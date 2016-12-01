Сияющий новогодний макияж с золотистым акцентом: урок с фото

Сегодня мы рассмотрим шикарный вариант новогоднего макияжа глаз с золотистым акцентом, который точно подарит вам праздничное настроение и сразит всех наповал своей красотой и ослепительным золотистым сиянием. Также при создании макияжа будут использованы разные текстуры теней и вы научитесь их миксовать между собой.

Для новогоднего макияжа с золотистым акцентом вам понадобятся:

кремовые перламутровые тени с лёгким золотистым сиянием;

коричневые прессованные тени;

перламутровые рассыпчатые тени в нежном бежевом оттенке;

праймер для век или специальное средство для создания водостойких стрелок;

тушь;

золотистые рассыпчатые тени или золотистая подводка;

кисти.

Совет по созданию золотистого новогоднего макияжа: старайтесь подбирать косметику в одной цветовой гамме.

Урок «Сияющий золотистый макияж на Новый год»:

1) Если вы используете качественные кремовые тени для век, то праймер можно не наносить перед созданием макияжа.

Если вы всё-таки не уверены в стойкости теней, то лучше предварительно нанести праймер и дать впитаться. В обоих случаях наносим тонким слоем тональную основу и приступаем к работе с тенями.

2) Лучше всего кремовые текстуры наносятся при помощи пальцев рук, так как они разогреваются от тепла и покрытие получается равномерным. Полностью покрываем всё подвижное веко и нижнее. Если к нижнему неудобно подобраться, то нанесите текстуры при помощи кисти или шпателя. Границы теней сразу же стушёвываем на нет, чтобы не было чёткого перехода.

3) Чтобы веко совсем не было плоским, придадим ему объём при помощи коричневых теней. Наносим очень тонким слоем во внешний уголок глаза по нижнему и верхнему веку. Уводим дымку по складке между подвижным и неподвижным веком до внутреннего уголка глаза. Получается лёгкая и естественная дымка.

4) В уголок глаза и под бровь нанесите перламутровые тени с лёгким бежевым сиянием. Это придаст глазу объём и сделает взгляд более свежим. Обязательно стушуйте этот цвет на кремовые тени, чтобы был деликатный переход и красивая тушёвка.

5) Теперь дополним макияж золотистой стрелкой. Вы можете воспользоваться водостойкой подводкой золотистого цвета. Можно также нанести праймер линией по ресничному ряду при помощи кисти и мгновенно наносить сверху строго на него рассыпчатые тени. Также можно смиксовать специальное средство для создания водостойких текстур с тенями и провести чёткую и красивую стрелку. Её хвостик будет направлен к виску.

6) Кажется, что макияж окончен и не хватает только накрашенных ресниц. Но можно его дополнить красивой бровью в золотистом цвете. Зафиксируйте бровь специальным средством или праймером и, пока он свежий, нанесите ёршиком для бровей рассыпчатые тени. Лучше это делать до того, как вы нанесёте тушь, чтобы всё лишнее можно было убрать с ресниц.

7) Смахните кистью с ресниц лишние блёстки, которые осыпались, и прокрасьте ресницы тушью. Наклейте дополнительные, если хотите получить более насыщенный эффект.

Вот такой новогодний макияж можно создать очень легко и быстро, используя различные текстуры.