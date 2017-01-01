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Сумочка-кошелёк с кошечкой для девочки. Мастер-класс по вязанию крючком с пошаговыми фото

Все дети любят игрушки. И даже если ваша маленькая помощница уже настолько взрослая, что вы доверяете ей поход в магазин, она наверняка обрадуется такому  котёнку-кошельку.  Сумочка-кошелёк для девочки, вязаная крючком, будет чудесным сюрпризом для вашего ребёнка. Смотрите пошаговый мастер-класс сумочки с фотографиями этапов работы.

 

Сумочка-кошелек с кошечкой для девочки: фото

 

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Для вязания сумочки-кошелька с котёнком понадобится:

  • остатки ниток серо-коричневого, чёрного, розового и белого цветов (серо-коричневой пряжи должно быть больше, чем остальных);
  • крючок №3,5;
  • замок «молния» белого цвета;
  • атласная лента или готовая ручка-петля;
  • швейные нитки, иголка и термопистолет (не обязательно).

Мастер-класс по вязанию крючком сумочки-кошелька с кошечкой для девочки:

1) Серо-коричневыми нитками сделайте петлю, воздушную петлю подъёма и вяжите в петлю основания семь полустолбиков с накидом. Замкните их в круг соединительной петлёй. Сделайте две воздушных петли подъёма и во втором ряду удвойте количество столбиков, т.е. в каждую петлю основания вяжите по два полустолбика с накидом.


Третий ряд вяжите аналогично, но из столбиков с накидом.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 1

 

2) В четвёртом ряду вяжите в каждую петлю основания по одному столбику с накидом. Пятым рядом станет девятнадцать столбиков с накидом, провязанных петля в петлю, т.е. в одну петлю основания - один столбик с накидом. Получится неполный ряд и полотно начнёт загибаться.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 2

 

3) Свяжите по этому описанию ещё одну, такую же деталь.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 3

 

4) Белыми нитками сделайте петлю, две воздушных петли подъёма, и провяжите в первую петлю десять столбиков с накидом, замкните круг соединительной петлёй. Таких деталей нужно тоже две.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 4

 

5) Розовыми нитками сделайте петлю и вяжите в неё две петли подъёма и два столбика с накидом.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 5

 

6) Теперь возьмите одну из серо-коричневых деталей и пришейте две белых, как на фото.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 6

 

7) Розовую деталь-носик можно пришить или приклеить термопистолетом, сделайте это как на следующем фото.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 7

 

8) Чёрными нитками сделайте коту усы.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 8

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 9

 

9) В качестве глаз можно использовать чёрные бусинки диаметром  примерно 7 мм, или связать крючком из чёрной нитки мини-кружки из четырёх столбиков без накида, провязанных в одну петлю.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 10

 

10) Если Вы делаете вязаные глазки, вышейте на них простой белой швейной ниткой два белых «блика», так глазки выглядят более живыми.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 11

 

11) Над глазами сделайте три белых полоски из белых ниток.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 12

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 13

 

12) Для того, чтобы сделать уши, привяжите рабочую нить к мордочке и вяжите четыре столбика без накида в первом ряду.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 14

 

13)  Развернув изделие для вязания обратного ряда, сделайте две воздушных петли подъёма и ещё три столбика с накидом провяжите за один раз.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 15

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 16

 

14) Второе ухо вяжите аналогично первому.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 17

 

15) Теперь нужно вшить замок-«молнию». Удобнее это делать, пока половинки не соединены. Раскройте «молнию», приложите к одной из сторон незаконченного ряда основной детали и пришейте швом «вперёд иголку».


Важно! Не протыкайте полотно насквозь, вводите иголку в «толщину» вязания, чтобы с лицевой стороны ниток не было видно.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 18

 

16) Теперь, наоборот, застегните молнию, приложите вторую деталь, закрепите место начала пришивания, снова  откройте замок и пришейте его вторую половинку.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 19

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 20

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 21

 

17) Закройте замок, сложите обе половинки и обвяжите столбиками без накида те самые незаконченные ряды, тем самым соединяя их между собой.

 

Мастер-класс по созданию сумочки-кошелька с кошечкой: фото 22

 

18) Осталось только пришить петлю. Если у Вас готовая петелька, например, от фотоаппарата, то можно закрепить её на «собачке»  «молнии», а если вы используете ленточку, то сложите её петелькой и пришейте внутри кошелёчка с той стороны, где находится начало замка.

 

Сумочка-кошелек с кошечкой для девочки: фото

 

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Готово. Этот кошелечёк, вязаный крючком, можно использовать по-разному: просто хранить в нём свои маленькие сокровища, как копилку или упаковку для маленького подарка. Лишним или ненужным он точно не станет!

 

Сумочка-кошелек с кошечкой для девочки: фото

 

Сумочка-кошелек с кошечкой для девочки: фото

 

Сумочка-кошелек с кошечкой для девочки: фото

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Автор: Ирина Иванова
Сегодня, 08:04
Фото: Ирина Иванова

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