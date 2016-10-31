7 трудностей отношений, которые подстерегают нас, если мужчина старше женщины

Молодые девушки часто влюбляются в мужчин намного старше себя. Так происходит по нескольким причинам. Во-первых, физиологически и психологически девушки взрослеют быстрее, поэтому в какой-то момент времени ровесники кажутся им неинтересными и незрелыми. Во-вторых, взрослые мужчины могут похвастаться богатым жизненным опытом, благодаря чему они знают, как очаровать представительниц слабого пола. А в-третьих, зрелые мужчины более серьёзно относятся к жизни, могут окружить своих избранниц заботой и подарить им комфортную жизнь. Кажется, что в парах, где партнёров разделяет внушительная разница в возрасте, царит любовь и гармония. Однако, не всё так безоблачно, отношения с мужчиной старше женщины таят в себе некоторые сложности.

Если вы планируете связать свою жизнь с мужчиной, который практически годится вам в отцы, стоит тщательно обдумать все минусы и плюсы. По крайней мере, нужно подготовиться к 7 распространённым трудностям, которые подстерегают вас, если у вас отношения с мужчиной старше.

Трудности отношений с мужчиной старше женщины

1. Конфликт поколений

Чаще всего отношения между молодой девушкой и взрослым мужчиной развиваются по детско-родительскому сценарию. В этом есть свои плюсы, ведь ваш партнёр возложит на себя все насущные проблемы и заботы. Но вместе с тем в какой-то момент вы вновь почувствуете себя подростком, который яростно отстаивает свои права перед папой и мамой. Разница в десяток или несколько десятков лет в глазах мужчины автоматически делает вас более слабой и более несмышлёной. К тому же, ваши личности формировались в разных эпохах, из-за чего в некоторых сферах жизни вам будет трудно прийти к единому мнению.

2. Он не готов к компромиссам

Зрелость автоматически подразумевает сформированную личность. Взрослый мужчина наделён мудростью и опытом, что делает отношения с ним более комфортными, стабильными и спокойными. Большинство зрелых представителей сильного пола имеет устоявшиеся представления о жизни, которые кажутся им единственно верными. Но если вдруг окажется так, что ваши принципы или привычки не совпадают с его мнением, идти на компромисс придётся именно вам. Разность взглядов может подстерегать вас абсолютно во всех жизненных сферах, начиная от бытовых обязательств и заканчивая вашей свободой. Здесь можно возразить, заметив, что абсолютного согласия не бывает даже в парах между одногодками. Это действительно так, но разница заключается в том, что молодые парни, как правило, легче идут на уступки.

3. Чрезмерная ревность

Если вы свяжете свою жизнь со взрослым мужчиной, вы сделаете ему бесценный подарок. Встречаясь с юными девушками, мужчины в возрасте вновь чувствуют себя молодыми, счастливыми и самоуверенными. Конечно же, он будет до смерти бояться вас потерять. В то же время, мужчина, который находится в таких отношениях, в глубине души понимает, что в один не прекрасный для него момент, его избранница может уйти к другому. Эта буря эмоций порождает в его душе массу страхов и переживаний, которые очень часто трансформируются в нездоровую ревность.

4. Бывшая жена и дети от предыдущего брака

Скорее всего, за плечами вашего избранника есть брак и дети от другой женщины. А это значит, что вы никогда не будете занимать главное место в его жизни. Кроме того, возможно, вам придётся налаживать контакт с его взрослыми детьми, что часто становится невыполнимой задачей. Не исключено, что дети вашего партнёра обвинят вас в меркантильных целях, считая, что вы связали свою жизнь с их отцом ради будущего наследства.

5. Несоответствие темпераментов

Современная медицина сделала огромный прорыв, однако, она бессильна перед природой. Как бы тщательно мужчина ни заботился о своём здоровье и внешности, он будет стареть быстрее, чем вы. В первую очередь это проявится в несоответствии темпераментов, что окажет негативное воздействие на вашу интимную жизнь. Если же это вас не пугает, и вы готовы контролировать своё желание ради любви или же вам достался очень страстный партнёр, задумайтесь о том, что однажды вы захотите стать матерью. Может оказаться так, что потенциальный отец вашего ребёнка уже не хочет или не может истязать себя столь ответственной ролью.

6. У вас нет общих друзей

Возможно, разница в возрасте и не является помехой для дружбы, однако, вряд ли ваш избранник будет чувствовать себя комфортно в вашей компании, равно как и вы в его. Большая разница в возрасте порождает несоответствие интересов и потребностей. Будьте готовы к тому, что, когда вы со своими друзьями захотите пойти в ночной клуб или пеший поход, ваш партнёр предпочтёт отдых в виде рыбалки или чтения книги.

7. Родители вряд ли одобрят ваш выбор

Пары с приличной разницей в возрасте давно не шокируют общество. Однако, толерантное отношение к этому вопросу часто заканчивается в тот момент, когда дело касается наших близких и любимых людей. Велика вероятность того, что ваши родители не примут ваш выбор, что выльется в болезненные конфликты, ссоры и обиды.

Может показаться, что перечисленные трудности являются непреодолимым барьером на пути к счастью. На самом же деле, далеко не всегда возраст является помехой для любви. История знает массу случаев, когда союз между молодой девушкой и взрослым мужчиной был наполнен радостью и гармонией. Просто будьте готовы к тому, что в таких отношениях, точно так же, как и в отношениях со сверстниками, могут возникнуть кризисы и конфликты.