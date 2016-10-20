Нужно ли следить за ребёнком в Интернете? Сегодня чуть ли не каждый день приходится в газетах или по телевидению слышать и читать истории о детях, которые в Интернете подвергаются опасности. Поэтому многие родители хотели бы контролировать их поведение во всемирной сети.

Следить или не следить?

Для родителей сейчас созданы специальные программы, позволяющие контролировать сеансы общения детей в чатах, узнавать адреса просматриваемых ребёнком страниц в Интернете, а также просмотр фотографий или картинок, загруженных ребёнком. Они помогают родителям понять, что ребёнок не всегда правильно ведёт себя в Интернете, не всегда общается с хорошими людьми или даже совершает действия криминального характера.

Вы следите за ребёнком в Интернете? Но не является ли это вмешательством в личную жизнь ребёнка? Психологи утверждают, что нет. Правда, тут существуют два условия:

Заранее оговорите с ребёнком правила поведения в Интернете;

Сообщите ребёнку, что время от времени будете проверять, чем он в Интернете занимается.

Конечно, отслеживание поведения ребёнка в мировой сети может показаться банальным шпионажем. Но это не так, если вы заранее сообщите ребёнку, чем вы занимаетесь и зачем.

Шпионаж или мониторинг?

Большинство детей называет отслеживание их действий в Интернете шпионажем и обвиняет родителей в недоверии им.

Не стоит переживать об этом. Безопасность ребёнка важнее. Важно в самом начале научить своё чадо правильно пользоваться Интернетом и понять, какие действия могут привести к негативным последствиям, а какие - нет.

Например, фотографии порнографического характера. Если подросток посещает порносайты и смотрит там картинки, - это одно. Если он сам начинает фотографировать себя в неприличном виде и отправлять свои фотографии незнакомым людям, - это другое. Чем дальше может закончиться его судьба, неизвестно, но это уже неправильное и опасное поведение, которое должно в самом начале пресекаться родителями.

Родители, которые честны с детьми, чаще более успешно контролируют их поведение. Если ребёнок знает, что они в любой момент могут заглянуть на его страничку, он уже не будет размещать на ней откровенно сексуальные картинки или общаться со странными личностями.

Как обезопасить детей от ошибок в Интернете?

Для того, чтобы не бояться за поведение детей в мировой сети, существует несколько основных правил:

Открыто говорите с детьми о потенциальной опасности пребывания онлайн.

Вместе с ребёнком посетите разные сайты и посмотрите, какие ему больше нравятся.

Не ставьте компьютер в детской спальне. Если компьютер будет стоять в гостиной, где кроме ребёнка могут находиться и другие члены семьи, не будет необходимости посещать сайты, за пребывание на которых может быть стыдно.

Знайте пароли ребёнка от электронной почты и регулярно проверяйте содержимое его электронного почтового ящика.

Если ребёнок пользуется компьютером за пределами дома - например, в школе или библиотеке - поинтересуйтесь, какое контролирующее программное обеспечение на нём находится.

Научите ребёнка находить интересные Интернет-ресурсы. Обращайте внимание на то, чтобы он меньше посещал чаты. Они ничему не учат, только крадут уйму времени.

Скажите детям, чтобы они:

Не встречались ни с кем из тех, с кем общаются по Интернету, без ведома родителей.

Не загружали и не отправляли личных фотографий тем, кого они лично не знают.

Не давали доступ к электронной почте, а также её адреса незнакомым людям, не давали номер своего телефона, домашнего адреса, названия школы, а также своего имени и фамилии.

Не загружали картинок с незнакомого источника.

Не реагировали на сообщения вызывающего или оскорбительного характера.

Не верили всему тому, о чём им сообщается онлайн.

Несмотря на все опасности, подстерегающие детей в Интернете, это всё-таки замечательное место! Там можно познакомиться с новыми интересными людьми и завести друзей, обсудить с ними прочитанные книжки и просмотренные фильмы, найти разнообразную информацию по своим любимым хобби. Чтобы дети знали, куда в Интернете можно ходить, а куда - нет, родители должны обучать их этому. К тому же, родителям необходимо установить программное обеспечение родительского контроля, позволяющее отслеживать сайты, посещаемые детьми. Сообщайте детям о своём контроле, тогда это будет не шпионажем, а помощью.