Новогоднее имбирное печенье в форме снежинок: рецепт с фото

Имбирное новогоднее печенье «Снежинки», это не просто вкусное печенье, но и безумно красивое! Имбирное тесто для новогоднего печенья очень удачное и вкусное. Снежинки получаются хрустящими. Из такого теста можно сделать пряничный домик или расписные пряники. Пряники можно сделать с ленточкой, расписать их и украшать ими ёлочку.

Такие пряники можно довольно долго хранить. Ещё их можно дарить на любые праздники. Детки будут в восторге от таких вкусных и красивых изделий. Также можно предложить детям участвовать в процессе приготовления, который очень интересный и увлекательный. Рекомендую вам попробовать приготовить печенье к Новому году по этому рецепту, думаю, оно вам очень понравится.

Ингредиенты для имбирного новогоднего печенья «Снежинка»:

Мука – 100 г

Сода – 0,75 ч.л.

Яйцо – 0,5 шт.

Масло сливочное – 50 г

Сахар – 55 г

Мёд – 1 ч.л.

Имбирь молотый – 0,5 ч.л.

Корица молотая – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления новогоднего имбирного печенья в форме снежинок

1) Для приготовления теста на печенье берём размягчённое сливочное масло и сахар.

2) Масло с сахаром необходимо растереть. В получившуюся смесь добавить яйцо и мёд.

3) Хорошо смешать все добавленные ингредиенты до однородности.

4) Затем необходимо в отдельной ёмкости смешать муку с содой, имбирём и корицей.

5) В муку добавляем масляную массу.

6) После чего замешиваем нежное, эластичное тесто для печенья. Тесто оборачиваем пищевой плёнкой и кладём на час в холодильник, после чего с тестом станет гораздо легче работать.

7) После холодильника тесто станет более упругим и не будет липнуть к рукам или рваться. Тесто можно оставлять в холодильнике на период от 30 минут до 2-х дней, при этом качество теста абсолютно не ухудшится. Тесто раскатать тонким слоем. Поверхность для раскатки теста должна быть немного присыпана мукой для того, чтобы тесто не прилипало к поверхности.

8) Далее необходимо подготовить плунжеры или формочки для печенья. Для этого опускаем плунжер совсем немного в муку и стряхиваем её. Это необходимо для того, чтобы тесто не прилипало при выдавливании печенья. Затем выдавливаем печенья и аккуратно вынимаем их из формочек.

9) Снежинки аккуратно переносим на противень с пергаментной бумагой и выкладываем на небольшом расстоянии друг от друга. Печенье при выпечке практически не меняет размер.

10) Снежинки выпекаем в заранее разогретой духовке при 190 градусах около 10 минут или до золотистого цвета.

11) Готовое печенье посыпаем небольшим количеством сахарной пудры.

Новогоднее имбирное печенье готово! Приятного аппетита!