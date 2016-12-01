Яркий дымчатый макияж c золотыми тенями на Новый год: мастер-класс с фото

Если вы в поиске идеального образа для Новогодней ночи, то этот мастер-класс именно для вас. Яркий дымчатый макияж с золотыми тенями и чёрной подводкой на Новый год, который мы будем выполнять, подойдёт для любого цвета глаз. Он абсолютно гармонично будет смотреться с вечерним платьем и причёской.

Для создания новогоднего макияжа с золотыми тенями вам понадобятся:

серо-коричневый карандаш;

бронзовые тени;

светлые тени в уголок глаза и под бровь;

золотистые рассыпчатые тени для украшения яблочка;

коричневые и чёрные тени;

чёрная подводка;

чёрный каял;

тушь для ресниц;

кисти.

Мастер-класс «Дымчатый макияж с золотыми тенями и черной подводкой на Новый год»

1) Для такого вечернего макияжа необходимо подготовить чистое лицо и равномерный тон кожи. Очистите кожу тоником и нанесите базу под макияж. Затем равномерно распределите тональную основу и высветлите зону под глазами при помощи консилера. Тем самым вы скроете тёмные круги под глазами. Прорисуйте чёткую и красивую бровь. По коже век тоже пройдитесь кистью в тоне, оставив лёгкий слой, и закрепите всё пудрой.

2) Мы будем выполнять макияж в карандашной технике, поэтому макияж будет более насыщенный и стойкий. Сначала прорисовываем стрелку по подвижному веку. Сразу же задаём направление к виску.

3) Соединяем стрелку с нижним и верхним веком так, чтобы уголок образовавшегося лепестка был немного выше уголка глаза. Прокрашиваем полностью подвижное веко, оставляя скос в зоне внутренней радужки глаза.

4) Держим кисть в положении около тридцати градусов под острым углом и тушуем карандаш к виску только концом кисти. Таким же образом тушуем нижнее веко к уху и скос на подвижном веке. Получаем очень лёгкую красивую дымку и основу, на которую будем наносить тени.

5) Для того, чтобы тени от ресничного ряда тушевались очень хорошо, пройдёмся по тушёвке бронзовыми тенями. С этой задачей поможет справиться пушистая кисть. Теней нужно нанести совсем немного, выходя за тушёвку карандаша.

6) В уголок глаза и под бровь наносим светлый оттенок теней, можно с перламутром, чтобы сделать взгляд более ярким и свежим.

7) Нанесите на место скоса совсем немного тонального крема для того, чтобы сделать основу карандаша более липкой. Затем похлопывающими движениями нанесите рассыпчатые золотистые тени. Таким же образом сделайте и по нижнему веку.

8) Украсьте верхний ресничный ряд чёрной стрелочкой, которая начнёт расширяться с середины века. Конец стрелки немного растушуйте.

9) По направлению к головке брови наносим чёрные тени, перекрывая растушёванную стрелку. Прокрашиваем нижнее веко. Тушёвка должна получиться безупречной, так как мы нанесли рассыпчатые тени и тушуем на них.

10) Такой макияж смотрится эффектно с прорисованной слизистой, поэтому закрашиваем её чёрным каялом.

11) Напоследок красим ресницы и убираем осыпавшиеся на кожу тени. При необходимости можно наклеить накладные ресницы, чтобы эффект был сногсшибательным.

Яркий дымчатый макияж c золотыми тенями и чёрной подводкой готов! Теперь можно встречать Новый год и принимать комплименты.