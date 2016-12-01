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Декупаж разделочной доски. Подарок на Новый год своими руками

В этом мастер-классе вы научитесь делать декупаж разделочной доски, используя картинку новогодней тематики. У вас получится прекрасный подарок на Новый год своими руками, который смогут сделать даже начинающие мастерицы!

 

Декупаж разделочной доски: фото

 

Поделки из дерева всегда привлекали своей красотой и натуральность, а еще и ароматом. Но часто деревянные вещи имеют свойства портиться, появляются трещины и дерево может темнеть. В таком случае можно задекорировать поверхность изделия. Сегодня в своем мастер классе фигурирует одна старенькая разделочная доска, которая уже многое повидала, но выбросить никак рука не поднималась. Т.к. время близится к самому волшебному времени – Новому году, поэтому и тематика декорирования будет новогодней.

 

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Декупаж это декорирование поверхности изделия с помощью бумаги для декупаж, ткани или бумажной салфетки. В нашем случае будет использована трехслойная салфетка в тематике Нового года. Давайте вместе сделаем свою кухню уютнее и красивее!

Что потребуется для декупажа новогодней разделочной доски:

  • Деревянная разделочная доска,
  • Бумажная салфетка (трехслойная),
  • Клей ПВА,
  • Вода,
  • Кисть для клея и еще одна для лака,
  • Акриловый лак.

Мастер-класс подарка на Новый год своими руками «Декупаж деревянной доски для начинающих»

1) Очистите поверхность от загрязнений. Можно промыть доску с мыльной водой, но после тщательно просушите!!!

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 1

 

2) Я для своей досочки взяла несколько мотивов из разных салфеток. Большой мотив с красивой Снегурочкой, его расположим посредине.

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 2

 

3) Сверху и снизу мотив со снеговиками.

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 3

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 4

 

4) Отделите верхний яркий слой, именно его мы и будем использовать для декорирования.

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 5

 

5) Для декупажа используется клей ПВА, но если клей для бумаги, то он густой, его следует разбавить (часть вода и две части клея). Но если у вас обычный строительный клей ПВА, который также подойдет для данной роли отлично, его разбавлять не нужно, его консистенция для декупажа.  Расположите мотив со Снегурочкой в середине доски и аккуратно с помощью небольшой кисти наносите клей, начиная от середины.

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 6

 

6)  Аккуратно расправляйте образующиеся пузыри и складки. Мотив должен лечь ровно и красиво. Остатки салфетки, которые могут свисать по краям нужно оборвать руками.

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 7

 

7) Нижний мотив со снеговиками разместите снизу, аккуратно присоединив его к основному рисунку. Также нанесите клей на весь мотив, приклеив салфетку к деревянной поверхности.

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 8

 

8) Также поступите и с верхним мотивом.

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 9

 

9) Но здесь есть небольшой нюанс, отверстие для подвешивания доски. Наклеенную на него салфетку нужно вырезать или аккуратно убрать палочкой.

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 10

 

10) Теперь перед просушкой нужно аккуратненько убрать все остатки свисающей салфетки. Тщательно просушите доску, можно использовать фен, это ускорит процесс, но можно и естественным способом это займет около одного часа.

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 11

 

11) Для того чтобы наш декор долгое время радовал глаз, нужно покрыть украшенную поверхность акриловым лаком. Почему акриловым? Да потому что он не имеет запаха и очень быстро высыхает!

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 12

 

12) Покрывать поверхность лучше широкой кисточкой, из которой не высыпается щетина! Распределяйте лак в одном направлении.

 

Мастер-класс по декупажу разделочной доски: фото 13

 

13) Оставьте разделочную доску для полного высыхания на пару часов.

 

Декупаж разделочной доски: фото

 

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Декупаж разделочной доски завершен, осталось только упаковать подарок к Новому году, который вы сделали своими руками.


Мастерите с удовольствием и пусть старые вещи в вашем доме заиграют новыми красками!

 

Декупаж разделочной доски: фото

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Автор: Славяна Протопопов
Сегодня, 08:00
Фото: Славяна Протопопов

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