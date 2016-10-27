Осенний макияж с персиковыми тенями: урок с пошаговыми фото

В этом мастер-классе мы создадим невероятно красивый осенний макияж с персиковыми тенями в тёплых тонах, который подойдёт любому оттенку глаз, но не любому цветотипу. Если у вас холодный оттенок кожи и волос, лучше всего исключить рыжий оттенок теней и заменить его коричневым.

Для создания макияжа вам понадобятся:

рыжий и сливовый оттенки теней;

бордовая подводка;

тени цвета белого золота;

персиковые рассыпчатые тени;

тушь;

кисти.

Урок осеннего макияжа с персиковыми тенями

1) Перед выполнением макияжа глаз, нанесите на кожу базу, тональную основу, уберите недостатки при помощи корректоров и тонким слоем нанесите тональную основу на кожу век. Этот слой необходимо зафиксировать при помощи пудры или теней под цвет кожи. Подведите натуральную и красивую бровь при помощи теней, карандаша или помадки.

2) Сначала зададим форму при помощи основного цвета в макияже. Проводим рыжим оттенком стрелку по верхнему веку, которая будет направлена к виску. Это так называемая корректирующая стрелка, которая продолжает направление нижнего века и корректирует форму глаза.

3) Подводим нижнее веко и уводим рыжий цвет в складку. Должен образоваться лепесток, уголок которого не должен быть ниже внешнего уголка глаза.

4) Теперь все чёткие границы нам нужно растушевать. На подвижном веке тушуем кистью к головке брови. Обратите внимание, что кисть почти укладываем на веко и тушуем концом.

5) Тушуем цвет из складки к виску, а нижнее веко к середине уха. Этот цвет будет практически доведён до внутреннего уголка глаза как по верхнему, так и по нижнему веку. Форма очень похожа на смоки, только в более светлом варианте.

6) Под бровь и в уголок глаза нанесём белое золото и очень интенсивно. С зоны под бровью заводим тени прямо на тушёвку, но очень аккуратно.

7) Так как мы немного смешали два оттенка теней и вытерли тушёвку, берём пушистую кисть, набираем немного рыжих теней и интенсивно тушуем неподвижное веко.

8) На тушёвку наносим перламутровый персиковый оттенок теней, чтобы сделать цвет не таким интенсивным.

9) В мастер-классе используется бордовая подводка для стрелок и прорисовки слизистой. Вы можете подобрать любой другой оттенок. Рисуем кистью стрелку по верхнему ресничному ряду и конец немного тушуем.

10) Тушуем конец стрелки при помощи сливового оттенка теней. Полностью заполняем пустой уголок и тушуем в тех же направлениях, но выводим дымку совсем немного. Этим мы можем отрегулировать насыщенность макияжа. Такой тушёвкой мы спрятали в тенях конец стрелки.

11) Прокрашиваем слизистую подводкой. В зоне зрачка подводка начинает плавно растворяться. Если у вас глаза близко посажены, то лучше воздержаться от нанесения подводки на слизистую, что может ещё больше усугубить ситуацию.

12) Лучше всего окрашивать ресницы тушью для объёма, что придаст взгляду особенной выразительности.

Осенний макияж с персиковыми тенями готов!