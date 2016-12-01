Декупаж разделочной доски. Подарок на Новый год своими руками

В этом мастер-классе вы научитесь делать декупаж разделочной доски, используя картинку новогодней тематики. У вас получится прекрасный подарок на Новый год своими руками, который смогут сделать даже начинающие мастерицы!

Поделки из дерева всегда привлекали своей красотой и натуральность, а еще и ароматом. Но часто деревянные вещи имеют свойства портиться, появляются трещины и дерево может темнеть. В таком случае можно задекорировать поверхность изделия. Сегодня в своем мастер классе фигурирует одна старенькая разделочная доска, которая уже многое повидала, но выбросить никак рука не поднималась. Т.к. время близится к самому волшебному времени – Новому году, поэтому и тематика декорирования будет новогодней.



Декупаж это декорирование поверхности изделия с помощью бумаги для декупаж, ткани или бумажной салфетки. В нашем случае будет использована трехслойная салфетка в тематике Нового года. Давайте вместе сделаем свою кухню уютнее и красивее!

Что потребуется для декупажа новогодней разделочной доски:

Деревянная разделочная доска,

Бумажная салфетка (трехслойная),

Клей ПВА,

Вода,

Кисть для клея и еще одна для лака,

Акриловый лак.

Мастер-класс подарка на Новый год своими руками «Декупаж деревянной доски для начинающих»

1) Очистите поверхность от загрязнений. Можно промыть доску с мыльной водой, но после тщательно просушите!!!

2) Я для своей досочки взяла несколько мотивов из разных салфеток. Большой мотив с красивой Снегурочкой, его расположим посредине.

3) Сверху и снизу мотив со снеговиками.

4) Отделите верхний яркий слой, именно его мы и будем использовать для декорирования.

5) Для декупажа используется клей ПВА, но если клей для бумаги, то он густой, его следует разбавить (часть вода и две части клея). Но если у вас обычный строительный клей ПВА, который также подойдет для данной роли отлично, его разбавлять не нужно, его консистенция для декупажа. Расположите мотив со Снегурочкой в середине доски и аккуратно с помощью небольшой кисти наносите клей, начиная от середины.

6) Аккуратно расправляйте образующиеся пузыри и складки. Мотив должен лечь ровно и красиво. Остатки салфетки, которые могут свисать по краям нужно оборвать руками.

7) Нижний мотив со снеговиками разместите снизу, аккуратно присоединив его к основному рисунку. Также нанесите клей на весь мотив, приклеив салфетку к деревянной поверхности.

8) Также поступите и с верхним мотивом.

9) Но здесь есть небольшой нюанс, отверстие для подвешивания доски. Наклеенную на него салфетку нужно вырезать или аккуратно убрать палочкой.

10) Теперь перед просушкой нужно аккуратненько убрать все остатки свисающей салфетки. Тщательно просушите доску, можно использовать фен, это ускорит процесс, но можно и естественным способом это займет около одного часа.

11) Для того чтобы наш декор долгое время радовал глаз, нужно покрыть украшенную поверхность акриловым лаком. Почему акриловым? Да потому что он не имеет запаха и очень быстро высыхает!

12) Покрывать поверхность лучше широкой кисточкой, из которой не высыпается щетина! Распределяйте лак в одном направлении.

13) Оставьте разделочную доску для полного высыхания на пару часов.

Декупаж разделочной доски завершен, осталось только упаковать подарок к Новому году, который вы сделали своими руками.



Мастерите с удовольствием и пусть старые вещи в вашем доме заиграют новыми красками!