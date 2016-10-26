Кабачковые беляши с курицей: рецепт с фото

В сезон овощей кабачки становятся безусловным фаворитом на столе многих хозяек. Эти вкусные, полезные и бюджетные овощи безумно популярны, но что делать, если привычные рецепты уже надоели? Попробуйте кабачковые беляши с курицей – новый рецепт, который понравится даже привередливым мужчинам.

Ингредиенты для беляшей с кабачками:

куриное филе - 170 г

кабачок - 1 (крупный)

варёный картофель в кожуре - 2-3 шт.

чеснок - по вкусу

петрушка и укроп

куриное яйцо - 1 шт.

манная крупа - 3 ст.л.

мука - по необходимости

разрыхлитель - 0,5 ч. л.

соль - по вкусу

молотый перец - щепотка

растительное масло - 100 мл

Время подготовки: 15 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Выход: 2 порции.

Как приготовить кабачковые беляши:

1) Для кабачковых беляшей можно использовать любое мясо. Сегодня у меня филе домашней курицы.

2) Для начала нарежьте кусочками куриное филе и пересыпьте в чашу блендера. Затем добавляйте к мясу зелень и чеснок по вкусу. Всыпьте щепотку соли и специи по желанию.

3) Перебейте блендером куриный фарш и переложите его в миску. Фарш можно сделать также на мясорубке или просто мелко измельчить ножом. Если фарш получился слишком густым, добавьте в него немного воды или сока томатного (30-50 мл).

4) На мелкой тёрке измельчайте один крупный кабачок и несколько варёных картошек. Мягкую текстуру кабачковым беляшам добавит картошка. Разбейте к овощной массе крупное яйцо, перемешайте ложкой.

5) Теперь в ёмкость с кабачково-картофельной массой добавляйте измельчённую зелень. Чтобы скрепить получившееся тесто, добавляйте манную крупу. Она разбухнет и впитает в себя кабачковый сок, который начнёт выделяться.

6) Перемешайте овощное тесто и при необходимости можно всыпать немного муки (1-2 ст.л.)

7) Воздушность и пышность беляшам добавит щепотка разрыхлителя. В самом конце добавляйте соль и специи.

8) Разогрейте растительное масло на сковороде и выкладывайте ложкой кабачковое тесто. На тесто сразу добавляйте куриный фарш.

9) Теперь фарш закройте кабачковым тестом. Обжаривайте эти беляши на среднем огне с двух сторон до готовности.

10) Для точного времени прожарки беляша просто попробуйте один.

Подавайте кабачковые беляши тёплыми с соусом по вашему вкусу и свежими овощами.