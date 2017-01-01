Особенности выращивания инжира в открытом грунте и домашних условиях

Инжир или, как его еще называют, фиговое дерево, наиболее часто встречается в Грузии, Армении, Азербайджане, Крыму. Считается, что это одно из самых древних растений на всей планете. Если вы также желаете начать выращивание инжира в открытом грунте или домашних условиях, для начала ознакомьтесь с полезной информацией, которая касается ухода за ним.

Нельзя сказать, что это растение очень капризно, но, все же имеет некоторые особенности. В первую очередь они касаются температурного режима. Если температура воздуха ниже минус 15 градусов, растение может погибнуть. Идеальное время посадки инжира – осень, когда еще не успели наступить первые заморозки. Лучшее место для этого – южная сторона, где отсутствуют сквозняки.

Как правильно сформировать инжир?

Инжир можно выращивать как дерево или как куст. Рекомендуется выбрать второй вариант. Для этого в первые два года жизни нужно подрезать проснувшиеся почки на 10 -20 сантиметров. Одногодичный саженец укорачивают, оставляя только 15 см над грунтом. У основания нужно оставить не более четырех сильных веток, остальные можно обрезать. Спустя еще несколько лет появятся ветви второго порядка. Именно на них и будут формироваться соплодия.

Укрытие инжира на зиму

К преимуществам разведения кустового инжира относиться также и то, что его намного легче укрывать. Этот процесс осуществляется в три этапа. Если вы укрываете не молодое деревце, то это стоит делать спустя несколько недель после плодоношения. Первый шаг – постепенное пригибание веток к земле. Делать это нужно с интервалом в 3-4 дня, фиксируя их при этом колышками, веревками. Поздней осенью начинаем обматывать ветки специальным материалом. Если такового нет, могут подойти белые мешки из-под сахара или муки или парусина. Главное условие при выборе материала – имбирь должен иметь возможность дышать. Заключительный этап – полное укрытие. Он заключается в фиксировании ветвей с помощью какого-либо груза: земли, деревянной дощечки. Не лишним будет положить под укрытие яд от грызунов, чтобы обезопасить куст. В таком виде инжир спокойно перезимует и уже в марте-апреле его можно будет открыть. Делайте это в сухую погоду, если в дальнейшем не предвидятся заморозки. Будьте осторожны, чтобы не повредить еще спящие ветви.

Как цветет и плодоносит инжир?

Не расстраивайтесь, если, несмотря на укрытие, куст подмерз. В таком случае есть шанс, что начнут плодоносить спящие на корнях почки.



Уже в апреле инжир начинает цвести. Происходит это следующим образом: внутри листьев образуются маленькие зеленые шарики. На верхушке каждого из них есть небольшие отверстия, и именно в них находятся будущие плоды. Стоит отметить то, что эти шарики – это не цветок, а соцветие, и они разных полов. На одном дереве они могут быть только мужские, а на другом – только женские. Плодоносят только деревья с женскими соцветиями. Чтобы были плоды, нужно их опылить, а делают это осы – бластофаги. Они единственные, кто опыляет инжир, и если их не будет, то плодов соответственно тоже.

Урожай это растение начинает давать не в первый год, а во второй-третий. Инжир не смогут повредить никакие насекомые и другие вредители. Если на улице очень жарко, его нужно часто поливать, так как корень находится неглубоко в земле, поэтому сохнет.

Инжир: выращивание в домашних условиях

Если правильно подобрать сорт, то вырастить его можно даже в помещении. Для этого весной или осенью подготовьте черенки, посадите их в горшочки, наполненные песком, и накройте прозрачной банкой. Через две-три недели осуществляется посадка в емкость с землей. Как и большинство комнатных растений, это также любит воду, но не переносит ее застоя, поэтому побеспокойтесь о дренаже. Если вы все сделали верно, уже через год сможете получить первые плоды.

Инжир – весьма популярный продукт в кулинарии, медицине, косметологии. Если вы заинтересовались этим продуктом, попробуйте вырастить его самостоятельно, а не покупать в магазине.