Ёлочка из бумаги своими руками – объёмная аппликация. Детская новогодняя поделка

Объёмная аппликация с ёлочкой из бумаги – замечательная идея для детской новогодней поделки в садике или начальной школе. Вам понадобится всего лишь один лист зелёной бумаги, с двух сторон одинакового цвета. Яркая новогодняя поделка будет актуальной в преддверие долгожданного праздника и может пригодиться вам в качестве элемента открытки или зимней аппликации. Готовую ёлку впоследствии можно будет просто приклеить на картон, с обратной стороны которого написаны поздравительные слова.

Можно сказать, что выполняется такая ёлка на скорую руку, но придётся работать с ножницами, поэтому лучше присматривать за детьми в целях безопасности. Повторите нижеприведённую инструкцию с пошаговыми фотографиями, чтобы получить такую же зелёную ёлочку. А может быть, вам захочется пофантазировать и сделать деревце не зелёным, а другого цвета.

Возьмите для создания новогодней ёлочки:

1 лист зелёной двухсторонней бумаги;

ножницы;

клей, который быстро сохнет, например, карандаш;

линейку и простой карандаш;

стекляшки-стразы или яркую бумагу для украшения;

маленький кусочек жёлтой или красной бумаги для звёздочки.

Как смоделировать бумажную ёлочку:

1) Воспользуйтесь всеми инструментами, перечисленными в списке, для создания нарядной поделки. Лучше было бы сразу брать лист квадратный, такие наборы встречаются в продаже и называются «Бумага для оригами». Если у вас в наличии только листы формата А4, то они тоже подойдут, просто время работы увеличится ровно на 1 действие.

2) Один угол бумаги согните и совместите с прилегающей стороной. Придавите ногтем место сгиба.

3) Обрежьте выступающую лишнюю часть листа.

4) Оставьте квадрат в сложенном до треугольника состоянии. Приложите линейку параллельно линии сгиба. Отступите от сгиба примерно на 0,8 см и проведите прямую линию карандашом.

5) Расположите линейку параллельно одному из катетов треугольника. Нарисуйте линии на одинаковом расстоянии друг от друга.

6) Расстояние между линиями может составлять 1 см. Предварительно можно проставить точки, отмеряя линейкой.

7) Начинайте делать прорези на бумаге по начерченным линиям. Держите квадрат в согнутом состоянии и разрезайте сразу 2 слоя бумаги.

8) Надрежьте все линии у заготовки.

9) Разверните квадрат. Две части листа будут симметрично разрезаны в виде бахромы.

10) Поверните к себе заготовку той стороной, на которой чертили линии карандашом. Начинайте формировать крону ёлочки с самой длинной полосы. Согните её в петлю и приклейте к нижнему уголку квадрата, чётко состыковав край полосы с краем бумаги.

11) Вторую полосу приклейте симметрично, накладывайте конец внахлёст.

12) Далее продвигайтесь вверх, приклеивая вторую пару полос. Конец состыковывайте с полосой первого слоя.

13) Таким же способом добавьте симметричную полосу.

14) Продолжайте формирование треугольной кроны ёлочки.

15) Склейте самые короткие полосы вверху.

16) Верхушку можно оставить квадратной или вообще обрезать.

17) Наклейте на веточки-петельки стразы. Либо вырежьте из яркой бумаги кружочки и украсьте поделку.

18) Придумайте украшение для верхушки. Это может быть цветочек, камушек или звёздочка из бумаги.

Объёмная ёлочка готова. Такую необычную методику с удовольствием освоят дети. Новогодняя поделка из бумаги создаст праздничное настроение.