10 культовых предметов одежды для идеального стиля

Грамотно подобранный базовый женский гардероб сравним с искусством. Ведь при наличии ограниченного количества предметов одежды с его помощью можно создать разнообразные образы, которые удивят окружающих безупречным стилем. Но для этого одежда и аксессуары должны не только идеально гармонировать друг с другом, но и быть по-настоящему изысканными. Многие девушки уделяют слишком пристальное внимание модным тенденциям и трендам, забывая о том, что стиль существует вне моды. Есть вещи, которые не потеряют своей актуальности даже через несколько лет, т.к. их дизайн и фасон уже превратился в своеобразный эталон стиля и совершенства.

Представляем вам подборку из 10-ти культовых предметов одежды для идеального стиля.

Культовые предметы одежды для идеального стиля:

1. Маленькое чёрное платье

Маленькое чёрное платье, созданное знаменитой Коко Шанель, является основой для воплощения множества образов в различных стилях. Этот предмет гардероба уместен всегда. На работе в нём вы будете выглядеть строго и по-деловому, на званом ужине - таинственно и стильно, а на свидании - романтично и сексуально. Секрет маленького чёрного платья заключается в его широкой вариативности, ведь подбирая к нему разные аксессуары, можно значительно изменить образ. Чёрное платье хорошо сочетается с шёлковыми платками, колье и ожерельями, жакетами и пиджаками, туфлями-лодочками и высокими сапогами. И, что особенно приятно, этот предмет гардероба идеально подчёркивает изгибы тела, визуально делая фигуру стройнее.

2. Тренч Burberry

Не так давно бежевый двубортный тренч Burberry отпраздновал свое столетие. Удивительно, но этот предмет гардероба, словно выдержанное вино, с каждым годом становится всё более популярным и ценным. Несмотря на то, что история тренча связана с милитаризмом и формой военных офицеров, сейчас он ассоциируется с женственностью, нежностью и утончённостью.

Тренч Burberry прекрасно сочетается как с брюками или джинсами, так и с платьями или юбками. Он подходит девушкам любой комплекции, ведь приталенный силуэт визуально стройнит фигуру. То, что бежевый тренч от Burberry действительно является признаком стиля и хорошего вкуса, подтверждает тот факт, что этому предмету гардероба отдают предпочтение многие знаменитости, включая Ким Кардашьян, Викторию Бекхем, Кейт Миддлтон и многих других.

3. Качественные джинсы

Джинсы могут похвастаться не менее интересной историей. Творение лёгкой промышленности, увидевшее свет в 1853 году, изначально создавалось как спецодежда для рабочих. Вряд ли изобретатель джинсов Леви Страусс мог предположить, что пройдёт не так много времени и его детище превратится в культовый предмет женского гардероба.

Джинсы действительно открывают перед нами огромный простор для творчества. С их помощью можно создать повседневный, вечерний и даже деловой образ, умело комбинируя их с разнообразными блузками, жакетами, топами и кардиганами. Однако, чтобы образ с джинсами выглядел по-настоящему стильным, нужно отдавать предпочтение действительно качественным моделям. Беспроигрышный вариант - это классические узкие джинсы тёмных оттенков, которые отлично смотрятся на любой фигуре и сочетаются практически со всем.

4. Белая рубашка или блузка

В женском гардеробе обязательно должны присутствовать блузки и рубашки белых или пастельных оттенков. Данные предметы одежды незаменимы как в деловых, так и в вечерних стилях. Например, классическая белая рубашка отлично смотрится вместе с брюками, джинсами, юбками, жакетами, пиджаками и даже шортами. В зависимости от обстоятельств образ с ней можно дополнять различными украшениями и аксессуарами. По возможности приобретите несколько блузок из разных материалов, например, шёлка, вискозы, шифона и хлопка, и тогда вы сможете придавать своему образу разнообразные стили и акценты.

5. Юбка-карандаш

Юбка фасона «карандаш» - это классика, которая никогда не выйдет из моды. Столь эффектная и стильная деталь гардероба визуально «вытягивает» силуэт, подчёркивая волнующие изгибы бёдер. Юбка-карандаш длиной до колен или чуть ниже/выше - уместная деталь как в деловых, так и в праздничных стилях. Для офисных образов отдавайте предпочтение классическим чёрным юбкам с небольшим разрезом сзади или сбоку. В данном случае совмещать юбку рекомендуется с блузками, пиджаками или жакетами. Если перед вами стоит задача создать яркий вечерний образ, обратите внимание на цветные узкие юбки, которые хорошо смотрятся вместе с топами или кроп-топами. Юбка-карандаш уместна и в повседневных кежуал-стилях, дополненных кардиганами или вязаными свитерами. Одним словом, этот предмет одежды точно не будет пылиться в вашем шкафу.

