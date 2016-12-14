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Чипсы из лаваша в духовке, рецепт с фото

Если вы - любитель похрустеть ароматными чипсами, сидя у телевизора и укрывшись тёплым пледом, особенно в холодное время года, тогда этот рецептик для вас. Чипсы представляют собой закуску из тонко нарезанной картошки, обжаренной в растительном масле. Чипсы можно приготовить не только из картофеля, но из разных плодов и корнеплодов. В этом рецепте вы узнаете, как сделать домашние чипсы из лаваша в духовке. Этот рецепт больше подходит для людей, у которых ограничено время, а хочется быстро перекусить. Такие чипсы отлично гармонируют с любым соусом, на них можно подать порционный салат или закуску. Чипсы не обжариваются во фритюре, а запекаются в духовом шкафу. Так что люди, которые заботятся о своём здоровье и фигуре, могут спокойно насладиться хрустом пряных чипсов.

 

Чипсы из лаваша в духовке: фото

 

Если у вас в планах пивная вечеринка, тогда нужно запастись большим количеством чипсов, так как они улетают мгновенно. Итак, начинаем.

 

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Ингредиенты для домашних чипсов из лаваша:

  • тонкий лаваш - 2 штуки
  • сметана - 3 столовые ложки
  • укроп свежий - 3 веточки
  • перец чёрный молотый - 0,25 чайной ложки
  • куркума молотая - 0,5 чайной ложки
  • хмели-сунели - 0,5 чайной ложки

Ингредиенты для приготовления чипсов из лаваша: фото 1

Рецепт домашних чипсов из лаваша в духовке:

1) В подходящей небольшой тарелочке соединяем сметану, я использовала 20%, перец чёрный молотый, куркуму, хмели-сунели. Если вы любитель остренького, чёрного перца можно добавить больше, или наоборот. Все ингредиенты тщательно перемешиваем. Свежий укроп промоем и хорошо обсушим салфеткой. Обрезаем только тоненькие веточки и мелко нарезаем. Добавляем к пряной смеси и перемешиваем.

 

Подготовка соуса: фото 2

 

2) Листы лаваша у меня были небольшого диаметра 22-24 см. Лаваш можно приготовить в домашних условиях или купить уже готовый в супермаркете. С помощью кухонной кисти смазываем лист ароматной смесью с любой стороны.

 

Смазанный соусом лаваш: фото 3

 

3) Теперь нам понадобится острый кухонный нож или можно воспользоваться ножом для нарезки пиццы. Лист лаваша нарезаем на средние прямоугольники. Форму нарезки выбирайте на своё усмотрение.

 

Нарезка лаваша: фото 4

 

4) Противень желательно застелить пергаментной бумагой. Выкладываем нарезанный лаваш пряной смесью вверх. Предварительно прогреваем духовку до 200 градусов. Отправляем подсушиваться в духовку. Тут главное не пересушить. Достаточно будет 5-7 минут. Чипсы сверху начнут пузыриться и подрумянятся немного снизу.

 

Запекание лаваша: фото 5

 

Готовые чипсы: фото 6

 

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Домашние чипсы из лаваша готовы. Остужаем до комнатной температуры и подаём к столу. Приятного вам хруста.

 

Чипсы из лаваша в духовке: фото

 (голосов: 1)
Автор:
14 декабря 2016
Фото: Светлана Светлая

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