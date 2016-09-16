Какому возрасту соответствует ваш ум? Онлайн тест

В большинстве своём люди во время стресса впадают в инфантилизм. Это такой способ защиты – стать снова маленьким ребёнком, который ни за что не несёт ответственность, и пусть взрослые и зрелые люди решают навалившиеся проблемы. Однако, есть и такие, кто по жизни привык надеяться на кого-то и ждать указания, как жить дальше, чтобы потом свалить все неприятности на плечи советчика. Это особы, не уверенные в себе или же хитрые, которые поняли, что такая модель поведения очень удобная – ты ничего не решаешь, но при этом обвиняешь того, кто дал неправильный совет.

Другая группа людей, напротив, с подростковых лет привыкла быть в ответе за себя и за своих близких. Кого-то к этому подталкивают жизненные обстоятельства, а кого-то характер и воспитание. Довольно часто из них получаются властные особы, не терпящие возражения и оспаривания их решения.

И есть третья категория – психологически зрелые – они воспринимают мир таким, каков он есть, приспосабливаясь к его требованиям: наслаждаются каждым прожитым днём, который приносит как радости, так и неприятности.

Конечно же, это весьма условное разделение на группы, так как каждый человек индивидуален, однако, предложенный нами онлайн-тест «Какому возрасту соответствует ваш ум?» поможет выяснить, к какой группе вас можно отнести, и, может быть, с помощью полученной информации вы сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону или же порадоваться результату и своей идеальности.

Вопросы онлайн-теста «Какому возрасту соответствует ваш ум?»:

1. Что вас сейчас особенно беспокоит?



Моё будущее и перспективность идей, принятых в данный момент.

Сохранность того, что было достигнуто тяжёлым трудом, и стремление к лучшему.

Страх о том, что впереди будет ещё всё хуже, чем есть в данный момент.



