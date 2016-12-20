Снеговик – аппликация из пластилина: детская новогодняя поделка

Снеговик – это самая зимняя поделка, которую могут создавать детишки на улице. Также этого белого красавца несложно лепить из пластилина. В этом уроке лепки описан процесс создания новогодней поделки - аппликации снеговика на картоне. Создание объёмных аппликаций – это отличный метод рисования. Если же основу выбрать глянцевую, то впоследствии будет возможность заморозить изделие в холодильнике, а затем аккуратно снять с бумаги пластилиновый слой. В этом случае получится плоская новогодняя поделка.

Чтобы слепить снеговика, подготовьте:

белый пластилин;

красный пластилин;

оранжевый и синий пластилин;

спичку;

коричневый пластилин;

шпажку или зубочистку;

картон или плотную глянцевую бумагу;

стеку.

Детская новогодняя поделка «Как слепить снеговика из пластилина»

1) Поскольку снеговика принято выполнять в белом цвете, то лучше подобрать в качестве основы цветную бумагу, например, голубого цвета. Красный пластилин понадобится для создания шарфика и шапочки.

2) Для создания фигурки понадобится 2 или 3 снежных кома. Естественно, снег мы заменим пластилином. Скатайте желаемое количество шариков.

3) Налепите шарики на бумагу и придавите сверху ладошкой, чтобы превратить в лепёшки. Голова и туловище снеговика должны быть соединены в одной точке.

4) Скатайте красную колбаску, прикрепите горизонтально в зону шеи. Придавите сверху пальцами по всей длине, чтобы получить заготовку для шарфика. Сделейте полосу в центральной части зубочисткой.

5) Ещё одну небольшую красную лепёшку прикрепите сбоку, чтобы показать край шарфа. Надрежьте деталь в нижней части.

6) Остриём стеки нанесите рисунок, имитирующий вязку.

7) На голову приклейте красную шапку в виде колпака с бубоном.

8) Также острым инструментом нанесите точки и полосы на красный пластилин.

9) Приклейте на лицо два синих шарика в качестве глаз и оранжевую длинную морковку вместо носа.

10) Снеговику обязательно нужна метла, и её следует вставить в руки. Две белые трубочки заменят руки. Вставьте в одну трубочку зубочистку. На верхний конец налепите коричневую массу.

11) Коричневый пластилин обработайте стекой, чтобы показать иллюзию веток. Приклейте также к поделке красные ноги и пуговицы.

Новогодняя аппликация «Снеговик» из пластилина готова. Такие зимние поделки в детский сад актуальны, ведь ребятам часто дают задание подготовить какой-либо экспонат для выставки или просто смастерить что-либо со взрослыми.