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Снеговик – аппликация из пластилина: детская новогодняя поделка

Снеговик – это самая зимняя поделка, которую могут создавать детишки на улице. Также этого белого красавца несложно лепить из пластилина. В этом уроке лепки описан процесс создания новогодней поделки - аппликации снеговика на картоне. Создание объёмных аппликаций – это отличный метод рисования. Если же основу выбрать глянцевую, то впоследствии будет возможность заморозить изделие в холодильнике, а затем аккуратно снять с бумаги пластилиновый слой. В этом случае получится плоская новогодняя поделка.

 

Снеговик-аппликация из пластилина: фото

 

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Чтобы слепить снеговика, подготовьте:

  • белый пластилин;
  • красный пластилин;
  • оранжевый и синий пластилин;
  • спичку;
  • коричневый пластилин;
  • шпажку или зубочистку;
  • картон или плотную глянцевую бумагу;
  • стеку.

Детская новогодняя поделка «Как слепить снеговика из пластилина»

1) Поскольку снеговика принято выполнять в белом цвете, то лучше подобрать в качестве основы цветную бумагу, например, голубого цвета. Красный пластилин понадобится для создания шарфика и шапочки.

 

Материалы для создания снеговика-аппликации из пластилина: фото 1

 

2) Для создания фигурки понадобится 2 или 3 снежных кома. Естественно, снег мы заменим пластилином. Скатайте желаемое количество шариков.

 

Мастер-класс по созданию снеговика-аппликации из пластилина: фото 2

 

3) Налепите шарики на бумагу и придавите сверху ладошкой, чтобы превратить в лепёшки. Голова и туловище снеговика должны быть соединены в одной точке.

 

Мастер-класс по созданию снеговика-аппликации из пластилина: фото 3

 

4) Скатайте красную колбаску, прикрепите горизонтально в зону шеи. Придавите сверху пальцами по всей длине, чтобы получить заготовку для шарфика. Сделейте полосу в центральной части зубочисткой.

 

Мастер-класс по созданию снеговика-аппликации из пластилина: фото 4

 

5) Ещё одну небольшую красную лепёшку прикрепите сбоку, чтобы показать край шарфа. Надрежьте деталь в нижней части.

 

Мастер-класс по созданию снеговика-аппликации из пластилина: фото 5

 

6) Остриём стеки нанесите рисунок, имитирующий вязку.

 

Мастер-класс по созданию снеговика-аппликации из пластилина: фото 6

 

7) На голову приклейте красную шапку в виде колпака с бубоном.

 

Мастер-класс по созданию снеговика-аппликации из пластилина: фото 7

 

8) Также острым инструментом нанесите точки и полосы на красный пластилин.

 

Мастер-класс по созданию снеговика-аппликации из пластилина: фото 8

 

9) Приклейте на лицо два синих шарика в качестве глаз и оранжевую длинную морковку вместо носа.

 

Мастер-класс по созданию снеговика-аппликации из пластилина: фото 9

 

10) Снеговику обязательно нужна метла, и её следует вставить в руки. Две белые трубочки заменят руки. Вставьте в одну трубочку зубочистку. На верхний конец налепите коричневую массу.

 

Мастер-класс по созданию снеговика-аппликации из пластилина: фото 10

 

11) Коричневый пластилин обработайте стекой, чтобы показать иллюзию веток. Приклейте также к поделке красные ноги и пуговицы.

 

Снеговик-аппликация из пластилина: фото

 

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Новогодняя аппликация «Снеговик» из пластилина готова. Такие зимние поделки в детский сад актуальны, ведь ребятам часто дают задание подготовить какой-либо экспонат для выставки или просто смастерить что-либо со взрослыми.

 

Снеговик-аппликация из пластилина: фото

 (голосов: 1)
Автор: Елена Николаева
20 декабря 2016
Фото: Елена Николаева

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