Болезни груш и борьба с ними: описание и фотографии

В этом обзоре вы ознакомитесь с описаниями и фотографиями самых распространённых болезней груш и сможете выбрать эффективный метод профилактики и борьбы с ними.

Плодовые деревья часто подвергаются заболеваниям, поэтому, чтобы сохранить их привлекательный вид и здоровье, необходимо обеспечить им надлежащий уход. В этой статье вы найдёте описание болезней груш с фотографиями и методы борьбы с ними.

Болезни груш: описание, фотографии и методы борьбы с ними

На протяжении развития грушу могут поражать различные болезни:

1) Ржавчина

Заболевание в большинстве случаев появляется на листовых пластинах, однако, встречаются варианты поражения плодов. В случае появления первых признаков заболевания нужно провести защитные мероприятия.

Первые признаки ржавчины

Заболевание проявляется в весенний период. Характеризуется наличием оранжевых и жёлтых пятен небольшого размера. Размер пятен со временем возрастает и преобразуется в наросты. Листья приобретают грубость. Больные листья одними из первых падают с деревьев.



Поражённые плоды по форме напоминают апельсин. Появляются пятна. Плоды падают на землю, но и те, что остались висеть на дереве, быстро портятся.

Профилактические меры от ржавчины

Главной причиной развития заболевания является высадка груши рядом с можжевельником. Споры болезни переносятся ветром и могут поражать площади протяжённостью в несколько километров.



В связи с этим, чтобы не допустить появления заболевания, желательно удалить все посадки можжевельника. Также необходимо подбирать сорта груши, которые являются устойчивыми перед такого рода заболеванием.

Борьба с ржавчиной

Против ржавчины проводят опрыскивание специальными препаратами. Эффективным средством является Score 250 EC. Однако, он применяется лишь при температурном режиме более 12 градусов. Поэтому можно использовать и другие защитные средства.

2) Парша груши

Симптомы болезни выражаются на листьях, плодах и ветвях. На листьях появляются небольшие пятна коричневого окраса.

Заражённые листья раньше срока опадают с деревьев. Плоды поражаются коричневыми пятнами. Со временем пятна превращаются в жёсткую корку. Плоды также падают с деревьев.

Если своевременно не начать борьбу с заболеванием, то оно прогрессирует и может добраться до верхушечных побегов. В том месте развивается источник гриба. Образуются зелёные пятна, которые превращаются во вздутые пластины.

Поражённые участки покрываются трещинками.

Борьба с паршой

Одним из действенных методов, чтобы противостоять болезни, является подбор устойчивых сортов груши. Если же культура заражена, то опавшие листья нужно убрать и сжечь.



В профилактических целях проводят опрыскивание листьев средством карбамида. Данная процедура не только убережёт растение от болезни, но и будет подкормкой деревьям. Чаще всего используют следующие препараты: Ardent 500 EC, Merpan.

3) Белая пятнистость груши

Болезнь повреждает листья, в редких случаях плоды. Основной симптом – наличие белых пятен на листовых пластинах. Появляются они в связи с повышенной влажностью воздуха. Постепенно размер пятен становится около 5 мм. Пятна способны сливаться, тем самым оказывать пагубное влияние на листья. Что в будущем приведёт к их опадению.

Борьба с белой пятнистостью

Бороться с заболеванием можно, используя химические препараты. Опрыскивание осуществляется до и в период цветения.

4) Септориоз

Характеризуется серовато-белыми пятнами с бурым ободком. Появляется заболевание после цветения, чаще всего во второй половине лета.

Борьба с септориозом груш

Грибок обладает способностью сохраняться на опавших листьях, поэтому в весенний период необходимо провести обработку ствола дерева препаратами, используемыми для борьбы с паршой. Желательно проводить 3-4 обработки.

5) Мучнистая роса

Распространяется на почки, листья, побеги, цветки. Характеризуется бархатистым налётом на соцветиях.

Борьба с мучнистой росой груш

Ранней весной можно обрабатывать деревья средствами Топаз или Скор. После цветения груши используют Хом. После уборки урожая хорошо зарекомендовал себя медный купорос.

6) Монилиоз

Представлен грибным заболеванием, вызывающим высыхание и отмирание почек, листьев. Плоды, поражённые болезнью, гниют прямо на ветках. Заболевание проводит весь зимний период на дереве.

Борьба с монилиозом

Меры борьбы такие же, как и при ржавчине.

7) Бактериальный ожог

Болезнь является опасной. Действие её наблюдается ближе к июлю. Приросты вянут, а листья начинают чернеть. От заболевания может погибнуть дерево целиком.

Болезнь распространяется с помощью грызунов, насекомых.



Данная болезнь неизлечима. Заражённое растение нужно уничтожить, а место его развития обработать медным купоросом. Высаживать на данном месте запрещается в течение нескольких лет.

8) Поражение коры деревьев

Нередко кора деревьев бывает повреждённой. Связано это с нападением короеда. При обнаружении первых признаков появления насекомого, необходимо принимать меры защиты.

В первую очередь оценивается степень поражения. Если размер заражения небольшой, то дерево ещё можно будет спасти. В таком случае растение нужно обработать препаратами Антижук, Конфидор, Калипсо. После чего потребуется обработка садовым варом.



Если лечение проводить не целесообразно, то деревья нужно спилить и удалить с корнями. Все ветви необходимо собрать, вынести с участка и сжечь.