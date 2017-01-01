Лечо с фасолью, морковью, помидорами и луком: рецепт от Джейми Оливера с фото

Хотя фасоль считают не совсем лёгким продуктом, я всё-таки иногда готовлю блюда, где ей отводится главная роль. Ну, нравится мне вкус этих бобов, что я могу поделать. Один из моих фирменных рецептов – лечо с фасолью, морковью, помидорами и луком.

Надо признаться, что я культивирую на своей кухне главное правило, которое состоит из трёх пунктов. Так вот, звучит оно примерно так: «Быстро, вкусно, красиво». Это правило я позаимствовала у гуру кулинарии (думаю, многие сейчас со мной согласятся и кивнут головой) Джейми Оливера. Такой фантастической динамики, грации с вкраплениями тонкого юмора в приготовлении еды я не видела ни у одного повара, а смотреть передачи такого плана – я ой как люблю! Когда-то даже муж на пару с ребятёнком обижались, что я полностью оккупировала большой телевизор в зале, а у них, видите ли, сейчас футбол или мультфильмы начнутся. Хотя, надо признать, они очень быстро перестали со мной воевать. По-моему, до них дошло, что после просмотренных мамой передач на следующий день они каким-то чудом на обед или ужин получали неимоверную вкуснятину. И, если разобраться, футбол с мультфильмами можно и в спальне посмотреть.



Так вот, из-за того, что высушенную фасоль, чтобы она разбухла и стала мягкой и вкусной, необходимо замочить в воде, желательно на ночь, я давно перешла на консервированную. Мне очень нравится маринад, в котором находится фасоль, который, как правило, я использую в приготовлении блюд. Кстати, можно долго спорить на тему пользы и вреда консервированных продуктов. В принципе, спорить я не люблю, да и не буду, скажу лишь одно: каждый выбирает на своё усмотрение. И дам лишь один совет: выбирайте те продукты, в которых содержится минимальное количество консервантов и желательно натурального происхождения. И ещё, не важно, какую фасоль вы возьмёте, главное, что лечо получается настолько вкусным, что я даже иногда заставала своего мужа ночью возле холодильника за поеданием остатков прямо из кастрюли. Вот так-то. Решать вам: готовить или нет.



Итак, для тех, кто решился: на приготовление лечо с фасолью потребуется около 30 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты лечо с фасолью, морковью, помидорами и луком:

консервированная фасоль – 1 ½ стакана;

морковь – 1 шт.;

репчатый лук – 1 шт.;

помидор – 2 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

соевый соус – 1 ст.л.;

оливковое масло – 3 ст.л.;

турецкая приправа для мяса (кориандр, красный перец, тимьян) – 1 ч.л.;

куркума – ½ ч.л.;

душистый перец – 2-3 шт.;

соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Рецепт приготовления:

1) Продукты, необходимые для приготовления лечо с консервированной фасолью.

2) Луковицу сначала разрезаем пополам, а затем полукольцами. Ставим сковороду на средний огонь, наливаем оливковое или подсолнечное масло и отправляем пассироваться на 1-2 минуты лук.

3) За это время нарезаем небольшими кубиками томат и выкладываем на сковороду. Пассируем ещё 2-3 минуты.

4) Очищаем морковку от кожуры, натираем на крупной тёрке и отправляем к другим продуктам.

5) Сразу наливаем соевый соус.

6) Добавляем специи: турецкую приправу для мяса (если нет в наличии – добавляем отдельно 1/3 ч.л. красного перца и ½ ч.л. тимьяна), душистый и чёрный молотый перец, куркуму, соль.

7) Далее выливаем фасоль вместе с жидкостью, в которой она находилась, в сковороду.

8) Выдавливаем чеснок с помощью чеснокодавки или же очень мелко его измельчаем. Перемешиваем все ингредиенты, уменьшаем огонь и тушим овощи 15-20 минут, не забывая время от времени помешивать, чтобы не подгорело.



Лечо с фасолью – готово!

Перед подачей на стол посыпаем мелко порезанной зеленью петрушки или укропа.

Лечо с фасолью, морковью, помидорами и луком готово! Приятного всем аппетита!