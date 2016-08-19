Сколько продлится ваша любовь? Онлайн тест

Когда люди только влюбляются, то они уверены, что свои чувства пронесут через всю жизнь. Но довольно часто любовь разбивается о корабль быта, потихоньку исчезая из жизни пары, у одних заменяясь на привязанность и уважение, а у других – превращаясь в неприязнь. Однако, есть такие пары, которые умеют сохранить свои горячие чувства даже через десятилетия, пережив вместе как радости, так и невзгоды. И ничто и никто не смог разрушить их трепетное отношение друг к другу. Если вы хотите знать, относитесь ли вы к такой паре, то пройдите онлайн-тест «Сколько продлится ваша любовь?» Ответьте на все вопросы предельно честно, так как именно от этого зависит результат. С его помощью вы сможете не только узнать о будущем вашей пары, но и выяснить, что нужно делать, чтобы сохранить горячие чувства на всю жизнь.

Вопросы онлайн-теста «Сколько продлится ваша любовь?»:

1. Когда в последний раз ваша вторая половинка делала вам подарок?



Пару дней назад.

Месяц назад.

На мой день рождения.



