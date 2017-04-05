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Армянский лаваш – простой рецепт приготовления в домашних условиях

Армянские лаваши в наши дни пользуются довольно большим спросом. Наверное, причина такой популярности связана с тем, что из них делают множество блюд, начиная от шаурмы и заканчивая различными видами рулетов и даже сладких пирогов. Приобрести лаваш можно сейчас практически в любом продуктовом магазине, но гораздо полезнее и вкуснее приготовить армянский лаваш в домашних условиях. Если у вас есть хлебопечка, то этот простой рецепт приготовления лавашей отнимет у вас минимум времени и усилий. Вам нужно будет просто раскатать в пласт тесто, которое замесит хлебопечка, а затем на сковороде пожарить лаваши.

 

Армянский лаваш: фото

 

Для приготовления армянских лавашей следует брать муку высокого качества и желательно её ещё и просеять. Жарить же лаваши необходимо просто на раскалённой сковороде без добавления растительного или сливочного масла.

 

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Ингредиенты для армянского лаваша:

  • стакан воды (объём стакана 250 миллилитров),
  • половина чайной ложки соли,
  • 3 стакана муки.

Продукты для приготовления лаваша: фото 1

Рецепт приготовления армянского лаваша на сковороде в домашних условиях

1) Подготовим ведёрко хлебопечки. Сразу в него нальём воду. Кстати, подогревать её не нужно.

 

Добавление в хлебопечку воды: фото 2

 

2) Всыпем обычную пищевую соль.

 

Добавление в хлебопечку соли: фото 3

 

3) После этого, используя металлическое сито, просеем муку.

 

Добавление в хлебопечку муки: фото 4

 

4) Аккуратно установим ведро в хлебопечку, немного его как бы провернув.


На дисплее установим программу "Тесто". Обычно процесс замешивания составляет 1 час 30 минут.

 

Включение программы замешивания теста: фото 5

 

5) Когда хлебопечка подаст звуковой сигнал, извлечём тесто из ведёрка, которое сразу  зальём тёплой водой, чтобы потом можно было его с лёгкостью отмыть.

 

Тесто в хлебопечке: фото 6

 

Готовое тесто: фото 7

 

6) Разделим тесто на круги, старайтесь, чтобы они были более равномерными.


Каждый круг раскатаем очень тонко. Аккуратно с этим процессом, следите, чтобы тесто не порвалось.


Сковороду хорошо разогреем, а затем обжарим на ней лаваши.

 

Приготовление лаваша: фото 8

 

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Подадим армянские тонкие лаваши к столу!

 

Армянский лаваш: фото

 (голосов: 1)
Автор:
5 апреля 2017
Фото: Светлана Светлая

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