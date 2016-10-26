Кабачковые беляши с курицей: рецепт с фото
В сезон овощей кабачки становятся безусловным фаворитом на столе многих хозяек. Эти вкусные, полезные и бюджетные овощи безумно популярны, но что делать, если привычные рецепты уже надоели? Попробуйте кабачковые беляши с курицей – новый рецепт, который понравится даже привередливым мужчинам.
Ингредиенты для беляшей с кабачками:
- куриное филе - 170 г
- кабачок - 1 (крупный)
- варёный картофель в кожуре - 2-3 шт.
- чеснок - по вкусу
- петрушка и укроп
- куриное яйцо - 1 шт.
- манная крупа - 3 ст.л.
- мука - по необходимости
- разрыхлитель - 0,5 ч. л.
- соль - по вкусу
- молотый перец - щепотка
- растительное масло - 100 мл
Время подготовки: 15 минут.
Время приготовления: 40 минут.
Выход: 2 порции.
Как приготовить кабачковые беляши:
1) Для кабачковых беляшей можно использовать любое мясо. Сегодня у меня филе домашней курицы.
2) Для начала нарежьте кусочками куриное филе и пересыпьте в чашу блендера. Затем добавляйте к мясу зелень и чеснок по вкусу. Всыпьте щепотку соли и специи по желанию.
3) Перебейте блендером куриный фарш и переложите его в миску. Фарш можно сделать также на мясорубке или просто мелко измельчить ножом. Если фарш получился слишком густым, добавьте в него немного воды или сока томатного (30-50 мл).
4) На мелкой тёрке измельчайте один крупный кабачок и несколько варёных картошек. Мягкую текстуру кабачковым беляшам добавит картошка. Разбейте к овощной массе крупное яйцо, перемешайте ложкой.
5) Теперь в ёмкость с кабачково-картофельной массой добавляйте измельчённую зелень. Чтобы скрепить получившееся тесто, добавляйте манную крупу. Она разбухнет и впитает в себя кабачковый сок, который начнёт выделяться.
6) Перемешайте овощное тесто и при необходимости можно всыпать немного муки (1-2 ст.л.)
7) Воздушность и пышность беляшам добавит щепотка разрыхлителя. В самом конце добавляйте соль и специи.
8) Разогрейте растительное масло на сковороде и выкладывайте ложкой кабачковое тесто. На тесто сразу добавляйте куриный фарш.
9) Теперь фарш закройте кабачковым тестом. Обжаривайте эти беляши на среднем огне с двух сторон до готовности.
10) Для точного времени прожарки беляша просто попробуйте один.
Подавайте кабачковые беляши тёплыми с соусом по вашему вкусу и свежими овощами.
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