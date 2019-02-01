17 базовых вещей гардероба для стильного повседневного образа

Многие девушки глубоко заблуждаются, считая моду и стиль тождественными понятиями. Мода, равно как и погода, весьма переменчива, тогда как стиль постоянен. Поэтому умение одеваться стильно намного ценнее, нежели способность наряжаться по моде.

Безусловно, в арсенале любой женщины может быть множество вещей и аксессуаров самых различных стилей и расцветок. Однако в него непременно должны входить 17 самых популярных, проверенных временем базовых вещей. Они универсальны. С их помощью легко создать образы, актуальные для любой ситуации и времени суток.

Базовые вещи гардероба для стильного повседневного образа

1. Лаконичная белая футболка

Каждая модница знает, что без лаконичной белой футболки не обойтись. Её можно надеть под рубашку, комбинировать с джинсами, юбками или шортами. Многие фэшн-блогеры отдают предпочтение белым футболкам с V-образным вырезом. Возьмите себе это на заметку.

2. Белая блузка

Белая блузка - чрезвычайно полезная и даже необходимая вещь в гардеробе любой женщины. Её можно носить с юбкой, джинсами, шортами, надевать под свитер, жилет или платье. Согласитесь, она просто незаменима, отчего определённо имеет право занять в шкафу почётное место.

3. Юбка-карандаш

Стоит ли использовать юбку-карандаш в своём повседневном образе? Да, да и ещё раз да. Она выгодно подчёркивает вашу фигуру, при этом она актуальна как для дневного, так и для вечернего променада. Смело комбинируйте её с кроп-топами, блузками, укороченными свитерами. Это выглядит стильно и свежо.

4. Чёрные джинсы

Каждая модница должна обзавестись парочкой хороших чёрных джинсов строгого кроя, без дыр и потёртостей. Они отлично смотрятся не только с классическими блузками, но и с озорными футболками или топами.

5. Свитер-туника

Вы никогда не пожалеете, купив свитер-тунику. Эта вещь уникальна тем, что сочетает в себе стиль и комфорт. Она достаточно длинная, поэтому её смело можно носить с плотными лосинами или джеггинсами. Немаловажно, что такой образ не только уютен, но и вполне презентабелен.

6. Ваше идеальное маленькое чёрное платье

Многочисленные модные издания, известные дизайнеры и фэшн-блогеры в один голос твердят о том, что чёрное платье аля Коко Шанель непременно должно быть у любой девушки. Этим уже никого не удивишь. Но как насчёт того, чтобы подобрать для себя своё собственное идеальное чёрное платье? Не любите скучную классику? Тогда дайте волю своим фантазиям. Подберите платье, которое будет полностью соответствовать вашему характеру: это может быть кружевной вариант, платье с открытой спиной или оригинальной отделкой. В нём вы должны ощущать себя роковой женщиной, настоящей femme fatale, способной покорить любого мужчину и весь мир в придачу.

7. Чёрный блейзер

Если вы считаете себя модницей, чёрный блейзер наверняка уже есть в вашем гардеробе. А как иначе? Он легко сочетается с джинсами (бойфренды, скинни и т.д.), юбками, брюками, платьями. Чёрный блейзер придаст вашему образу изысканность.

8. Чёрная кожаная куртка

Куртка чёрного цвета всегда будет изюминкой вашего повседневного аутфита. Причём речь идёт не только об изделиях из натуральной кожи. Куртка из экокожи будет смотреться не менее стильно. Преимуществом этой вещи является возможность комбинировать её с самыми различными предметами гардероба. В итоге вы будете выглядеть стильно, но без лишнего официоза.

9. Классический тренч

Классический тренч, чёрный или любого другого цвета, станет очень хорошей инвестицией в ваш имидж, так как ему совершенно не грозит вероятность выйти из моды. При этом он удобен и универсален. Так что, если у вас появились «свободные» деньги, эта вещь стоит того, чтобы на неё потратиться.

10. Большой кашемировый шарф чёрного цвета

Большой кашемировый шарф чёрного цвета непременно должен быть у вас в арсенале. Кашемир - тёплый и приятный телу материал, который в любой ситуации подарит желанное чувство комфорта и тепла. Чёрный цвет тоже выбран не случайно. Он является базовым, т.е. идеально подходит под любую цветовую композицию повседневного наряда. Конечно, вы можете сами выбрать материал и цвет вашего шарфа. Но предложенный выше вариант является оптимальным.

11. Простые, изящные украшения

Деликатные украшения как нельзя лучше дополнят ваш внешний вид, не нагромождая и не отягощая его лишними элементами. Тонкие колечки и цепочки с подвесками привнесут свой шарм, сделают образ намного более интересным и даже романтичным.

12. Небольшая сумочка кросс-боди

Ещё одним маст хэв любой модницы является сумочка кросс-боди. Её популярность вполне понятна, так как её многофункциональность и утончённый вид гармонично сочетаются воедино. Она прекрасно подходит для прогулок, встреч с подругами, похода в кино и любого другого случая, когда совсем нет желания брать с собой много вещей.

13. Простой чёрный клатч

В данном контексте простой - не скучный, а лаконичный, изысканный и строгий. Чёрный цвет опять-таки выбран не случайно. Поверьте, такой клатч станет вашим любимчиком.

14. Сумка тоут

Если вы хотите обзавестись функциональным и в то же время элегантным аксессуаром, то это сумка тоут. За многие десятки лет она претерпела немало изменений, сохранив, пожалуй, только размер и форму. Сумка тоут прекрасна тем, что вмещает в себя множество необходимых вещей: документы, косметичку и даже нетбук. Тем не менее, она не будет нагромождать ваш повседневный лук, так как внешне выглядит просто и лаконично. Она превосходно подходит не только для рабочих будней, но и для дальних путешествий.

15. Классические чёрные или бежевые балетки

Стоит подчеркнуть, что это должны быть именно классические балетки, которые подойдут к джинсам, платьям или юбкам. Никакого лишнего декора, никаких кричащих цветов. Чёрный или бежевый - лучший выбор в данном контексте.

16. Чёрные или бежевые туфли на каблуке

Гардероб любой современной модницы совершенно невозможно представить себе без старых добрых туфель на каблуках. Вопрос только, какой же вариант будет максимально универсальным и стильным? Безусловно, стилисты рекомендуют покупать лаконичные, классические туфли чёрного или бежевого цвета. Размер каблука зависит исключительно от ваших предпочтений.

17. Чёрные ботильоны

Чёрные ботильоны шикарно смотрятся на ножке. Но, если вы хотите успешно комбинировать их с различными предметами вашего гардероба, позаботьтесь о том, чтобы на них не было лишних декоративных элементов: бахромы, клёпок, цепочек и т.п. Пусть они будут лаконичными и универсальными.

Наверняка вы обратили внимание, что все предложенные элементы одежды представлены в спокойной цветовой гамме, они не обременены декоративными деталями, поэтому выглядят изысканно и стильно. Но, в отличие от очередных модных тенденций, быстро уходящих в небытие, ваш базовый гардероб всегда будет актуальным.