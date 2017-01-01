Вязаная шапка с объёмными косами. Мастер-класс по вязанию спицами

На сегодняшний день рынок трикотажных изделий переполнен многообразием фасонов, цветов и форм головных уборов. Но, всё равно, некоторые покупатели не могут позволить себе приобрести вязаную шапку только лишь потому, что у них немного завышены требования к ней. И если первых не устраивает машинное (промышленное) исполнение изделия, то другие никак не могут подобрать фасон шапки, который бы подходил именно им.

Вязаная шапка с объёмными косами подойдёт тем, у кого утяжелён подбородок или квадратная форма лица. У самого лица этот фасон шапки немного расширяется за счёт объёмных кос, что делает лицо более мелким. Да и в морозы такая шапка с косами намного лучше защитит от холода и ветра.



Предлагаем подробный авторский мастер-класс по вязанию шапки спицами с пошаговыми фотографиями.

Для вязания шапки понадобится:

один моток акриловой пряжи (в 100 граммах 300 метров нити);

спицы №3.

Мастер-класс по вязанию спицами «Вязаная шапка с объёмными косами»:

1) Набирать на спицы 95 петель.



2) Распределить петли по следующему рисунку-раппорту:

1 кромочная петля, 6 изнаночных, 18 лицевых, 4 изнаночных, 18 лицевых, 4 изнаночных, 18 лицевых, 4 изнаночных, 18 лицевых, 3 изнаночных, 1 кромочная. По этому расчёту провязать первый лицевой ряд.



Второй изнаночный ряд и все последующие изнаночные ряды вязать так, как «смотрят» петли.

Провязать шесть рядов (три лицевых и три изнаночных) по рисунку-раппорту. В седьмом (лицевом) ряду провязывать только изнаночные петли, лицевые петли закрывать.



3) В восьмом (изнаночном) ряду на месте закрытых петель набрать петли обычным способом. Остальные петли вязать так, как того требует рисунок (т.е. над лицевыми идут лицевые петли, над изнаночными - изнаночные).

4) Девятый (лицевой) ряд считать первым рядом рисунка-раппорта и повторить вязание сначала. Количество раппортовых рядов зависит от необходимого объёма будущего изделия. Однако, следует помнить, что подобный узор при формировании объёмных кос «забирает» до половины, а то и больше, длины. Т.е., если обхват головы составляет 54 сантиметра, то длина вязаного полотна должна составлять не менее 108-110 сантиметров. Затем, при формировании объёмных кос, длина сократится до нужного размера.

5) В верхнем ряду оставляем концы полос не соединёнными, чтобы при сшивании шапки их можно было соединить с петлями кос первого ряда.

6) Формируем объёмные косы из полосок лицевых петель, заплетая их петлями друг за друга.



7) Края «заплетённого» полотна нужно закрепить, чтобы оно не расплеталось. Вдоль косы, у основания которой было 3 изнаночных петли, набрать петли. Количество петель зависит от длины уже связанного полотна. Набирать следует в каждую петлю бокового ряда.



8) Общее количество петель нужно разделить на 8 частей и далее вязать, убавляя по 1 петле каждого сектора в лицевом ряду. Оставшиеся 8 петель секторов + 2 кромочные петли закрыть обычным способом.



9) Шапку сшить, слегка намочить и дать высохнуть, чтобы обеспечить пряже усадку.



Вязаная шапка с объёмными косами готова.