Как мужчины заигрывают с женщинами? 5 признаков мужского флирта

Мужчины обычно довольно открыты и с готовностью говорят о своих чувствах и неудачах, чего не скажешь о женщинах. Правда, иногда слова не нужны. Язык тела расскажет о человеке гораздо большее. При этом, это вовсе не значит, что о намерении других можно узнать только по их движениям. Многие, особенно любители всяких психологических книг, настолько научились скрывать свои эмоции и мысли, что догадаться о них совершенно невозможно. В нашей статье речь пойдёт о том, как заигрывают мужчины в большинстве, а не об отдельных личностях.

Итак, что же указывает на то, что он вами заинтересован? Как мужчина заигрывает с женщиной? Вот 5 признаков мужского флирта.

Как мужчина заигрывает с женщиной?

1. Многообещающий взгляд

Каждый второй веб-сайт, рассказывающий о флирте, повествует о зрительном контакте. Это действительно так. Мужчина будет осматривать вас с головы до пят, из-за чего вам может даже стать несколько неловко. Он будет в упор смотреть на вас во время разговора и всячески глазами показывать свою привязанность.

2. Кокетливая улыбка

Если человек приподнимает один уголок рта, при этом ехидно улыбаясь, знайте, что он с вами заигрывает. Часто он может глупо хихикать или смеяться над несмешными предметами разговора.

3. Поворот тела к вам

Замечали ли вы, что люди всегда стоят или сидят вполоборота к тому, кем заинтересованы. Если ваш друг именно так и делает, вы ему крайне интересны. Куда бы вы ни пошли и что бы вы ни делали, его тело всегда будет повёрнуто к вам. Он всегда будет делать попытки приблизиться к вам как можно ближе, при этом немного склоняя набок голову.

4. Комплименты

Обычно комплименты хороши, когда мужчина хочет заманить кого-то в свою ловушку. Он заметит даже микроскопическую новую заколку у вас в волосах, которую обязательно похвалит, не забывая постоянно повторять, насколько вы хороши. Впрочем, это не так и плохо. Если мужчина вам симпатичен, не стоит бояться комплиментов.

5. Кокетливые прикосновения

Это наиболее очевидный признак того, что парень флиртует. Мужчины предрасположены к осязаемости и визуальности вещей; им всё хочется увидеть и потрогать. Идёте ли вы рядом или сидите, он никогда не упустит случая коснуться вашей руки, колена или бедра.





Вот теперь, зная, как заигрывают мужчины, будьте повнимательнее и не упустите своего принца.