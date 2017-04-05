Армянские лаваши в наши дни пользуются довольно большим спросом. Наверное, причина такой популярности связана с тем, что из них делают множество блюд, начиная от шаурмы и заканчивая различными видами рулетов и даже сладких пирогов. Приобрести лаваш можно сейчас практически в любом продуктовом магазине, но гораздо полезнее и вкуснее приготовить армянский лаваш в домашних условиях. Если у вас есть хлебопечка, то этот простой рецепт приготовления лавашей отнимет у вас минимум времени и усилий. Вам нужно будет просто раскатать в пласт тесто, которое замесит хлебопечка, а затем на сковороде пожарить лаваши.

Для приготовления армянских лавашей следует брать муку высокого качества и желательно её ещё и просеять. Жарить же лаваши необходимо просто на раскалённой сковороде без добавления растительного или сливочного масла.

Ингредиенты для армянского лаваша:

стакан воды (объём стакана 250 миллилитров),

половина чайной ложки соли,

3 стакана муки.

Рецепт приготовления армянского лаваша на сковороде в домашних условиях

1) Подготовим ведёрко хлебопечки. Сразу в него нальём воду. Кстати, подогревать её не нужно.

2) Всыпем обычную пищевую соль.

3) После этого, используя металлическое сито, просеем муку.

4) Аккуратно установим ведро в хлебопечку, немного его как бы провернув.



На дисплее установим программу "Тесто". Обычно процесс замешивания составляет 1 час 30 минут.

5) Когда хлебопечка подаст звуковой сигнал, извлечём тесто из ведёрка, которое сразу зальём тёплой водой, чтобы потом можно было его с лёгкостью отмыть.

6) Разделим тесто на круги, старайтесь, чтобы они были более равномерными.



Каждый круг раскатаем очень тонко. Аккуратно с этим процессом, следите, чтобы тесто не порвалось.



Сковороду хорошо разогреем, а затем обжарим на ней лаваши.

Подадим армянские тонкие лаваши к столу!