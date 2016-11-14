Как мужчины переживают горе и как помочь им его пережить

Мужчины скорбят не меньше женщин, но не показывают этого и не говорят о своём горе. Ну, по крайней мере, так в обществе принято думать. В этой статье мы поговорим о том, как мужчины переживают горе.

Мужчины обычно не говорят о горе или говорят слишком мало. Большинство из них считает, что это - проявление слабости. Во многих культурах почему-то принято считать, что мужчина должен быть сильным и стойким в любых ситуациях.

Женщины, в отличие от мужчин, эмоции не скрывают. Они не только от души плачут в одиночестве и на публике. Они собираются с подругами и много говорят. Когда есть возможность поделиться горем с другими, тогда и пережить его легче.

Когда мужчины пытаются скрывать свою боль, она начинает давить на них изнутри, вследствие чего рано или поздно они заболевают и тают на глазах.

Как помочь мужчине пережить горе?

Многие из мужчин не спешат делиться горем с окружающими до тех пор, пока те не вынудят их это сделать. Это обычно очень хорошие друзья. Если таковых нет, некому и вытянуть горе из мужчины. Горе обязательно надо проговорить, так его легче будет пережить.

Мужчины часто не осознают свою беду в полной мере. Они не понимают, что испытывают, и часто элементарно не знают, о чём говорить с окружающими.

Подобное происходит потому, что мужчин с детства не учат выражать свои эмоции и чувства. Хорошо, когда есть друзья, которые просто приходят к скорбящему, что-то делают у него дома, постоянно находятся рядом. С ними можно даже не говорить, если не знаете, о чём. Становится легче уже от того, что они рядом.

Подобное состояние может занять от нескольких месяцев до года и более, поэтому надо учиться говорить о своём горе и своих чувствах. Так долго держать это всё в себе - слишком сложно.

Мужчины привыкли решать свои проблемы сами, но горе - не та проблема, которую надо решать. Горе - это путешествие, в которое мы отправляемся, и нам нужны попутчики!