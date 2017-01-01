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Белый хлеб в мультиварке Редмонд с чесноком и укропом: рецепт с фото

Домашняя выпечка является неотъемлемой частью семейного уюта и тепла. Согласитесь, так приятно возвращаться домой, где тебя ждёт вкусный ужин и ароматный свежий хлеб. Предлагаю освоить этот рецепт волшебной выпечки. Приготовим вкуснейший белый хлеб в мультиварке Редмонд с чесноком и укропом.

 

Белый хлеб в мультиварке Редмонд с чесноком и укропом: фото

 

Кстати, этот рецепт идеально подходит и для духовки. Даю гарантию, что если у вас будут хорошего качества дрожжи, хлеб обязательно получится. Проверено на моих знакомых. Следуйте рекомендациям, и получайте удивительные результаты.

 

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Буханка получается весом около 1 кг.

Ингредиенты для домашнего белого хлеба в мультиварке Редмонд:

  • мука пшеничная – около 800 г
  • вода – 400 мл
  • сухие дрожжи – 1 ст.л.
  • соль – 1,5 ч.л.
  • сахарный песок – 1,5 ст.л.
  • масло растительное – 3 ст.л.
  • для начинки:
  • укроп – пуч.
  • чеснок – 2 зуб.
  • соль – около ½ ч.л.
  • растительное масло – 3 ст.л.

Ингредиенты для приготовления белого хлеба с чесноком и укропом: фото 1

Как испечь хлеб в мультиварке Редмонд:

1) В глубокой миске смешиваем около двух стаканов муки, сухие дрожжи, сахар и соль.

 

Соединение сухих ингредиентов: фото 2

 

2) Наливаем тёплую воду и тщательно перемешиваем содержимое миски, используя венчик.

 

Добавление тёплой воды: фото 3

 

3) Добавляем муку и растительное масло.

 

Добавление муки и масла: фото 4

 

4) Постепенно подсыпаем муку через сито и замешиваем тесто. Сначала перемешиваем ложкой, а потом руками.

 

Вымешиваем до тех пор, пока дрожжевое тесто не прекратит липнуть к рукам.

 

Готовое тесто: фото 5

 

5) Растительным маслом смазываем чашу мультиварки и отправляем туда тесто, сформировав из него шар. Включаем режим «Поддержание тепла» на 10 минут. Затем выключаем его, чтобы не перегреть тесто. Можно воспользоваться программой «Мультиповар» и установить 40 градусов минут на 20, затем отключить, и тепло будет поддерживаться в течение всего времени расстойки. Держим тесто 1 час в таком состоянии. За это время оно должно хорошо подойти.

 

Подошедшее тесто: фото 6

 

6) А пока подготовим начинку для хлеба. Рубим укроп, измельчаем чеснок, соединяем всё это в одной посуде. Добавляем соль и растительное масло. Перемешиваем.

 

Приготовление начинки: фото 7

 

7) Тесто очень хорошо подошло. Теперь его нужно выложить на рабочую поверхность и тщательно несколько минут обминать руками, подсыпая муку. Затем раскатать в пласт. Выложить всю начинку.

 

Тесто и начинка: фото 8

 

Распределение начинки: фото 9

 

8) Скручиваем рулетом и защипываем края.

 

Формирование рулета: фото 10

 

9) Выкладываем рулет в чашу, формируя круг. Закрываем крышку, устанавливаем снова режим «Поддержание тепла» на 20-30 минут.

 

Формировка круглого хлеба: фото 11

 

10) Тесто вырастает за это время в два раза. Включаем программу «Выпечка», время приготовления 50 минут. Кстати, я готовлю хлеб в мультиварке Редмонд 4502 с мощностью 860 Вт.

 

Подошедший хлеб: фото 12

 

11) Хлеб снизу уже пропёкся, однако, сверху он бледный и наполовину сырой. После сигнала вынимаем полуготовое изделие.

 

Выпекание хлеба: фото 13

 

12) Переворачиваем на обратную сторону и возвращаем в мультиварку. Включаем снова режим «Выпечка» и устанавливаем время 40 минут.

 

Перевёрнутый хлеб: фото 14

 

13) Готовый хлеб вынимаем из чаши с помощью полотенца и корзинки для приготовления блюд на пару. Накрываем полотенцем и оставляем выпечку до полного остывания.

 

Готовый хлеб: фото 15

 

14) И когда хлеб остынет, его можно будет нарезать.

 

Белый хлеб в мультиварке Редмонд с чесноком и укропом: фото

 

Белый хлеб в мультиварке Редмонд с чесноком и укропом: фото

 

15) При желании вы можете вносить свои корректировки в этот рецепт хлеба в мультиварке с чесноком и укропом.

 

Например, добавлять приправы, зелёный лук, сыр или оливки. С таким подходом можно каждый раз готовить новый изысканный хлеб.

 

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Если готовить это изделие в духовке, тогда лучше разделить тесто на два батона. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.


Готовьте с удовольствием, и всегда радуйте близких ароматной домашней выпечкой.

 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Ольга Кикляр

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