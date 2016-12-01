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Необычный макияж с тушёвкой для новогоднего карнавала или Хэллоуина

Из этого урока с пошаговыми фото вы узнаете, как создать необычный макияж для новогоднего карнавала или Хэллоуина. Особенность его будет в нестандартной тушёвке, которая смотрится интересно и оригинально.

 

Необычный макияж с тушевкой для новогоднего карнавала: фото

 

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Для создания необычного макияжа для новогоднего карнавала вам понадобятся:

  • светлые тени;
  • серебристые тени;
  • чёрная подводка;
  • чёрный каял;
  • кисти;
  • тушь.

Мастер-класс «Необычный макияж для новогоднего карнавала или Хэллоуина»

1) Так как в макияже будут преимущественно чёрные стрелки и графика, то лучше всего подобрать водостойкие текстуры. Также лучше всего нанести на веко специальную базу, которая предотвратит скатывание и отпечатывание подводки. После того как веко станет сухим, покройте его очень лёгким слоем тона и зафиксируйте пудрой или светлыми тенями.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с необычной тушевкой: фото 1

 

2) Начнём со светлого оттенка теней. Нанесём практически белый цвет, возможно молочный, в уголок глаза и интенсивно прокрасим этим же цветом неподвижное веко под бровью вниз до складки.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с необычной тушевкой: фото 2

 

Мастер-класс по созданию макияжа с необычной тушевкой: фото 3

 

3) Так как мы будем использовать в макияже перламутровую текстуру, то её нужно на что-либо прикрепить. Очень лёгким слоем тональной основы покрываем подвижное веко.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с необычной тушевкой: фото 4

 

4) Набираем побольше теней на широкую плоскую кисть и сразу же наносим на ещё влажное веко.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с необычной тушевкой: фото 5

 

5) Мы украсили веко тенями и можно приступить к формированию верхней детали и стрелки из водостойкой подводки. Сперва нарисуем стрелку по верхнему веку и зададим ей направление к виску, продолжая линию нижнего века.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с необычной тушевкой: фото 6

 

6) Затем соединяем внутренний уголок с внешним при помощи стрелки, которая будет постепенно расширяться.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с необычной тушевкой: фото 7

 

7) Обратите внимание на то место, где у вас находится складка между подвижным и неподвижным веком. Начинаем рисовать деталь по форме складки и эта деталь будет плавно  выходить из хвостика стрелки.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с необычной тушевкой: фото 8

 

8) Продолжаем линию стрелки ко внутреннему уголку глаза очень тонкой линией, а от этой линии в сторону виска делаем обрывистые острые линии. Учтите, что форма этой детали будет повторять изгиб брови. Только тогда макияж будет смотреться красиво, когда соблюдены пропорции. Тушёвка по линии в складке будет очень интенсивной и насыщенной, будто из неё выросли все эти острые линии. 

 

Мастер-класс по созданию макияжа с необычной тушевкой: фото 9

 

Мастер-класс по созданию макияжа с необычной тушевкой: фото 10

 

9) Чёрным каялом прокрашиваем межресничный ряд и слизистую. Важно, чтобы каял также был водостойким. Иначе обыкновенный карандаш просто растворится на веке через час-два.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с необычной тушевкой: фото 11

 

10) В завершение красим ресницы тушью.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с необычной тушевкой: фото 12

 

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Необычный макияж с растушёвкой для новогоднего карнавала или Хэллоуина готов!

 

Необычный макияж с тушевкой для новогоднего карнавала: фото

 

Необычный макияж с тушевкой для новогоднего карнавала: фото

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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