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Осенний макияж с персиковыми тенями: урок с пошаговыми фото

В этом мастер-классе мы создадим невероятно красивый осенний макияж с персиковыми тенями в тёплых тонах, который подойдёт любому оттенку глаз, но не любому цветотипу. Если у вас холодный оттенок кожи и волос, лучше всего исключить рыжий оттенок теней и заменить его коричневым.

 

Осенний макияж с персиковыми тенями: фото

 

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Для создания макияжа вам понадобятся:

  • рыжий и сливовый оттенки теней;
  • бордовая подводка;
  • тени цвета белого золота;
  • персиковые рассыпчатые тени;
  • тушь;
  • кисти.

Урок осеннего макияжа с персиковыми тенями

1) Перед выполнением макияжа глаз, нанесите на кожу базу, тональную основу, уберите недостатки при помощи корректоров и тонким слоем нанесите тональную основу на кожу век. Этот слой необходимо зафиксировать при помощи пудры или теней под цвет кожи. Подведите натуральную и красивую бровь при помощи теней, карандаша или помадки.

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 1

 

2) Сначала зададим форму при помощи основного цвета в макияже. Проводим рыжим оттенком стрелку по верхнему веку, которая будет направлена к виску. Это так называемая корректирующая стрелка, которая продолжает направление нижнего века и корректирует форму глаза.

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 2

 

3) Подводим нижнее веко и уводим рыжий цвет в складку. Должен образоваться лепесток, уголок которого не должен быть ниже внешнего уголка глаза.

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 3

 

4) Теперь все чёткие границы нам нужно растушевать. На подвижном веке тушуем кистью к головке брови. Обратите внимание, что кисть почти укладываем на веко и тушуем концом.

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 4

 

5) Тушуем цвет из складки к виску, а нижнее веко к середине уха. Этот цвет будет практически доведён до внутреннего уголка глаза как по верхнему, так и по нижнему веку. Форма очень похожа на смоки, только в более светлом варианте.

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 5

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 6

 

6) Под бровь и в уголок глаза нанесём белое золото и очень интенсивно. С зоны под бровью заводим тени прямо на тушёвку, но очень аккуратно.

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 7

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 8

 

7) Так как мы немного смешали два оттенка теней и вытерли тушёвку, берём пушистую кисть, набираем немного рыжих теней и интенсивно тушуем неподвижное веко.

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 9

 

8) На тушёвку наносим перламутровый персиковый оттенок теней, чтобы сделать цвет не таким интенсивным.

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 10

 

9) В мастер-классе используется бордовая подводка для стрелок и прорисовки слизистой. Вы можете подобрать любой другой оттенок. Рисуем кистью стрелку по верхнему ресничному ряду и конец немного тушуем.

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 11

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 12

 

10) Тушуем конец стрелки при помощи сливового оттенка теней. Полностью заполняем пустой уголок и тушуем в тех же направлениях, но выводим дымку совсем немного. Этим мы можем отрегулировать насыщенность макияжа. Такой тушёвкой мы спрятали в тенях конец стрелки.

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 13

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 14

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 15

 

11) Прокрашиваем слизистую подводкой. В зоне зрачка подводка начинает плавно растворяться. Если у вас глаза близко посажены, то лучше воздержаться от нанесения подводки на слизистую, что может ещё больше усугубить ситуацию.

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 16

 

12) Лучше всего окрашивать ресницы тушью для объёма, что придаст взгляду особенной выразительности.

 

Мастер-класс по созданию осеннего макияжа с персиковыми тенями: фото 17

 

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Осенний макияж с персиковыми тенями готов!

 

Осенний макияж с персиковыми тенями: фото

 

Осенний макияж с персиковыми тенями: фото

 

Осенний макияж с персиковыми тенями: фото

 (голосов: 3)
Автор: Антонина Мазур
27 октября 2016
Фото: Антонина Мазур

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