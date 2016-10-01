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Ёлочка из бумаги своими руками – объёмная аппликация. Детская новогодняя поделка

Объёмная аппликация с ёлочкой из бумаги – замечательная идея для детской новогодней поделки в садике или начальной школе. Вам понадобится всего лишь один лист зелёной бумаги, с двух сторон одинакового цвета. Яркая новогодняя поделка будет актуальной в преддверие долгожданного праздника и может пригодиться вам в качестве элемента открытки или зимней аппликации. Готовую ёлку впоследствии можно будет просто приклеить на картон, с обратной стороны которого написаны поздравительные слова.

 

Елочка из бумаги своими руками: фото

 

Можно сказать, что выполняется такая ёлка на скорую руку, но придётся работать с ножницами, поэтому лучше присматривать за детьми в целях безопасности. Повторите нижеприведённую инструкцию с пошаговыми фотографиями, чтобы получить такую же зелёную ёлочку. А может быть, вам захочется пофантазировать и сделать деревце не зелёным, а другого цвета.

 

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Возьмите для создания новогодней ёлочки:

  • 1 лист зелёной двухсторонней бумаги;
  • ножницы;
  • клей, который быстро сохнет, например, карандаш;
  • линейку и простой карандаш;
  • стекляшки-стразы или яркую бумагу для украшения;
  • маленький кусочек жёлтой или красной бумаги для звёздочки.

Как смоделировать бумажную ёлочку:

1) Воспользуйтесь всеми инструментами, перечисленными в списке, для создания нарядной поделки. Лучше было бы сразу брать лист квадратный, такие наборы встречаются в продаже и называются «Бумага для оригами». Если у вас в наличии только листы формата А4, то они тоже подойдут, просто время работы увеличится ровно на 1 действие.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 1

 

2) Один угол бумаги согните и совместите с прилегающей стороной. Придавите ногтем место сгиба.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 2

 

3) Обрежьте выступающую лишнюю часть листа.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 3

 

4) Оставьте квадрат в сложенном до треугольника состоянии. Приложите линейку параллельно линии сгиба. Отступите от сгиба примерно на 0,8 см и проведите прямую линию карандашом.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 4

 

5) Расположите линейку параллельно одному из катетов треугольника. Нарисуйте линии на одинаковом расстоянии друг от друга.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 5

 

6) Расстояние между линиями может составлять 1 см. Предварительно можно проставить точки, отмеряя линейкой.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 6

 

7) Начинайте делать прорези на бумаге по начерченным линиям. Держите квадрат в согнутом состоянии и разрезайте сразу 2 слоя бумаги.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 7

 

8) Надрежьте все линии у заготовки.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 8

 

9) Разверните квадрат. Две части листа будут симметрично разрезаны в виде бахромы.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 9

 

10) Поверните к себе заготовку той стороной, на которой чертили линии карандашом. Начинайте формировать крону ёлочки с самой длинной полосы. Согните её в петлю и приклейте к нижнему уголку квадрата, чётко состыковав край полосы с краем бумаги.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 10

 

11) Вторую полосу приклейте симметрично, накладывайте конец внахлёст.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 11

 

12) Далее продвигайтесь вверх, приклеивая вторую пару полос. Конец состыковывайте с полосой первого слоя.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 12

 

13) Таким же способом добавьте симметричную полосу.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 13

 

14) Продолжайте формирование треугольной кроны ёлочки.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 14

 

15) Склейте самые короткие полосы вверху.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 15

 

16) Верхушку можно оставить квадратной или вообще обрезать.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 16

 

17) Наклейте на веточки-петельки стразы. Либо вырежьте из яркой бумаги кружочки и украсьте поделку.

 

Мастер-класс по созданию ёлочки из бумаги своими руками: фото 17

 

18) Придумайте украшение для верхушки. Это может быть цветочек, камушек или звёздочка из бумаги.

 

Елочка из бумаги своими руками: фото

 

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Объёмная ёлочка готова. Такую необычную методику с удовольствием освоят дети. Новогодняя поделка из бумаги создаст праздничное настроение.

 

Елочка из бумаги своими руками: фото

 

Елочка из бумаги своими руками: фото

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Автор: Елена Николаева
Сегодня, 08:00
Фото: Елена Николаева

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