6. Туфли Christian Louboutin

Создатель самой популярной обуви современности Кристиан Лубутен изначально не надеялся на то, что его туфли с красной подошвой привлекут внимание модниц. Оказывается, во время работы над эскизами мастер отмечал красным цветом наиболее значимые места, после чего стирал свои наброски. Но однажды, рассматривая готовую коллекцию, он понял, что обуви не хватает яркости, и решил в качестве эксперимента окрасить подошву красным оттенком. Первая партия необычной обуви была передана в магазины в ограниченном количестве, т.к. Кристиан Лубутен был уверен, что новшество не заинтересует покупательниц.

Сейчас туфли от Christian Louboutin превратились в мировую икону стиля. В коллекциях этого дизайнера присутствуют разнообразные модели: от классических «лодочек» до ультра сексуальных полупрозрачных туфель на высокой шпильке, благодаря чему их можно сочетать абсолютно со всеми образами.

7. Мокасины и балетки

Как бы красиво ни выглядели туфли от Christian Louboutin, гардероб каждой женщины должен включать в себя несколько пар балеток и мокасин разных расцветок. Аккуратная обувь на низком ходу подходит не только для длительных прогулок, но и для официальных мероприятий. Например, закрытые балетки классической цветовой гаммы с удлинённым или круглым носком вполне можно надеть на званый ужин или деловую встречу. Этого мнения придерживается и супруга президента Франции, которая часто появляется на официальных встречах в балетках фирмы Tods's. Помимо классических моделей обязательно приобретите несколько пар разноцветных текстильных балеток и спортивных мокасин.

8. Сумка Birkin от Hermes

Легендарная сумка Hermes Birkin была названа в честь знаменитой модели и актрисы Джейн Биркин. Как гласит история, директор модного дома Hermes Жан-Луи Дюма создал её по эскизам Джейн, которая пожаловалась ему на то, что в магазинах невозможно найти удобную, но вместе с тем красивую сумку.

Hermes Birkin, первый экземпляр которой был создан в 1984 году, быстро завладела сердцами модниц и знаменитостей. Невзирая на то, что каждый сезон передовые дизайнеры радуют нас новыми необычными аксессуарами, эта сумка по-прежнему актуальна. Ей отдают предпочтение многие именитые звёзды, включая Викторию Бекхем, Джулианну Мур и Кэти Холмс. Более того, Hermes Birkin - это сумка, которая и сама является знаменитостью, ведь она неоднократно появлялась в эпизодах сериала «Секс в большом городе».

Секрет популярности этого аксессуара заключается в лаконичном, но ярком дизайне, а также высоком качестве.

9. Украшения от Tiffany

Ювелирные изделия от бренда Tiffany & Co воспевают утончённость и роскошь, которые как нельзя лучше подчёркивают индивидуальную женскую красоту. История этого бренда начинается в далёком 1837 году, когда два предпринимателя Чарльз Льюис Тиффани и Джон Ф. Янг открыли на Манхэттене магазин канцелярии и кожгалантереи. Позже ассортимент магазина пополнился изделиями из серебра и часами. Поскольку творения мастеров отличались оригинальным и невероятно утончённым дизайном, компания быстро приобрела широкую популярность. С тех пор украшения от Tiffany, созданные из серебра, золота, платины, дополненные драгоценными камнями и бриллиантами, считаются признаком утончённого стиля и хорошего вкуса.

10. Нижнее белье Victoria's Secret, La Perla, Intimissimi

Каким бы красивым и стильным ни был женский образ, без качественного нижнего белья он потеряет своё очарование. Несмотря на то, что бельё скрыто от посторонних глаз, оно придаёт нам уверенность, заставляя чувствовать свою привлекательность и сексуальность.

Абсолютными лидерами на рынке качественного и красивого белья являются такие бренды как Victoria's Secret, La Perla и Intimissimi. Продукция этих брендов, созданная из нежнейших тканей, отличается высоким качеством и особым шармом. Утончённые кружевные или хлопковые комплекты подчеркнут красоту вашей фигуры под любой одеждой.

Дополнив свой гардероб вышеназванными предметами одежды и аксессуарами, вы всегда будете выглядеть стильно и модно, удивляя окружающих разнообразными, непохожими друг на друга образами.