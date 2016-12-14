Чипсы из лаваша в духовке, рецепт с фото

Если вы - любитель похрустеть ароматными чипсами, сидя у телевизора и укрывшись тёплым пледом, особенно в холодное время года, тогда этот рецептик для вас. Чипсы представляют собой закуску из тонко нарезанной картошки, обжаренной в растительном масле. Чипсы можно приготовить не только из картофеля, но из разных плодов и корнеплодов. В этом рецепте вы узнаете, как сделать домашние чипсы из лаваша в духовке. Этот рецепт больше подходит для людей, у которых ограничено время, а хочется быстро перекусить. Такие чипсы отлично гармонируют с любым соусом, на них можно подать порционный салат или закуску. Чипсы не обжариваются во фритюре, а запекаются в духовом шкафу. Так что люди, которые заботятся о своём здоровье и фигуре, могут спокойно насладиться хрустом пряных чипсов.

Если у вас в планах пивная вечеринка, тогда нужно запастись большим количеством чипсов, так как они улетают мгновенно. Итак, начинаем.

Ингредиенты для домашних чипсов из лаваша:

тонкий лаваш - 2 штуки

сметана - 3 столовые ложки

укроп свежий - 3 веточки

перец чёрный молотый - 0,25 чайной ложки

куркума молотая - 0,5 чайной ложки

хмели-сунели - 0,5 чайной ложки

Рецепт домашних чипсов из лаваша в духовке:

1) В подходящей небольшой тарелочке соединяем сметану, я использовала 20%, перец чёрный молотый, куркуму, хмели-сунели. Если вы любитель остренького, чёрного перца можно добавить больше, или наоборот. Все ингредиенты тщательно перемешиваем. Свежий укроп промоем и хорошо обсушим салфеткой. Обрезаем только тоненькие веточки и мелко нарезаем. Добавляем к пряной смеси и перемешиваем.

2) Листы лаваша у меня были небольшого диаметра 22-24 см. Лаваш можно приготовить в домашних условиях или купить уже готовый в супермаркете. С помощью кухонной кисти смазываем лист ароматной смесью с любой стороны.

3) Теперь нам понадобится острый кухонный нож или можно воспользоваться ножом для нарезки пиццы. Лист лаваша нарезаем на средние прямоугольники. Форму нарезки выбирайте на своё усмотрение.

4) Противень желательно застелить пергаментной бумагой. Выкладываем нарезанный лаваш пряной смесью вверх. Предварительно прогреваем духовку до 200 градусов. Отправляем подсушиваться в духовку. Тут главное не пересушить. Достаточно будет 5-7 минут. Чипсы сверху начнут пузыриться и подрумянятся немного снизу.

Домашние чипсы из лаваша готовы. Остужаем до комнатной температуры и подаём к столу. Приятного вам хруста.