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Кабачковые беляши с курицей: рецепт с фото

В сезон овощей кабачки становятся безусловным фаворитом на столе многих хозяек. Эти вкусные, полезные и бюджетные овощи безумно популярны, но что делать, если привычные рецепты уже надоели? Попробуйте кабачковые беляши с курицей – новый рецепт, который понравится даже привередливым мужчинам.

 

Кабачковые беляши с курицей: фото

Ингредиенты для беляшей с кабачками:

  • куриное филе - 170 г
  • кабачок - 1 (крупный)
  • варёный картофель в кожуре - 2-3 шт.
  • чеснок - по вкусу
  • петрушка и укроп
  • куриное яйцо - 1 шт.
  • манная крупа - 3 ст.л.
  • мука - по необходимости
  • разрыхлитель - 0,5 ч. л.
  • соль - по вкусу
  • молотый перец - щепотка
  • растительное масло - 100 мл

Время подготовки: 15 минут.
Время приготовления: 40 минут.
Выход: 2 порции.

 

Ингредиенты для кабачковых беляшей: фото 1

Как приготовить кабачковые беляши:

1) Для кабачковых беляшей можно использовать любое мясо. Сегодня у меня филе домашней курицы.

 

Куриное филе: фото 2

 

2) Для начала нарежьте кусочками куриное филе и пересыпьте в чашу блендера. Затем добавляйте к мясу зелень и чеснок по вкусу. Всыпьте щепотку соли и специи по желанию.

 

Филе с зеленью и чесноком: фото 3

 

3) Перебейте блендером куриный фарш и переложите его в миску. Фарш можно сделать также на мясорубке или просто мелко измельчить ножом. Если фарш получился слишком густым, добавьте в него немного воды или сока томатного (30-50 мл).

 

Перемолотое филе: фото 4

 

4) На мелкой тёрке измельчайте один крупный кабачок и несколько варёных картошек. Мягкую текстуру кабачковым беляшам добавит картошка. Разбейте к овощной массе крупное яйцо, перемешайте ложкой.

 

Продукты для овощного теста: фото 5

 

5) Теперь в ёмкость с кабачково-картофельной массой добавляйте измельчённую зелень. Чтобы скрепить получившееся тесто, добавляйте манную крупу. Она разбухнет и впитает в себя кабачковый сок, который начнёт выделяться.

 

Добавление в тесто манной крупы и зелени: фото 6

 

6) Перемешайте овощное тесто и при необходимости можно всыпать немного муки (1-2 ст.л.)

 

Готовое тесто: фото 7

 

7) Воздушность и пышность беляшам добавит щепотка разрыхлителя. В самом конце добавляйте соль и специи.

 

Добавление в тесто разрыхлителя и специй: фото 8

 

8) Разогрейте растительное масло на сковороде и выкладывайте ложкой кабачковое тесто. На тесто сразу добавляйте куриный фарш.

 

Формирование беляшей: фото 9

 

9) Теперь фарш закройте кабачковым тестом. Обжаривайте эти беляши на среднем огне с двух сторон до готовности.

 

Обжаривание беляшей: фото 10

 

10) Для точного времени прожарки беляша просто попробуйте один.

 

Кабачковые беляши с курицей: фото

 

Подавайте кабачковые беляши тёплыми с соусом по вашему вкусу и свежими овощами.

 

Кабачковые беляши с курицей: фото

 

Кабачковые беляши с курицей: фото

 (голосов: 4)
Автор:
26 октября 2016
Фото: Эльби

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