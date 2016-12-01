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Новогодний домик из фетра (ёлочная игрушка). Поделка с детьми

Из фетра получаются приятные, уютные, красивые и экологичные ёлочные игрушки. Сегодня мы предлагаем сделать из этого чудесного материала подвеску на ёлочку, которая как нельзя лучше символизирует уют новогодних праздников – маленький заснеженный домик с тёплым светом в окнах. Кроме того, такая новогодняя поделка может потом быть использована в различных ролевых играх с детьми.

 

Новогодний домик из фетра: фото

 

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Инструменты и материалы для новогодней поделки с детьми:

  • толстый фетр чёрного, красного, оранжевого и голубого (или белого) цвета
  • термоклеевой пистолет
  • иголка и толстая светлая нить
  • ножницы
  • разноцветный блестящий бисер

Мастер-класс по новогодней поделке с детьми «Заснеженный домик из фетра»

1) Сначала вырезаем четыре прямоугольника одинакового размера для стен.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего домика из фетра: фото 1

 

2) Склеиваем стены между собой, нанося горячий клей на боковой срез фетра. Чтобы детали хорошо склеивались и плотно прилегали друг к другу, срезы должны быть ровными.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего домика из фетра: фото 2

 

Мастер-класс по созданию новогоднего домика из фетра: фото 3

 

3) В одной из стенок домика можно предварительно вырезать дверь и использовать домик как игрушку-сюрприз, в которой можно вешать на ёлочку конфеты или подарки. Склеив стенки, ставим получившийся кубик на чёрный фетр, обводим его по периметру и вырезаем кусочек для пола. Пол также приклеиваем термоклеем.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего домика из фетра: фото 4

 

4) Прошиваем все стыки толстой нитью. С одной стороны, швы дополнительно укрепляют игрушку, с другой – выполняют декоративную функцию, но можно обойтись и без сшивания.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего домика из фетра: фото 5

 

5) Для каждой стенки вырезаем по четыре маленьких оранжевых квадрата и наклеиваем их в качестве окошек.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего домика из фетра: фото 6

 

6) Вырезаем четыре треугольника для крыши с основанием, которое чуть шире стенок домика. Если домик получился прямоугольный, а не квадратный (зависит от того, как скреплены стены), то боковые треугольники крыши должны быть немного уже, чем фасадные.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего домика из фетра: фото 7

 

7) Склеиваем крышу по боковым срезам треугольников.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего домика из фетра: фото 8

 

8) Приклеиваем крышу к стенкам, «одевая» её на домик.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего домика из фетра: фото 9

 

9) Стыки крыши также можно прошить и дополнительно пришить её к стенкам по углам. Эти швы затем спрячутся под «снегом».


Остаётся приклеить на домик снег и блестящие камешки или бисер, чтобы он красиво искрился. Вырезая полосочки для снега, делаем ровные линии стыков и небрежные волнистые линии с другой стороны, как оплывы настоящего снега.

 

Мастер-класс по созданию новогоднего домика из фетра: фото 10

 

10) В конце украшаем крышу и стены разноцветным бисером, нанося полоски клея и быстро посыпая горячий клей камешками.

 

Новогодний домик из фетра: фото

 

Новогодний домик из фетра: фото

 

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Такой же новогодний домик из фетра можно изготовить без использования термоклея, только сшивая стенки и крышу и пришивая все детали.

 (голосов: 2)
Автор: Наталия Сидорова
Вчера, 08:00
Фото: Наталия Сидорова

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