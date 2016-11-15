Объёмные снежинки из бумаги своими руками: новогодняя поделка с детьми

Объёмные снежинки из бумаги могут выполняться в абсолютно любом цвете, их можно не только вырезать из салфеток, но и своими руками моделировать из яркой бумаги. Техника симметричного вырезания очень удобна, ведь изделие можно создать за считанные секунды, достаточно сложить бумагу особым способом, нанести очертания рисунка и вырезать. А чтобы простая заготовка не показалась обыденной и скучной, снежинки можно выполнять в несколько слоёв, украшать задорными пуговками и стразами.

В этом мастер-классе приведена новогодняя вариация на тему бумажной снежинки. Зелёный цвет выбран неспроста, ведь он символизирует новогоднюю ёлочку, а сверкающие капельки подобны шарикам на ней. Каждый слой вырезается из заготовок, подготовленных в два сложения, а центральная часть - из петелек. Разберёмся подробнее, как сделать новогоднюю поделку с детьми, что нужно подготовить и сделать, чтобы получить подобную снежинку.

Материалы для создания снежинки:

цветная бумага – в приведённом случае были использованы только зелёные листики разных оттенков;

ножницы;

карандаш и линейка;

клей;

клеевые стразы.

Как сделать объёмную многослойную снежинку из бумаги

1) Сначала подготовьте всё, что нужно для работы. Если у вас большой набор цветной бумаги, то наверняка в нём будут разные оттенки зелёного цвета. Либо используйте остатки от разных листов. Также нужны ножницы для вырезания, клей для крепления отдельных слоёв и линейка, чтобы вымерять детали нужного размера.

2) Вырежьте 3 квадрата разного размера. Сторона первой бумажной заготовки 12 см, второй – 10 см и третьей – 8 см.

3) Сделайте заготовку из квадрата в два сложения – по диагонали и затем по высоте. Это самый простой и понятный даже детям вариант.

4) На заготовке, выполненной из самого большого и тёмного квадрата, просто нарисуйте птичку у более широкой стороны.

5) Вырежьте нарисованную птичку ножницами.

6) Разверните бумагу. У вас получится первый слой снежинки с четырьмя одинаковыми по форме и размеру лучиками.

7) Во втором по размеру квадрате нарисуйте не только птичку у гипотенузы, но ещё и полукруги у боковых катетов.

8) Вырежьте заготовку по контуру. Разверните бумагу. У вас получится второй слой для снежинки подобной формы, но меньшего размера и с овальными отверстиями вдоль лучиков.

9) Третий (самый маленький) квадрат подготовьте так же, как и второй.

10) Наклейте все детали пирамидкой друг на друга. Обязательно разворачивайте лучики каждого последующего слоя на 45 градусов относительно нижнего.

11) Вырежьте тонкие полоски из самой светлой бумаги. Ширина полос должна быть примерно равной 1 см, а длина – 6 см.

12) Склейте концы в петельки.

13) Наклейте петельки в центр по окружности. Для декорирования серединки достаточно будет восьми петелек.

14) Закройте серединку тёмно-зелёным кружочком.

15) Украсьте новогоднее изделие разноцветными стразами.

Теперь вы знаете, как создать необычную снежинку своими руками из бумаги. Этот урок не сложно повторить на листах других оттенков, чтобы получить не менее нарядные новогодние украшения. Все они найдут своё место в праздничном интерьере.