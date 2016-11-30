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Цукини в сливочном соусе: рецепт с фото

Привычные для летнего меню овощи и фрукты легко превратить в оригинальное блюдо, если чуть-чуть поколдовать над ним. Например, из обычных салатного цвета кабачков или из цукини сочно-зелёных оттенков можно приготовить вкусные и необычные блюда, которые одним своим видом заинтересуют разборчивых в еде малышей и искушённых гурманов. Сегодня приглашаю приготовить цукини в сливочном соусе с розмарином и мускатным орехом. Звучит заманчиво и необычно? Тогда приступим к рецепту!

 

Цукини в сливочном соусе: фото

 

Категория блюд: горячая закуска. Время приготовления: 30-40 минут.

 

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Ингредиенты для цукини в сливочном соусе на 2 порции/персоны:

  • цукини/кабачок среднего размера – 1 шт.
  • оливковое или подсолнечное масло – 2 ст. ложки
  • сливки, жирность 20-33% - 50 мл
  • мука – 2 ст. ложки (1 – для обжарки + 1 – для соуса)
  • мускатный орех (порошок) – щепотка
  • соль + молотый чёрный перец – по вкусу
  • сок лимона или апельсина – 1-2 ст. ложки
  • свежая или сухая зелень – укроп, розмарин, петрушка
  • твёрдый сыр для посыпки готового блюда

    Ингредиенты для приготовления блюда: фото 1

Рецепт приготовления цукини в сливочном соусе:

1) Цукини помыть, обсушить и нарезать на кружочки толщиной 1-1,5 см. Почистить кабачок или нет - решать вам, я рекомендую «взрослый» цукини с толстой кожурой почистить, а молодой - оставить в зелёном наряде.

 

Подготовленный цукини: фото 2

 

2) Кружочки цукини посыпать солью и молотым перцем, затем обвалять в муке, при этом обязательно следует стряхнуть лишнюю муку.


Цукини с приправой и мукой: фото 3

 

3) Кабачки в муке быстро обжарить на оливковом масле до румяной корочки с двух сторон. Именно мука позволяет получить чудесно-золотистый результат!

 

Обжаренные цукини: фото 4

 

4) Приготовить соус из сливок, муки, свежих или сухих трав. Свежую петрушку/укроп мелко порубить. По консистенции готовый соус напоминает негустую сметану.

 

Приготовление соуса: фото 5

 

Готовый соус: фото 6

 

5) Обжаренные цукини сложить в форму для запекания, желательно сразу порционную, чтобы готовое блюдо в этой же посуде подать к столу.

 

Подготовка цукини к запеканию: фото 7

 

Подготовка цукини с соусом к запеканию: фото 8

 

6) Румяные кружочки щедро полить сливочным соусом, посыпать мускатным орехом (порошком) и отправить в духовку на 10 минут. Температурный режим – в пределах 220оС.

 

Цукини с соусом и мускатным орехом: фото 9

 

7) Готовое блюдо посыпать тёртым сыром, украсить иголочками розмарина или другой ароматной зелени, сбрызнуть лимонным или апельсиновым соком.

 

Цукини в сливочном соусе: фото


Цукини в сливках и с ароматными травами подать к столу в горячем виде. Блюдо обязательно понравится взрослым и детям. Искушённые гурманы удивятся оригинальному вкусу обычных кабачков, детям понравится красивая подача блюда и румяные кружочки почти с еловыми иголочками. Кабачки, запечённые в сливочном соусе, можно подать как самостоятельное блюдо, а также с рисом или макаронами. Приятного вам аппетита!

 

Цукини в сливочном соусе: фото

 

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P.S. Если вдруг цукини остались от ужина – приготовьте на завтрак горячий бутерброд.

 

Цукини в сливочном соусе: фото

 (голосов: 1)
Автор:
30 ноября 2016
Фото: Ева Адамова

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