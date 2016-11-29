Снеговик из пластилина: детская новогодняя поделка

Зимой не погуляешь долго на улице вместе с ребёнком, тем более, вряд ли удастся слепить большого снеговика. А бывают такие зимы, которые не балуют нас обильным количеством снега. Если вашему ребёнку очень хочется создать своего снеговичка, то поможет в этом обычный пластилин. Поверьте, такое занятие понравится ему ничуть не меньше, чем формирование фигурки из снега. Пластилин яркий и податливый, а потому из него можно слепить белого или цветного снеговика, добавить аксессуары и всевозможные зимние атрибуты. Руки пластилином невозможно отморозить, что очень удобно.

В этом уроке приведена лепка снеговика пошагово. Снеговик из пластилина - это актуальная детская новогодняя поделка, которую с лёгкостью осилят дети детсадовского возраста. Для маленьких школьников задачу можно усложнить добавлением шарфика, шапочки, лыж. Итак, приступайте к творческому уроку.

Материалы для лепки снеговика:

голубой пластилин – самый большой кусочек;

оранжевый, красный, белый, чёрный, зелёный, коричневый пластилин – небольшие кусочки;

2 спички.

Как слепить снеговика из пластилина:

1) Не обязательно снеговичок должен быть белым. Этот цвет очень быстро пачкается. Если за работу принимаются маленькие дети, то к концу светлые детали становятся тёмными, а вид их - неэстетичным. Поэтому вы смело можете выбирать цвет по своему усмотрению. В нашем случае был использован голубой. Все остальные указанные оттенки также можно заменить, например, шапочку и шарфик делать не красными, а жёлтыми или зелёными.

2) Поделите рационально основной брусок. Необходимо отрезать 3 порции, постепенно уменьшающиеся по величине, для лепки трёх комков, а также оставить немного для рук.

3) Основные кусочки разомните по отдельности, скатайте 3 комка, размер которых постепенно уменьшается.

4) Соберите пирамидку из трёх деталей, затем всю конструкцию сдавите пальцами сверху и снизу. Шарики слегка деформируются, но скрепятся между собой.

5) Сделайте весёлую снежную мордашку. Носиком снеговикам обычно служит оранжевая морковка, приклейте также глазки и ротик.

6) Чтобы снеговичку было веселей передвигаться по белым сугробам, смастерите для него лыжи. Для палок нам понадобятся обычные спички, иначе они будут мягкими и прогнутся. На концы спичек налепите зелёные детали. Вытяните коричневые кусочки в колбаски, затем придавите колбаски по всей длине, и заострите каждую, формируя лыжи. Сразу сверху на лыжи налепите голубые лепёшки – ноги героя.

7) Поставьте фигурку на лыжи. Прикрепите руки. Оставшийся голубой пластилин поделите пополам, вытяните каждый кусочек в трубочку. Прикрепите к среднему кому снеговика и изогните по своему усмотрению.

8) Укутайте шею в шарфик, намотав красную колбаску в соответствующем месте.

9) Приклейте также на среднюю часть поделки маленькие красные пуговички. На голову водрузите красный колпак или любую шапочку, какая у вас получится.

Вот такой смешной снеговик из пластилина получился. Новогодняя поделка выполняется легко. Если же изделие поместить на несколько часов в холодильник, то оно сможет в Новый год красоваться под ёлочкой вместе с ватными дедом Морозом и Снегурочкой.