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Сколько продлится ваша любовь? Онлайн тест

Сколько продлится ваша любовь? Онлайн тест

Когда люди только влюбляются, то они уверены, что свои чувства пронесут через всю жизнь. Но довольно часто любовь разбивается о корабль быта, потихоньку исчезая из жизни пары, у одних заменяясь на привязанность и уважение, а у других – превращаясь в неприязнь. Однако, есть такие пары, которые умеют сохранить свои горячие чувства даже через десятилетия, пережив вместе как радости, так и невзгоды. И ничто и никто не смог разрушить их трепетное отношение друг к другу. Если вы хотите знать, относитесь ли вы к такой паре, то пройдите онлайн-тест «Сколько продлится ваша любовь?» Ответьте на все вопросы предельно честно, так как именно от этого зависит результат. С его помощью вы сможете не только узнать о будущем вашей пары, но и выяснить, что нужно делать, чтобы сохранить горячие чувства на всю жизнь.

 

Вопросы онлайн-теста «Сколько продлится ваша любовь?»:

1. Когда в последний раз ваша вторая половинка делала вам подарок?

  Пару дней назад.
  Месяц назад.
  На мой день рождения.

 (голосов: 5)
Автор: Тесты онлайн на Signorina.ru
19 августа 2016

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