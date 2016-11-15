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Объёмные снежинки из бумаги своими руками: новогодняя поделка с детьми

Объёмные снежинки из бумаги могут выполняться в абсолютно любом цвете, их можно не только вырезать из салфеток, но и своими руками моделировать из яркой бумаги. Техника симметричного вырезания очень удобна, ведь изделие можно создать за считанные секунды, достаточно сложить бумагу особым способом, нанести очертания рисунка и вырезать. А чтобы простая заготовка не показалась обыденной и скучной, снежинки можно выполнять в несколько слоёв, украшать задорными пуговками и стразами.

 

Объемные снежинки из бумаги своими руками: фото

 

В этом мастер-классе приведена новогодняя вариация на тему бумажной снежинки. Зелёный цвет выбран неспроста, ведь он символизирует новогоднюю ёлочку, а сверкающие капельки подобны шарикам на ней. Каждый слой вырезается из заготовок, подготовленных в два сложения, а центральная часть - из петелек. Разберёмся подробнее, как сделать новогоднюю поделку с детьми, что нужно подготовить и сделать, чтобы получить подобную снежинку.

 

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Материалы для создания снежинки:

  • цветная бумага – в приведённом случае были использованы только зелёные листики разных оттенков;
  • ножницы;
  • карандаш и линейка;
  • клей;
  • клеевые стразы.

Как сделать объёмную многослойную снежинку из бумаги

1) Сначала подготовьте всё, что нужно для работы. Если у вас большой набор цветной бумаги, то наверняка в нём будут разные оттенки зелёного цвета. Либо используйте остатки от разных листов. Также нужны ножницы для вырезания, клей для крепления отдельных слоёв и линейка, чтобы вымерять детали нужного размера.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 1

 

2) Вырежьте 3 квадрата разного размера. Сторона первой бумажной заготовки 12 см, второй – 10 см и третьей – 8 см.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 2

 

3) Сделайте заготовку из квадрата в два сложения – по диагонали и затем по высоте. Это самый простой и понятный даже детям вариант.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 3

 

4) На заготовке, выполненной из самого большого и тёмного квадрата, просто нарисуйте птичку у более широкой стороны.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 4

 

5) Вырежьте нарисованную птичку ножницами.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 5

 

6) Разверните бумагу. У вас получится первый слой снежинки с четырьмя одинаковыми по форме и размеру лучиками.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 6

 

7) Во втором по размеру квадрате нарисуйте не только птичку у гипотенузы, но ещё и полукруги у боковых катетов.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 7

 

8) Вырежьте заготовку по контуру. Разверните бумагу. У вас получится второй слой для снежинки подобной формы, но меньшего размера и с овальными отверстиями вдоль лучиков.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 8

 

9) Третий (самый маленький) квадрат подготовьте так же, как и второй.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 9

 

10) Наклейте все детали пирамидкой друг на друга. Обязательно разворачивайте лучики каждого последующего слоя на 45 градусов относительно нижнего.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 10

 

11) Вырежьте тонкие полоски из самой светлой бумаги. Ширина полос должна быть примерно равной 1 см, а длина – 6 см.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 11

 

12) Склейте концы в петельки.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 12

 

13) Наклейте петельки в центр по окружности. Для декорирования серединки достаточно будет восьми петелек.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 13

 

14) Закройте серединку тёмно-зелёным кружочком.

 

Мастер-класс по созданию объемных снежинок из бумаги своими руками: фото 14

 

15) Украсьте новогоднее изделие разноцветными стразами.

 

Объемные снежинки из бумаги своими руками: фото

 

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Теперь вы знаете, как создать необычную снежинку своими руками из бумаги. Этот урок не сложно повторить на листах других оттенков, чтобы получить не менее нарядные новогодние украшения. Все они найдут своё место в праздничном интерьере.

 (голосов: 8)
Автор: Елена Николаева
15 ноября 2016
Фото: Елена Николаева

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