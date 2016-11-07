Почему некоторые женщины постоянно привлекают женатых мужчин?

В жизни каждой женщины наступает момент, когда она начинает нуждаться в серьёзных отношениях и собственной семье. Однако, проанализировав прошлые романы, женщина понимает, что все её партнёры были несвободными. Причём, в большинстве случаев женщина словно оказывалась заложницей обстоятельств, неосознанно привлекая тех, кто уже состоит в браке. Поскольку у таких отношений нет будущего, они оставляли после себя массу негативных эмоций, обид и боли, и женщина давала себе слово ни за что в жизни не влюбляться в женатых мужчин. Однако, через время обстоятельства снова сводили её с несвободным человеком, и ситуация развивалась по заведомо известному сценарию.

Может показаться, что в проблеме виноват злой рок, фатум и несчастная судьба, но на самом деле женщина сама привлекает в свою жизнь женатых мужчин. Конечно, это происходит неосознанно, т.к. корень проблемы скрыт в глубоких психологических установках и комплексах. Чтобы раз и навсегда разорвать круг несчастливых отношений, давайте попробуем разобраться, почему некоторые женщины привлекают женатых мужчин?

Почему некоторым женщинам постоянно попадаются женатые мужчины?

Версия №1 - она боится серьёзных отношений

Женатый мужчина - это недоступный мужчина. Он проводит со своей возлюбленной строго отведённое время, после чего возвращается к супруге, налаженному быту и семье. Конечно, известны случаи, когда новые влюблённости заставляли мужчин кардинально менять свою жизнь, уходя ради них из семьи. Однако, хеппи-энд в отношениях с тем, кто уже несвободен - это, скорее, исключение из правил, но не само правило. Женщины, заводящие романы с женатыми, прекрасно это понимают. Более того, психологически их устраивает именно такой формат отношений, т.к. он не вынуждает их к каким-либо серьёзным обязательствам.

Редкие встречи с женатым молодым человеком создают иллюзию насыщенной личной жизни, но, по сути, женщина остаётся свободной, имея возможность самостоятельно принимать решения и руководить своей жизнью. Если при этом женщина мечтает о собственной семье и полноценных отношениях, она переживает глубокий эмоциональный диссонанс. Психологи, разбирающие данную ситуацию, пришли бы к выводу, что в прошлом у женщины, которая постоянно привлекает женатых, есть какая-то сильная обида на мужчин. Причём, эта обида могла возникнуть ещё в раннем детстве. Например, девушка наблюдала за бесконечными ссорами родителей, из-за чего в её подсознании сложилось стойкое убеждение, что близкие отношения с мужчинами приносят только боль.

Чтобы избавиться от проблемы, в первую очередь нужно разобраться в своём отношении к представителям сильного пола. Если вы действительно испытываете обиду, постарайтесь избавиться от неё, чтобы начать новые отношения с чистого листа.

Версия №2 - мужчины воспринимают женщину как хорошего друга

Манера общения некоторых женщин может являться причиной того, что на них обращают внимание женатые мужчины. Речь идёт о так называемых «женщинах-подружках», которые охотно выслушивают проблемы мужчин, становясь своеобразными «жилетками для слёз». Если в данный момент мужчина переживает кризис семейной жизни, велика вероятность того, что поддержка со стороны женщины заставит его обратить на неё внимание не только как на друга.

Если вы уже попадали в подобные ситуации, измените свою линию поведения. Постарайтесь не нарушать дистанцию в общении с несвободными мужчинами и ни в коем случае не обсуждайте с ними их семейные проблемы.

Версия №3 - женщина ведёт себя как «удобная» любовница

Зачастую женатые мужчины выбирают для себя «удобных» любовниц. Это значит, что она не будет афишировать их отношения, не станет устраивать сцен ревности и требовать от него невозможного. При этом саму женщину может не устраивать данное положение вещей, но она безропотно принимает правила игры партнёра, оправдывая своё поведение сильным чувством.

На самом же деле женщина ввязывается в подобные отношения не от большой любви, а из-за заниженной самооценки. По какой-то причине ей кажется, что она не заслуживает полноценного счастья, поэтому приходится довольствоваться малым, а именно - редкими встречами с мужчиной, который уже состоит в браке.

Если вас время от времени посещают подобные мысли, разберитесь со своими комплексами. Поймите, что вы, точно так же, как и любая другая девушка, заслуживаете любить и быть любимой, при этом не деля своего мужчину с кем-то другим.

Это лишь самые распространённые причины, из-за которых некоторые женщины привлекают женатых мужчин. В действительности роль вечной любовницы может обуславливаться неуверенностью в себе, желанием отомстить прошлым обидчикам, неумением говорить твёрдое «нет» и многими другими внутренними проблемами. Однако, не существует таких проблем, от которых нельзя было бы избавиться. Поэтому вы должны проанализировать свою линию поведения, сделать соответствующие выводы, чтобы впредь не повторять печальных ошибок.