Как делать самые красивые фото для Instagram?

Многие считают, что делать красивые фото для Instagram проще простого: нащёлкал себя в разных позах, добавил побольше фильтров и дело в шляпе. Только те так и остаются без почитателей и заветных «лайков» по причине их банальности, скучности и отсутствия хоть какой-то изюминки.

Чтобы научиться делать по-настоящему интересные снимки, искрящиеся живыми, не наигранными эмоциями, стоит воспользоваться приёмами, которые очень востребованы среди обладательниц самых популярных аккаунтов в Instagram.

Советы, как делать красивые фото для Instagram

Приём №1. Невидимые каблучки

Этот приём частенько применяют многие зарубежные модели, актрисы, певицы и прочие публичные особы, ежедневно выкладывающие свои фото-отчёты в Instagram. Его суть заключается в том, чтобы немного приподняться на носочки, примерно на 4-5 см, будто надевая невидимые каблучки. Благодаря такой нехитрой манипуляции ваши ноги на снимке будут выглядеть длиннее, а фигура стройнее. Что характерно, этот трюк подходит не только для одиночных, но и для групповых фото.

Приём №2. Имитация ходьбы

Чтобы ваши фотографии смотрелись более органично и натурально, привнесите в них немного динамики. Приём имитации ходьбы идеально подходит для этих целей. Просто выставьте одну ногу вперёд, будто «застыв» в походке, ненавязчиво посмотрите в сторону - и, вуаля, кадр уже не выглядит постановочным. Даже, наоборот, будто вас случайно сфотографировал папарацци, а вы при этом ещё отлично получились. Разве не здорово?

Приём №3. Имитация действия

Имитация действия - ещё один отличный приём, позволяющий придать каждому фото эмоции, переживания, идеи. Можно послать воздушный поцелуй, поднять руку в приветствии, слегка поправить волосы или очки, случайно повернуть голову, будто увидев что-то интересное. На самом деле вариаций масса, всё зависит от вашего творческого потенциала и полёта фантазии. Прелесть таких фотографий в натуральных, неподдельных эмоциях, смотреть на которые намного приятнее, нежели на снимки особ, застывших в банальных, явно искусственных позах.

А ещё вы можете смело совмещать этот приём с первым или вторым вариантом. Поверьте, вам очень понравится результат.

Приём №4. Используйте солнцезащитный крем

Хотите сделать летние фото более аппетитными? Придайте своим формам 3D эффект с помощью самого обыкновенного солнцезащитного крема. Просто распылите его на руки, ноги, пресс, да и любые другие части тела, на которые вы хотите сделать акцент. Вы приятно удивитесь, насколько привлекательно они будут смотреться на фотографии. Причём, без использования какой-либо декоративной косметики. Поверьте, этот способ стоит того, чтобы испробовать его хоть раз. Потом вы просто не сможете остановиться.

Приём №5. Делайте пробное фото

Наверняка вы знаете, насколько сложно сделать удачное фото аутфита в полный рост, да ещё когда рядом нет никого знакомого. Но, если привлечь немного воображения, результат получится именно таким, как вы хотите. Итак, не имеет значения, путешествуете ли вы в одиночку или просто прогуливаетесь, воспользуйтесь помощью постороннего: прохожего, таксиста и т.п. Но не ждите, что человек имеет представление о том, как делаются идеальные в вашем понимании фото. Просто сделайте пробный снимок той области, где вы собираетесь «отметиться», и попросите сделать точь-в-точь такой же, только с вами вместе.

Даже не сомневайтесь, этот приём отлично действует. Ваши уличные фото будут смотреться гармонично и натурально. И никакая палка для селфи с такой задачей не справится.

Приём №6. Делайте снимки под углом

Если сравнить фотографии, на которых вы стоите и смотрите прямо в камеру, со сделанными под небольшим углом, последние наверняка выглядят более непринуждёнными. Тогда как первый вариант скучен и неинтересен.

Чтобы подобрать идеальный угол, следует испробовать разные ракурсы, после чего сравнить результаты. Если вы хотите выглядеть выше - немного опустите камеру вниз, а если вы её, наоборот, поднимете - будете смотреться стройнее. Такая вот оптическая иллюзия, которая сыграет вам на руку.

Приём №7. Треугольники

Как насчёт того, чтобы привнести в ваши фото немного геометрии? Она гарантированно придаст им свою изюминку. Как это воплотить? Например, расположитесь на подоконнике, одна нога там же, немного согнута, другая внизу - вот и образовался треугольник. Локоть на коленке, кисть возле лица - ещё один, и так далее. Экспериментируйте, комбинируйте различные формы, анализируйте результаты. Тогда у вас получится найти свой стиль, благодаря которому ваши снимки будут более разнообразными.

Приём №8. Привыкните к солнечному свету

При солнечном свете фото всегда получаются очень красочными, сочными, естественными. Необходимо только позаботиться о том, чтобы ваши глаза смогли адекватно на него реагировать, не заливаясь при этом слезами. Выход тут чрезвычайно прост, причём, он уже протестирован многими моделями, которым часто приходится делать фотосессии на пляже и т.п. Чтобы получить идеальный снимок - дайте вашим глазам привыкнуть к солнцу. Для этого поверните к нему лицо, ненадолго прикрыв веки. Должно хватить 3-5 секунд, чтобы глаза полностью адаптировались, после чего они не будут слезиться и приносить прочие неудобства. А вы в свою очередь получите желанные кадры.

Приём №9. Лучшее освещение - натуральное

Если вы считаете, что искусственное освещение - оптимальный вариант для создания идеальных фото, вы сильно ошибаетесь. На самом деле, чем натуральнее оно будет, тем лучше. Причём, речь идёт даже не о солнечной, а о пасмурной погоде. Ведь в первом случае нужно изрядно постараться, дабы найти правильный ракурс, в котором получится сделать фотоснимок без бликов и теней. А они, как правило, ложатся не самым лучшим образом. Другое дело - пасмурная погода. Тут действительно есть где «разгуляться», не переживая за качество полученных снимков.

Приём № 10. Динамика в кадре

Очень досадно, когда планируешь сделать идеальный кадр, а он выходит немного не таким, каким он был задуман. Смотришь, он вроде бы и неплох, но мелкие погрешности всё портят: там подбородок слишком опущен или, наоборот, поднят, там угол чуть-чуть не тот, там волосы лежат неаккуратно и т.д.

Чтобы заранее предотвратить такие оплошности и получить доведённые до абсолюта фото, практикуйте динамику в кадре - небольшие, очень деликатные движения, осуществляющиеся в момент съёмки. Они позволяют сделать множество разнообразных фотографий, среди которых впоследствии легко выделить только самые лучшие.





Стоит заметить, что представленные выше приёмы не являются непреложным руководством к действию. Наоборот, они призывают по-иному взглянуть на концепцию ваших снимков, разбудить фантазию и настроить на креативный лад, дабы в результате вы смогли создавать по-настоящему интересные, живые и красивые фото для Instagram.