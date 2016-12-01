Необычный макияж с тушёвкой для новогоднего карнавала или Хэллоуина

Из этого урока с пошаговыми фото вы узнаете, как создать необычный макияж для новогоднего карнавала или Хэллоуина. Особенность его будет в нестандартной тушёвке, которая смотрится интересно и оригинально.

Для создания необычного макияжа для новогоднего карнавала вам понадобятся:

светлые тени;

серебристые тени;

чёрная подводка;

чёрный каял;

кисти;

тушь.

Мастер-класс «Необычный макияж для новогоднего карнавала или Хэллоуина»

1) Так как в макияже будут преимущественно чёрные стрелки и графика, то лучше всего подобрать водостойкие текстуры. Также лучше всего нанести на веко специальную базу, которая предотвратит скатывание и отпечатывание подводки. После того как веко станет сухим, покройте его очень лёгким слоем тона и зафиксируйте пудрой или светлыми тенями.

2) Начнём со светлого оттенка теней. Нанесём практически белый цвет, возможно молочный, в уголок глаза и интенсивно прокрасим этим же цветом неподвижное веко под бровью вниз до складки.

3) Так как мы будем использовать в макияже перламутровую текстуру, то её нужно на что-либо прикрепить. Очень лёгким слоем тональной основы покрываем подвижное веко.

4) Набираем побольше теней на широкую плоскую кисть и сразу же наносим на ещё влажное веко.

5) Мы украсили веко тенями и можно приступить к формированию верхней детали и стрелки из водостойкой подводки. Сперва нарисуем стрелку по верхнему веку и зададим ей направление к виску, продолжая линию нижнего века.

6) Затем соединяем внутренний уголок с внешним при помощи стрелки, которая будет постепенно расширяться.

7) Обратите внимание на то место, где у вас находится складка между подвижным и неподвижным веком. Начинаем рисовать деталь по форме складки и эта деталь будет плавно выходить из хвостика стрелки.

8) Продолжаем линию стрелки ко внутреннему уголку глаза очень тонкой линией, а от этой линии в сторону виска делаем обрывистые острые линии. Учтите, что форма этой детали будет повторять изгиб брови. Только тогда макияж будет смотреться красиво, когда соблюдены пропорции. Тушёвка по линии в складке будет очень интенсивной и насыщенной, будто из неё выросли все эти острые линии.

9) Чёрным каялом прокрашиваем межресничный ряд и слизистую. Важно, чтобы каял также был водостойким. Иначе обыкновенный карандаш просто растворится на веке через час-два.

10) В завершение красим ресницы тушью.

Необычный макияж с растушёвкой для новогоднего карнавала или Хэллоуина готов!