Карамельный соус для торта: рецепт с фото

Прекрасным дополнением к мороженому или пирогу может быть карамельный соус. Он также способен превратить в настоящее лакомство овсяную кашу, а обычный йогурт – в десерт. При соблюдении основных правил карамельный соус для торта очень легко приготовить в домашних условиях. Смотрите проверенный рецепт соуса с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты для карамельного соуса:

Сахар – 300 г

Сливки или сметана – 130 г

Сливочное масло – 40 г

Ванильная эссенция – по вкусу

Соль – на кончике ножа

Как приготовить карамельный соус для торта:

1) В посуду с толстым дном (антипригарную) насыпьте сахар. Поставьте на средний огонь. Когда сахар начнёт расплавляться интенсивней, начинайте помешивать содержимое, чтобы процесс шёл равномерно. Если сахар начал кристаллизоваться, можете добавить ложку тёплой воды. Незадолго до полной карамелизации сахара (небольшое количество сахара ещё не расплавилось) снимите с огня и доведите процесс до конечного результата. Сахарная карамель дольше сохраняет температуру, поэтому и остаток сахара расплавится равномерно. При необходимости можете снова вернуть на огонь на некоторое время. В результате карамельный соус получится наиболее светлым и без горьковатого привкуса (от жжёного сахара). Совет: для карамельного соуса не рекомендуется использовать посуду с тефлоновым покрытием – она может испортиться из-за сахарных кристаллов, которые поцарапают её поверхность.



2) Верните снова на огонь, но уже медленный, и осторожно добавьте сливки или жирную сметану. Это желательно делать небольшими порциями, потому что в этот момент вся масса начинает пениться и бурлить. Нужно быть крайне осторожными, чтобы не получить ожог от «летящих брызг». Смесь тщательно перемешайте. Она должна быть гладкой и однородной. Совет: чтобы карамельная масса не «бурлила» сильно при добавлении сливок, их можно предварительно нагреть. В результате реакция горячей карамели на тёплые сливки не будет такой «агрессивной». Также стоит отметить, что температура карамели достигает 160-175 0С, поэтому не следует к ней прикасаться голыми руками или пробовать в горячем виде.

3) Добавьте сливочное масло, соль, ванильный экстракт и снова хорошо перемешайте карамельный соус. Снимите с огня и остудите. Совет: не нужно удивляться тому, что в сладкий соус добавляется соль. Она придаёт необычный вкус и позволяет ему полностью раскрыться, поэтому соль добавляют в сладкое тесто и кремы.

4) Карамельный соус перелейте в закрытую тару. Храните в холодильнике, но недолго (до 10 дней). Карамельный соус готовится очень быстро, поэтому не стоит его заготавливать впрок. Его можно использовать как отдельный десерт или как дополнение к другим сладким блюдам.



Приятного аппетита!