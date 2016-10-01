Шампунь из ржаной муки, горчицы и голубой глины в домашних условиях: рецепт с фото

Красивые, ухоженные, блестящие волосы – мечта каждой женщины. Чтобы волосы были здоровыми, за ними нужен соответствующий уход. К сожалению, применение магазинных средств не лучшим образом сказывается на состоянии волос. К примеру, шампуни промышленного производства настолько напичканы различными химическими компонентами, что выдержать такое агрессивное воздействие не в состоянии даже самая крепкая шевелюра. В результате волосы становятся тонкими, ломкими, сухими. Поэтому представительницы прекрасного пола, чтобы сохранить красоту и здоровье волос, всё чаще обращаются к традиционным народным средствам. Шампунь из ржаной муки с горчицей и голубой глиной – один из проверенных рецептов, передающихся из поколения в поколение.

Ещё наши прабабушки знали о целебном воздействии ржаной муки на волосы и кожу головы. В муке содержится огромное количество витаминов и полезных веществ, которые способствуют укреплению волосяной луковицы, сохраняют блеск и шелковистость волос. Традиционно для мытья волос ржаную муку смешивают с другими ингредиентами, в зависимости от состояния волос и кожи головы.



Мы предлагаем рецепт натурального домашнего шампуня для нормальных волос из ржаной муки, горчицы и голубой глины. Кроме великолепного очищающего действия, горчичный порошок укрепляет волосяные луковицы и стимулирует рост волос. А голубая глина признана специалистами самой целебной из всех видов. Она предотвращает ломкость волоса, ускоряет рост, придаёт блеск локонам, глубоко очищает каждый волосок.

Ингредиенты для рецепта домашнего шампуня из ржаной муки:

Ржаная мука – 4 ст.л.

Горчичный порошок - 1 ч.л.

Голубая глина – 2 ч.л.

Вода.

Как приготовить шампунь из ржаной муки, горчицы и голубой глины в домашних условиях:

1) В стеклянную или фарфоровую ёмкость поместите ржаную муку.

2) Добавьте сухой горчичный порошок. Для нормальных волос достаточно одной чайной ложки. Если же ваши волосы склонны к жирности, можно увеличить количество горчицы вдвое.

3) Следом в пиалу отправьте голубую глину.

4) Ингредиенты тщательно перемешайте. Небольшими порциями введите горячую воду (но не кипяток!)

5) Смесь хорошо взбейте до однородного состояния.

6) У вас должна получиться гладкая, густая сметанообразная масса без комочков.

Как использовать домашний шампунь из ржаной муки, горчицы и голубой глины:

Волосы смочите тёплой водой, слегка отожмите их. Затем шампунь нанесите кистью на корни волос, равномерно распределите их по всей длине. Пальцами аккуратно вотрите мучную смесь в кожу головы. Натуральный домашний шампунь оставьте на 5 минут, после чего смойте его с волос большим количеством тёплой воды.



Мыть волосы шампунем из ржаной муки, голубой глины и горчицы рекомендуется не чаще 2 раз в неделю. Возможно, первая процедура вам не принесёт желаемого результата ввиду того, что волосы ещё не привыкли к таким кардинальным переменам. Но с каждым последующим применением натурального шампуня ваша шевелюра будет становиться всё гуще, послушнее и здоровее.