Тушёная капуста с мясным фаршем: рецепт с фото

Тушёная капуста с мясным фаршем – отличный вариант ужина на скорую руку. Хотя это и не классический рецепт ленивых голубцов, но всё же, с небольшой натяжкой это блюдо можно так назвать, ведь оно состоит из тех же ингредиентов, из капусты и мясного фарша. Пожалуй, это самый простой и быстрый вариант ленивых голубцов.

Если у меня остаётся мясной фарш, например, от мантов (не рассчитала, тесто закончилось, а фарш остался), то на следующий день я часто готовлю тушёную капусту с мясом. Готовить её быстро, за полчаса можно и обед приготовить и от остатков фарша избавиться.

Ингредиенты для тушёной капусты с мясным фаршем:

белокочанная капуста – 1/3 часть небольшого кочана (примерно 800 г),

соль – щепотка,

морковь – 1 шт. (не крупная),

растительное масло – 4 ст. л.,

сливочное масло – 50 г,

мясной фарш (из говядины и свинины с луком) – 300 г.

Рецепт приготовления тушёной капусты с мясным фаршем:

1) Нашинкуйте тонкими полосками капусту.

2) Капусту присыпьте солью, достаточно одной хорошей щепотки, и помните руками, но не сильно. Не так, как это делается при засолке капусты, когда мнут до появления сока, намного слабее.

3) Натрите морковь на крупной тёрке, посыпьте ею капусту. Немного поворошите её руками, смешивая с морковью.

4) В кастрюлю с широким и толстым дном налейте растительное масло (2 ст. л.)

5) Дождитесь, когда масло хорошо прогреется (в кулинарии это называется «прокалить масло») и выложите в кастрюлю капусту.

6) В течение трёх минут интенсивно обжаривайте капусту на растительном масле, затем добавьте к ней сливочное масло (50 г). Убавьте горение, теперь капуста должна не жариться, а тушиться. Когда масло полностью растает, капусту помешайте и влейте в кастрюлю примерно 50 мл кипячёной воды. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте капусту тушиться на 10 мин.

7) Пока тушится капуста, пожарьте с двумя ложками растительного масла мясной фарш. Жарьте, помешивая, около 7 минут, до тех пор, пока из мяса не перестанет выделяться жидкость и оно приобретёт сероватый оттенок. Полностью готовое мясо смешайте с тушёной капустой.

8) Потушите всё вместе ещё одну минуту и отключайте. Не стоит слишком долго держать капусту на плите, от этого она становится только хуже.