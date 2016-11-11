Тест: Сколько продлится ваш брак?

Что такое счастливый брак? Это, прежде всего, взаимопонимание между супругами, то есть каждый пытается стать опорой для своего партнёра, причём, не только в критических ситуациях, но и в обыденных вещах – стирка, уборка, ремонт машины и многое другое. В удачном браке домашние обязанности чётко разделены: супруги знают, что именно от каждого требуется в быту, лишь тогда любовная лодка останется на плаву в океане забот и хлопот. Однако, счастливая семья – это не только налаженный быт, но и душевное спокойствие. Супруги должны знать, что они могут доверять друг другу и не бояться, что, раскрыв свою душу любимому, встретят недопонимание с его стороны. Важно понимать своего партнёра, не давя на него, так как в счастливом браке нет места прессингу, здесь никто не пытается переделать другого под себя, воспринимая свою вторую половинку таковой, какова она есть, с её слабыми и сильными сторонами. Удачный брак – это дар свыше, это работа над собой и над своими отношениями, которая никогда не прекращается. Только тогда он продолжится на долгие года, которые супруги проживут в счастье и любви.

Если вы хотите узнать, сколько продлится ваш брак и можно ли его назвать удачным, пройдите тест, ответив на 10 предложенных вопросов максимально честно. От этого зависит его результат.

Вопросы теста «Сколько продлится ваш брак?»:

1. Что для вас значит любить?



Угадывать все мысли своего любимого человека

Попробовать понять любимого человека

Знать, что твой любимый человек счастлив



