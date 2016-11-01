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Новогоднее имбирное печенье в форме снежинок: рецепт с фото

Имбирное новогоднее печенье «Снежинки», это не просто вкусное печенье, но и безумно красивое! Имбирное тесто для новогоднего печенья очень удачное и вкусное. Снежинки получаются хрустящими. Из такого теста можно сделать пряничный домик или расписные пряники. Пряники можно сделать с ленточкой, расписать их и украшать ими ёлочку.

 

Новогоднее имбирное печенье "Снежинки": фото

 

Такие пряники можно довольно долго хранить. Ещё их можно дарить на любые праздники. Детки будут в восторге от таких вкусных и красивых изделий. Также можно предложить детям участвовать в процессе приготовления, который очень интересный и увлекательный. Рекомендую вам попробовать приготовить печенье к Новому году по этому рецепту, думаю, оно вам очень понравится.

 

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Ингредиенты для имбирного новогоднего печенья «Снежинка»:

  • Мука – 100 г
  • Сода – 0,75 ч.л.
  • Яйцо – 0,5 шт.
  • Масло сливочное – 50 г
  • Сахар – 55 г
  • Мёд – 1 ч.л.
  • Имбирь молотый – 0,5 ч.л.
  • Корица молотая – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления новогоднего имбирного печенья в форме снежинок

1) Для приготовления теста на печенье берём размягчённое сливочное масло и сахар.

 

Масло с сахаром: фото 1

 

2) Масло с сахаром необходимо растереть. В получившуюся смесь добавить яйцо и мёд.

 

Добавление в тесто мёда и яйца: фото 2

 

3) Хорошо смешать все добавленные ингредиенты до однородности.

 

Яично-масляно-сахарная смесь: фото 3

 

4) Затем необходимо в отдельной ёмкости смешать муку с содой, имбирём и корицей.

 

Мука с содой и специями: фото 4

 

5) В муку добавляем масляную массу.

 

Мука с масляной смесью: фото 5

 

6) После чего замешиваем нежное, эластичное тесто для печенья. Тесто оборачиваем пищевой плёнкой и кладём на час в холодильник, после чего с тестом станет гораздо легче работать.

 

Готовое тесто: фото 6

 

7) После холодильника тесто станет более упругим и не будет липнуть к рукам или рваться. Тесто можно оставлять в холодильнике на период от 30 минут до 2-х дней, при этом качество теста абсолютно не ухудшится. Тесто раскатать тонким слоем. Поверхность для раскатки теста должна быть немного присыпана мукой для того, чтобы тесто не прилипало к поверхности.

 

Раскатывание теста: фото 7

 

8) Далее необходимо подготовить плунжеры или формочки для печенья. Для этого опускаем плунжер совсем немного в муку и стряхиваем её. Это необходимо для того, чтобы тесто не прилипало при выдавливании печенья. Затем выдавливаем печенья и аккуратно вынимаем их из формочек.

 

Формировка печенья: фото 8

 

9) Снежинки аккуратно переносим на противень с пергаментной бумагой и выкладываем на небольшом расстоянии друг от друга. Печенье при выпечке практически не меняет размер.

 

Печенье на противне: фото 9

 

10) Снежинки выпекаем в заранее разогретой духовке при 190 градусах около 10 минут или до золотистого цвета.

 

Готовое печенье: фото 10

 

11) Готовое печенье посыпаем небольшим количеством сахарной пудры.

 

Печенье в сахарной пудре: фото 11

 

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Новогоднее имбирное печенье готово! Приятного аппетита!

 

Новогоднее имбирное печенье "Снежинки": фото

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Татьяна Супруненко

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