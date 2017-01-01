Сумочка-кошелёк с кошечкой для девочки. Мастер-класс по вязанию крючком с пошаговыми фото

Все дети любят игрушки. И даже если ваша маленькая помощница уже настолько взрослая, что вы доверяете ей поход в магазин, она наверняка обрадуется такому котёнку-кошельку. Сумочка-кошелёк для девочки, вязаная крючком, будет чудесным сюрпризом для вашего ребёнка. Смотрите пошаговый мастер-класс сумочки с фотографиями этапов работы.

Для вязания сумочки-кошелька с котёнком понадобится:

остатки ниток серо-коричневого, чёрного, розового и белого цветов (серо-коричневой пряжи должно быть больше, чем остальных);

крючок №3,5;

замок «молния» белого цвета;

атласная лента или готовая ручка-петля;

швейные нитки, иголка и термопистолет (не обязательно).

Мастер-класс по вязанию крючком сумочки-кошелька с кошечкой для девочки:

1) Серо-коричневыми нитками сделайте петлю, воздушную петлю подъёма и вяжите в петлю основания семь полустолбиков с накидом. Замкните их в круг соединительной петлёй. Сделайте две воздушных петли подъёма и во втором ряду удвойте количество столбиков, т.е. в каждую петлю основания вяжите по два полустолбика с накидом.



Третий ряд вяжите аналогично, но из столбиков с накидом.

2) В четвёртом ряду вяжите в каждую петлю основания по одному столбику с накидом. Пятым рядом станет девятнадцать столбиков с накидом, провязанных петля в петлю, т.е. в одну петлю основания - один столбик с накидом. Получится неполный ряд и полотно начнёт загибаться.

3) Свяжите по этому описанию ещё одну, такую же деталь.

4) Белыми нитками сделайте петлю, две воздушных петли подъёма, и провяжите в первую петлю десять столбиков с накидом, замкните круг соединительной петлёй. Таких деталей нужно тоже две.

5) Розовыми нитками сделайте петлю и вяжите в неё две петли подъёма и два столбика с накидом.

6) Теперь возьмите одну из серо-коричневых деталей и пришейте две белых, как на фото.

7) Розовую деталь-носик можно пришить или приклеить термопистолетом, сделайте это как на следующем фото.

8) Чёрными нитками сделайте коту усы.

9) В качестве глаз можно использовать чёрные бусинки диаметром примерно 7 мм, или связать крючком из чёрной нитки мини-кружки из четырёх столбиков без накида, провязанных в одну петлю.

10) Если Вы делаете вязаные глазки, вышейте на них простой белой швейной ниткой два белых «блика», так глазки выглядят более живыми.

11) Над глазами сделайте три белых полоски из белых ниток.

12) Для того, чтобы сделать уши, привяжите рабочую нить к мордочке и вяжите четыре столбика без накида в первом ряду.

13) Развернув изделие для вязания обратного ряда, сделайте две воздушных петли подъёма и ещё три столбика с накидом провяжите за один раз.

14) Второе ухо вяжите аналогично первому.

15) Теперь нужно вшить замок-«молнию». Удобнее это делать, пока половинки не соединены. Раскройте «молнию», приложите к одной из сторон незаконченного ряда основной детали и пришейте швом «вперёд иголку».



Важно! Не протыкайте полотно насквозь, вводите иголку в «толщину» вязания, чтобы с лицевой стороны ниток не было видно.

16) Теперь, наоборот, застегните молнию, приложите вторую деталь, закрепите место начала пришивания, снова откройте замок и пришейте его вторую половинку.

17) Закройте замок, сложите обе половинки и обвяжите столбиками без накида те самые незаконченные ряды, тем самым соединяя их между собой.

18) Осталось только пришить петлю. Если у Вас готовая петелька, например, от фотоаппарата, то можно закрепить её на «собачке» «молнии», а если вы используете ленточку, то сложите её петелькой и пришейте внутри кошелёчка с той стороны, где находится начало замка.

Готово. Этот кошелечёк, вязаный крючком, можно использовать по-разному: просто хранить в нём свои маленькие сокровища, как копилку или упаковку для маленького подарка. Лишним или ненужным он точно не станет!