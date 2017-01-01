Белый хлеб в мультиварке Редмонд с чесноком и укропом: рецепт с фото

Домашняя выпечка является неотъемлемой частью семейного уюта и тепла. Согласитесь, так приятно возвращаться домой, где тебя ждёт вкусный ужин и ароматный свежий хлеб. Предлагаю освоить этот рецепт волшебной выпечки. Приготовим вкуснейший белый хлеб в мультиварке Редмонд с чесноком и укропом.

Кстати, этот рецепт идеально подходит и для духовки. Даю гарантию, что если у вас будут хорошего качества дрожжи, хлеб обязательно получится. Проверено на моих знакомых. Следуйте рекомендациям, и получайте удивительные результаты.



Буханка получается весом около 1 кг.

Ингредиенты для домашнего белого хлеба в мультиварке Редмонд:

мука пшеничная – около 800 г

вода – 400 мл

сухие дрожжи – 1 ст.л.

соль – 1,5 ч.л.

сахарный песок – 1,5 ст.л.

масло растительное – 3 ст.л.

для начинки:

укроп – пуч.

чеснок – 2 зуб.

соль – около ½ ч.л.

растительное масло – 3 ст.л.

Как испечь хлеб в мультиварке Редмонд:

1) В глубокой миске смешиваем около двух стаканов муки, сухие дрожжи, сахар и соль.

2) Наливаем тёплую воду и тщательно перемешиваем содержимое миски, используя венчик.

3) Добавляем муку и растительное масло.

4) Постепенно подсыпаем муку через сито и замешиваем тесто. Сначала перемешиваем ложкой, а потом руками.

Вымешиваем до тех пор, пока дрожжевое тесто не прекратит липнуть к рукам.

5) Растительным маслом смазываем чашу мультиварки и отправляем туда тесто, сформировав из него шар. Включаем режим «Поддержание тепла» на 10 минут. Затем выключаем его, чтобы не перегреть тесто. Можно воспользоваться программой «Мультиповар» и установить 40 градусов минут на 20, затем отключить, и тепло будет поддерживаться в течение всего времени расстойки. Держим тесто 1 час в таком состоянии. За это время оно должно хорошо подойти.

6) А пока подготовим начинку для хлеба. Рубим укроп, измельчаем чеснок, соединяем всё это в одной посуде. Добавляем соль и растительное масло. Перемешиваем.

7) Тесто очень хорошо подошло. Теперь его нужно выложить на рабочую поверхность и тщательно несколько минут обминать руками, подсыпая муку. Затем раскатать в пласт. Выложить всю начинку.

8) Скручиваем рулетом и защипываем края.

9) Выкладываем рулет в чашу, формируя круг. Закрываем крышку, устанавливаем снова режим «Поддержание тепла» на 20-30 минут.

10) Тесто вырастает за это время в два раза. Включаем программу «Выпечка», время приготовления 50 минут. Кстати, я готовлю хлеб в мультиварке Редмонд 4502 с мощностью 860 Вт.

11) Хлеб снизу уже пропёкся, однако, сверху он бледный и наполовину сырой. После сигнала вынимаем полуготовое изделие.

12) Переворачиваем на обратную сторону и возвращаем в мультиварку. Включаем снова режим «Выпечка» и устанавливаем время 40 минут.

13) Готовый хлеб вынимаем из чаши с помощью полотенца и корзинки для приготовления блюд на пару. Накрываем полотенцем и оставляем выпечку до полного остывания.

14) И когда хлеб остынет, его можно будет нарезать.

15) При желании вы можете вносить свои корректировки в этот рецепт хлеба в мультиварке с чесноком и укропом.

Например, добавлять приправы, зелёный лук, сыр или оливки. С таким подходом можно каждый раз готовить новый изысканный хлеб.



Если готовить это изделие в духовке, тогда лучше разделить тесто на два батона. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.



Готовьте с удовольствием, и всегда радуйте близких ароматной домашней выпечкой.