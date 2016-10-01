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Тушёная капуста с мясным фаршем: рецепт с фото

Тушёная капуста с мясным фаршем – отличный вариант ужина на скорую руку. Хотя это и не классический рецепт ленивых голубцов, но всё же, с небольшой натяжкой это блюдо можно так назвать, ведь оно состоит из тех же ингредиентов, из капусты и мясного фарша. Пожалуй, это самый простой и быстрый вариант ленивых голубцов.

 

Тушёная капуста с мясным фаршем: фото

 

Если у меня остаётся мясной фарш, например, от мантов (не рассчитала, тесто закончилось, а фарш остался), то на следующий день я часто готовлю тушёную капусту с мясом. Готовить её быстро, за полчаса можно и обед приготовить и от остатков фарша избавиться.

 

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Ингредиенты для тушёной капусты с мясным фаршем:

  • белокочанная капуста – 1/3 часть небольшого кочана (примерно 800 г),
  • соль – щепотка,
  • морковь – 1 шт. (не крупная),
  • растительное масло – 4 ст. л.,
  • сливочное масло – 50 г,
  • мясной фарш (из говядины и свинины с луком) – 300 г.

Рецепт приготовления тушёной капусты с мясным фаршем:

1) Нашинкуйте тонкими полосками капусту.

 

Нашинкованная капуста: фото 1

 

2) Капусту присыпьте солью, достаточно одной хорошей щепотки, и помните руками, но не сильно. Не так, как это делается при засолке капусты, когда мнут до появления сока, намного слабее.

 

Капуста с солью: фото 2

 

3) Натрите морковь на крупной тёрке, посыпьте ею капусту. Немного поворошите её руками, смешивая с морковью.

 

Капуста с морковью: фото 3

 

4) В кастрюлю с широким и толстым дном налейте растительное масло (2 ст. л.)

 

Кастрюля с маслом: фото 4

 

5) Дождитесь, когда масло хорошо прогреется (в кулинарии это называется «прокалить масло») и выложите в кастрюлю капусту.

 

Тушение капусты с морковью: фото 5

 

6) В течение трёх минут интенсивно обжаривайте капусту на растительном масле, затем добавьте к ней сливочное масло (50 г). Убавьте горение, теперь капуста должна не жариться, а тушиться. Когда масло полностью растает, капусту помешайте и влейте в кастрюлю примерно 50 мл кипячёной воды. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте капусту тушиться на 10 мин.

 

Добавление сливочного масла: фото 6

 

7) Пока тушится капуста, пожарьте с двумя ложками растительного масла мясной фарш. Жарьте, помешивая, около 7 минут, до тех пор, пока из мяса не перестанет выделяться жидкость и оно приобретёт сероватый оттенок. Полностью готовое мясо смешайте с тушёной капустой.

 

Добавление мясного фарша: фото 7

 

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8) Потушите всё вместе ещё одну минуту и отключайте. Не стоит слишком долго держать капусту на плите, от этого она становится только хуже.

 

Тушёная капуста с мясным фаршем: фото

 

Тушёная капуста с мясным фаршем: фото

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Милена

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