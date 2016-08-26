Тест: Какой стиль интерьера подходит вашему ребёнку

Дизайн домашнего интерьера – важная составляющая жизни как взрослых, так и детей. И если взрослый человек как-то может стерпеть неудобства от неприятного домашнего окружения, то для ребёнка дискомфорт в своём маленьком мире может стать причиной стресса и различных эмоциональных и физических болезней. Возвращаясь домой, малыш должен чувствовать максимальный комфорт. Его должна окружать приятная обстановка, начиная от милого коврика под ногами и заканчивая яркими картинками на стенах. Только так у него будет хорошее настроение и желание играть и веселиться в своей комнате. Поэтому каждый любящий родитель и стремится создать для своего крохи самые лучшие условия для комфортного проживания в комнате, чтобы была возможность и расслабиться, и повеселиться, и уединиться. Однако, не у всех родителей получается найти идеальный вариант интерьера детской комнаты: даже в комнате, как с картинки журнала, детям не комфортно и не уютно. Причина дискомфорта может крыться в характере и темпераменте ребёнка.

Если взрослые находятся на распутье, какой именно дизайн интерьера выбрать, им можно обратиться к помощи теста: «Какой стиль интерьера подходит вашему ребенку?» Благодаря данному тесту родители не только найдут идеальный вариант обстановки детской комнаты, но и лучше узнают своего малыша.

Вопросы онлайн-теста «Какой стиль интерьера подходит вашему ребёнку?»:

1. Какие игрушки обычно ваш ребёнок берёт на улицу и как с ними играет?



Он берёт очень много игрушек и все их раздаёт, придерживаясь особых самостоятельно придуманных правил

Берёт одну игрушку и чаще всего играет ею в одиночестве в стороне от других или с родственниками

Обычно он берёт цветные мелки, карандаши, чтобы рисовать со всеми или в одиночестве

Посуду, формочки для песка, игрушки в виде овощей и фруктов



