живости. То же делаем со вторым краем.

21) Крепим листья к гребню, как на фото.

22) Обрезаем проволоку, которая служила основанием розы. Термоклеем крепим розу к гребню.



Веточки гортензии укорачиваем и красиво укладываем на гребне, подклеивая каждую клеем. Расправляем букетик, отгибая проволоку в нужную сторону.

Гребень с розой и гортензией готов! Любуемся полученным результатом, делаем красивую причёску, подкалываем гребень и идём гулять с прекрасным настроением. Удачи в творчестве!